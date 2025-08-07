A forinterő lassan elszivárog

Erősödik a dollár
A forint késő délutánra gyakorlatilag az egész napi erősödését elveszítette és visszagyengült a nyitószintre: a váltás már 341,4-nél jár újra.
Óvatosan gyengülget vissza a forint
Az euróhoz képest az árfolyam már 396,7 magasságában mozog.
A dollárkurzus pedig 340,9 közelébe ment vissza.
Megállt az erősödés
Az elmúlt két órában nem tudott tovább erősödni az euróval szemben, az árfolyam a 396,75-nél fagyott be.
A dollárral szemben a forint egy kicsit visszaerősödött: 340,5-ig jött le a váltás.
Jó hír az amerikai munkaerőpiacról, de lehet, hogy mégsem örülhetünk
Alacsony maradt az új munkanélküli segélykérelmek száma az előző héten, miközben a termelékenység a vártnál jobban nőtt a második negyedévben. Kiváló adatok, de sajnos a jelenlegi helyzetben lehet, hogy semmitmondóak.
A dollár elkezdett visszaerősödni
A forint napközben már közel 1,5 egységnyi erősödésben is volt a zöldhasúval szemben, de kora délután megfordult az árfolyam, egészen 341 közelébe erősödött vissza a kurzus.
A fontnak jót tett a faramuci kamatvágás
Jelentős volatilitás mellett gyengült a dollár a fonttal szemben: a USD/GBP árfolyam délelőtt fokozatosan esett, majd 12 óra után hirtelen letörte a 0,747-es szintet a jegybank újabb, a kormányzótanácsot is megosztó kamatvágása után, egészen 0,744 alá süllyedve, mielőtt enyhén korrigált volna.
A mozgás a font erősödésének irányába mutat, amely a nap folyamán 0,4%-os pluszban járt a dollárral szemben, miközben az euró 0,1%-kal gyengült a fonthoz képest. A technikai elemzések szerint hosszabb távon továbbra is fennáll a kockázata annak, hogy a GBP/USD árfolyam újra a Covid-recesszió alatti mélypont (1,1410), vagy akár az 1985-ös történelmi mélypont (1,0520) felé közelít – ez a jelenlegi gazdasági helyzet súlyosságát is jól érzékelteti.
Történelmi káosz a brit jegybankban: két szavazási fordulóra volt szükség a kamatdöntéshez
A Bank of England kamatot vágott, de teljesen megosztott volt a kormányzótanács a döntésnél. Emellett a brit jegybank becslése szerint kötvényeladási programja akár 0,25 százalékponttal is növelhette a 10 éves brit államkötvények hozamát, ami valamivel magasabb, mint a tavalyi értékelésben szereplő adat – számolt be a Reuters.
Már 396,5 közelében az euró
A forint erősödik tovább, már több támaszát átvitte az árfolyam és most már 396,6-396,5 közelében mozog a váltás.
A dollárral szemben is erősödött a magyar deviza: a kurzus 340 alatt is járt márt.
Kulcsszintnél a forint
Folytatódik a forint erősödése az euróval szemben: a jegyzés reggel még 398,38 közelében mozgott, ám 9:30 után hirtelen letörte a 398-as támaszt, majd tovább csökkent a 396,91-es napi forintcsúcs közelébe. 11:22-kor az árfolyam már 396,944 forinton állt, ami 0,27%-os napi forinterősödésnek felel meg.
A gyors elmozdulás technikai szempontból is figyelemre méltó:
a 396,38-as és 396,00-s szintek fontos támaszokat jelentenek, míg felfelé továbbra is a 398,88 körüli 30 napos mozgóátlag számít ellenállásnak.
Folytatódik a menetelés
Délelőtt jelentősen erősödött a forint az euróval szemben: a EUR/HUF árfolyam a reggeli órákban még a 398,4-es szintet is elérte, aztán a lehetséges Trump-Putyin találkozó hírére 397,219-ig süllyedt.
