Amit nyert a forint réven, elveszítette a vámon

Az idei év alapvetően a dollár vesszőfutásáról szól. Sorban éri el több éves mélypontjait az amerikai fizetőeszköz, nem csak a vezető devizákkal, de a forinttal szemben is. Kijelenthető, hogy hosszú évek után valami most nagyon megváltozott, most pedig olyan történhet, amire egészen 2011 óta nem volt példa a dollár piacán.