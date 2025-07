Estére erőre kapott a forint

Csütörtök reggel 399,5 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett szerda estéhez képest. Igazából

hosszabb ideje nem tud kimozdulni a magyar deviza a jelenlegi holtpontról,

néha kicsivel 400 fölé szúr az euró árfolyama, aztán visszakorrigál. Igazából nincsenek komoly magyar-specifikus hírek, amik érdemben kitérítenék a forint árfolyamát innen. A magas kamat továbbra is védi a forintot a komolyabb gyengüléstől, ugyanakkor erősödni sem tud érdemben a jelenlegi szintről, hiszen a gazdaság fundamentumai továbbra sem túl fényesek.

Az euró-dollár árfolyam 1,174 körül jár, ez 0,15%-os dollárgyengülést jelent tegnaphoz képest. Az elmúlt hetekben 1,18 felett is járt a jegyzés, majd onnan egészen 1,17-ig visszakorrigált a dollár, de a jelek szerint most újra lejtőre kerülhet az amerikai deviza. A hangulatot továbbra is elsősorban a vámháborúval kapcsolatos hírek határozzák meg, Donald Trump gyakorlatilag naponta jelenti be az éppen aktuális újabb terheket vagy a meglévők enyhítését. A forint a dollárral szemben 340,5 körül jár.

Nem csak a forint árfolyama fagyott be az utóbbi időszakban, a cseh korona és a lengyel zloty is alig mozdul az euróval szemben.

Címlapkép forrása: Bence Bezeredy