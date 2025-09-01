Szép csendben megint próbálkozik a forint

Már-már úgy nézett ki, hogy újra a 400-as szintet támadhatja az euró árfolyama, a dollár gyengülése azonban megint mentőövet dobhat a magyar devizának. Így most már nem látható egyértelmű irány, akár a másfél hete látott csúcsot is célba veheti a forint.

Hétfő reggel 396,26-nál járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett a péntek esti árfolyamhoz képest. Másfél hete 393,5 körül fordult a jegyzés, akkor majdnem egyéves csúcson járt a forint. Utána

úgy tűnt, hogy ismét a 400-as lélektani határt veheti célba az árfolyam,

398 közelében is járt, azonban úgy tűnik, hogy a dollár gyengélkedése megint jól jöhet a forintnak.

Az amerikai fizetőeszközzel régóta ellentétes pályát jár be a forint, vagyis amikor a dollár erősödik, akkor a magyar deviza általában gyengül és fordítva. Az elmúlt napokban a Fed szeptember közepén esedékes kamatdöntő ülésével kapcsolatos várakozások mozgatták a dollár árfolyamát, szakértők szerint a 25 bázispontos kamatvágás biztosra vehető, de akár az 50 bázispont is „benne lehet a kalapban”, főleg akkor, ha addig olyan adatok jönnek, melyek bátrabbá teszik a jegybank döntéshozóit. Most 1,1722 körül jár az euró-dollár jegyzés, ami 0,2%-kal magasabb a péntekinél, részben ez indokolja a forint erős hétkezdését is.

A régióban most a jövő évi költségvetésekre fókuszálnak a befektetők, a múlt héten a lengyel kormány fedte fel 2026-os terveit, majd hétfő reggelre a csehek is benyújtották a törvényjavaslatot. Ma reggelre a zloty és a korona is alig mozdult az euróval szemben.

