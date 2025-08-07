A forinterő lassan elszivárog

Az elmúlt napokban a nyári illikvid piacokon sem látszottak nagy mozgások a forintárfolyamban: az euróval szemben szerdán mindössze 50 fillér volt a mozgás.

A dollárhoz képest jelentősebb erősödést láttunk: 344-ről 341,4-ig jött le a váltás.

A dollárindex – amely a zöldhasú értékét méri egy kosárnyi főbb devizával szemben –, alig változott, 98,133-on állt az előző napi 0,6%-os csökkenés után. Az amerikai valuta a jennel szemben is stagnált 147,35-ös árfolyamon, míg az euró 0,1%-kal erősödött, 1,1671 dollárt ért.

Csütörtökön ugyan érkeznek fontos adatok, de a legtöbbtől nem várjuk, hogy megmozgassa a piacokat: német és kínai külkereskedelmi statisztikák és brit kamatdöntés is napirenden van. Magyar szempontból a legizgalmasabb a júniusi ipari termelésről szóló beszámoló lehet Németországból a két gazdaság összekapcsoltsága miatt.

Délután jön a legjelentősebb makroadat: az amerikai munkanélkülisegély-kérelmek számáról szóló közlés.

Az amerikai munkaügyi minisztérium várhatóan arról számol be, hogy az első munkanélküliségi segélykérelmek száma 3000-rel, 221 000-re nőtt az augusztus 2-ával záruló héten. A múlt pénteki adatok szerint az amerikai foglalkoztatás növekedése a vártnál gyengébb volt júliusban, és az előző két hónap adatait is jelentősen lefelé módosították.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images