Leszúrt a forint
Egy gyors erősödéssel a forint már 397,5 alá erősödött az euróval szemben, ami az elmúlt napok standardjeihez képest nagyon jelentős elmozdulás. Vélhetően a várható Putyin-Trump-találkozóról szóló hírek adtak lendületet a magyar devizának.
Gyengül tovább a dollár
A dollár gyengüléssel indította a hetet, miután életbe léptek Trump viszonossági vámjai, és a piac egyre inkább a gyenge amerikai munkaerőpiaci adatokra és a Fed kilátásaira figyel. Az EUR/USD árfolyam 0,2%-kal emelkedett 1,17 közelébe csütörtökön is az amerikai elnök újabb vámfenyegetései miatt.
Eközben a USD/JPY visszacsúszott 146,85-re, részben a japán vámok körüli bizonytalanságok miatt. A font és az ausztrál dollár is erősödik a dollárral szemben, miközben a piac már a jövő heti amerikai inflációs adatokra készül, amelyek tovább mozgathatják az árfolyamokat.
A reggeli hírözön sem mozgatta meg a forintot
Hiába érkeztek erős kínai exportadatok, pokoli rossz, Magyarország számára is baljós előjelet jelentő statisztikák a német iparról, a forintárfolyamban egyelőre nem látunk nagy mozgásokat. Az EUR/HUF a 398-as nyitószintről 398,2-ig gyengült.
Trump világossá tette, büntetővámok jönnek az orosz olaj vásárlóira és más importőrökre
Donald Trump 100 százalékos vámot tervez kivetni a félvezetők importjára, de mentességet kapnak azok a vállalatok, amelyek az Egyesült Államokban gyártanak vagy elkötelezték magukat a helyi gyártás mellett. Valamint az amerikai elnök megfenyegette Kínát, hogy az Indiára kivetett büntetővámokhoz hasonlót kap, ha nem hagy fel az orosz olaj vásárlásával. Azt is elmondta, hogy minden ország vámokra számíthat, amely nem szakít Moszkvával.
Olyan vészjelzés érkezett Németországból, ami miatt Magyarország is aggódhat
Júniusban közel két éve nem látott mértékben csökkent Németország ipari termelése, ami újabb jele a külkereskedelmi feszültségek és a gyenge külső kereslet okozta gazdasági megtorpanásnak. A visszaesés különösen aggasztó Magyarország számára, mivel a hazai ipar szorosan kapcsolódik a német gyártóvállalatokhoz. Ha a német rendelésállomány tovább csökken, az közvetlenül fékezheti a magyar gazdaság növekedését is.
A kínai kereskedelem olyan fordulatot vett, amire senki sem számított
Kína exportja júliusban felülmúlta az előrejelzéseket, mivel a gyártók kihasználták a Peking és Washington közötti törékeny vámszünetet, hogy áruikat - különösen Délkelet-Ázsiába - még az átrakodást célzó szigorúbb amerikai vámok életbe lépése előtt szállíthassák.
Horgonyt erőszakoltak a forintra
Az elmúlt napokban a nyári illikvid piacokon sem látszottak nagy mozgások a forintárfolyamban: az euróval szemben szerdán mindössze 50 fillér volt a mozgás.
A dollárhoz képest jelentősebb erősödést láttunk: 344-ről 341,4-ig jött le a váltás.
A dollárindex – amely a zöldhasú értékét méri egy kosárnyi főbb devizával szemben –, alig változott, 98,133-on állt az előző napi 0,6%-os csökkenés után. Az amerikai valuta a jennel szemben is stagnált 147,35-ös árfolyamon, míg az euró 0,1%-kal erősödött, 1,1671 dollárt ért.
Csütörtökön ugyan érkeznek fontos adatok, de a legtöbbtől nem várjuk, hogy megmozgassa a piacokat: német és kínai külkereskedelmi statisztikák és brit kamatdöntés is napirenden van. Magyar szempontból a legizgalmasabb a júniusi ipari termelésről szóló beszámoló lehet Németországból a két gazdaság összekapcsoltsága miatt.
Délután jön a legjelentősebb makroadat: az amerikai munkanélkülisegély-kérelmek számáról szóló közlés.
