Ennek sose lesz vége: nem tud gyengülni a forint

Van egy receptünk a trendfordulókra, ami már jól vizsgázott, amikor a kínai tőzsdei fordulatról van szó, de az év eleji dollárgyengülésre is felhívta a figyelmet. Utóbbi esetében már 10%-os dollárgyengülésen vagyunk túl, ami fél év alatt nagyon sok. Itt az idő újra elővenni ezt a gondolkodási keretet, ami már többször is jól vizsgázott és nézzük meg vele, hogy most mi a helyzet.