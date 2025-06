„Ez az euró pillanata”: a pénzpiacokról dominálná le az EU az Egyesült Államokat

Franciaország új lendületet adna az euró globális szerepének megerősítéséhez közös uniós adósságkibocsátással. A cél, hogy az euró biztonságos befektetési eszközzé váljon a dollár mellett, kihasználva a geopolitikai bizonytalanságot és a befektetői bizalom átrendeződését. A javaslatot Németország és Hollandia továbbra is ellenzi – írja a Financial Times

Franciaország ismét közös európai adósságkibocsátást javasol, hogy az euró nagyobb szerepet kapjon a globális pénzügyi rendszerben. A javaslat része egy újabb uniós stratégiának, amely szerint az eurózóna 25 éve létrejött közös valutáját versenyképesebbé kell tenni a dollárral szemben.

A francia érvelés szerint a befektetők menekülnek az amerikai kötvényekből, és új, biztonságos eszközöket keresnek – erre lehetne válasz a közös európai államadósság.

A kezdeményezést a jelenlegi geopolitikai helyzet is ösztönzi. Donald Trump korábbi elnöksége alatt kiszámíthatatlanná vált az amerikai gazdaságpolitika, ami megingatta a dollár elsődlegességét. Az IMF vezetője, Kristalina Georgieva szerint „ez az euró pillanata”, de hangsúlyozta, hogy a biztonságos eszközök kínálata még mindig szűkös.

Az Európai Központi Bank szerint az euróban denominált AAA vagy AA minősítésű kötvények mennyisége még mindig jóval elmarad az USA-hoz képest.

Christine Lagarde EKB-elnök a közös adósság mellett érvelt a Financial Timesban megjelent véleménycikkében. Azt írta, hogy az EU erős fiskális pozíciója ellenére kevés a biztonságosnak számító eszköz, amit a befektetők keresnek. Lagarde szerint ez akadályozza az euró globális szerepének növekedését. A közös kötvények kiadását mások is támogatják: az EKB vezető közgazdásza, Philip Lane is az alacsony kínálatra hivatkozott.

Azonban a javaslatot nem támogatja mindenki: Németország és Hollandia továbbra is ellenzi a közös hitelfelvételt, mivel szerintük ez aránytalan terhet róna rájuk.

Az uniós döntés egyhangúságot igényel, így bármely ország vétózhat. A francia fél szerint azonban ha az európai gazdaságok tovább gyengülnek, a politikai nyomás is nőni fog a közös adósság irányába.

A kérdés a június végi EU-csúcson is napirendre kerül. António Costa, az Európai Tanács elnöke szerint a közös piac mélyítése és az uniós befektetési szabályok egységesítése szintén segítené az euró erősítését. A dollár globális részesedése már csökkenőben van, jelenleg 58 százalék körül mozog, míg az euró nagyjából 19 százaléknál stagnál – ugyanott, mint 2000-ben, amikor létrehozták.

Címlapkép forrása: Peter Juelich/Bloomberg via Getty Images