Az amerikai munkaügyi minisztérium várhatóan arról számol be, hogy az első munkanélküliségi segélykérelmek száma 3000-rel, 221 000-re nőtt az augusztus 2-ával záruló héten. A múlt pénteki adatok szerint az amerikai foglalkoztatás növekedése a vártnál gyengébb volt júliusban, és az előző két hónap adatait is jelentősen lefelé módosították.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Többet vásároltak a Burger King éttermeiben, mégsem örülnek a befektetők
A második negyedéves eredmény csalódást okozott.
Hszi Csin-ping betiltotta a bullshitelést a kormányban
Olyan bürokrácia-ellenes kampányt hirdetett, ami a kínai gazdaságot is megrázhatja.
Jó hír az amerikai munkaerőpiacról, de lehet, hogy mégsem örülhetünk
Zavarosak lehetnek az adatok.
Most egy nagy cég vezérét pécézte ki Trump: lemondatná alig fél év után
A kínai kapcsolataira hivatkozva.
Ahogy jöttek a vámok, úgy indultak be az áremelések
Donald Trump ennek nagyon nem fog örülni.
Eltemették a demokratikus Románia első elnökét – Fontos politikusok hiányoztak a szertartásról
Ion Iliescut emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolták.
Történelmi káosz a brit jegybankban: két szavazási fordulóra volt szükség a kamatdöntéshez
Olyan patthelyzetnél vágtak, amire még nem volt példa soha.
Van is európai árstabilitás, meg nincs is
Nehéz hónapok elé néz az EKB.
Mesterséges intelligencia - tovább növelheti a Nyugat dominanciáját -
Felerősítheti-e a Globális Észak kulturális dominanciáját az, ha a nagy nyelvi modellek legtöbbje angol nyelvű, a nyugati értékrendet tükröző anyagokra épül.
Fúrd meg magadnak a jövőt: milliárdokért ketyeg most a geotermikus bomba
Mit szólnál ahhoz, ha azt mondanánk: a következő sikerágazat nem a mesterséges intelligencia, nem is az űrkutatás, hanem a föld alatt lapul?
A gazdasági önkárosításról
Hiába lehetne olcsóbb az olajkitermelés Szaúd-Arábiában, mint Amerikában, mégis drágább, hiszen nemcsak a kitermelés költségét kell belőle finanszírozni, hanem az egész államot. Az analó
Energiahatékonysági szakpolitikai csomag
Az IEA friss keretrendszere világos: szabályozás, információ, ösztönzők - ezek a hatékony klímapolitika alappillérei.
SPB: Jelentős mértékben visszaesett a fogyasztás az USA-ban
Makrogazdasági szempontból egy rendkívül meghatározó időszakhoz érkeztünk. A múlt heti események alapján megerősítést nyert, hogy várakozásaink nagyrészt helytállóak voltak: előrejelz
Jönnek a karbonvám (CBAM) felszólítások - közeleg a szankciók ideje
Bár a karbonvámról (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) szóló rendelet több mint másfél éve hatályban van, a tapasztalatok szerint a magyarországi importőrök jelentős része még mindi
Vagy nő, vagy fogy - Film a HOLD első harminc évéről
Nemrég ünnepeltük a HOLD 30. szülinapját. Ezt a három évtizedes utazást foglalja össze a cég eddigi három vezérigazgatója és összes partnere a szülinapi kisfilmünkben. A... The post Vagy n
Trump Signs Stablecoin Law - But Can We Stabilize the Stablecoin?
In a landmark move, the United States has passed a long-awaited law regulating stablecoins, signalling a turning point for digital assets pegged to the U.S. dollar. What if making stablecoins more stable o
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Példa nélküli félév a régió tőzsdéin – hol van még jó beszálló?
A lengyel, a cseh, a román és a magyar piac is felértékelődésen ment keresztül.
Lesújtó adatok érkeztek – Mégsem olyan ütésálló az amerikai gazdaság?
Érdemes körültekintően figyelni az USA-ban zajló változásokat.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.