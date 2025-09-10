  • Megjelenítés
FONTOS Orbán Viktor is megszólalt a dróntámadásról
Nagyot megy a dollár - gyengül a forint
Deviza

Nagyot megy a dollár - gyengül a forint

Portfolio
Tegnap a magyar infláció a várakozásokkal megegyező lett, így a forintot nem tudta érdemben elmozdítani, maradt az árfolyam 393 körül az euróval szemben. A dollár viszont erősödött, miután közzétették az éves munkaerőpiaci adatok revízióját. A mai nap elsősorban az amerikai termelői inflációs adatokra érdemes figyelni délután. Ma reggel a forint az euróval szemben 393 körül, a dollárral szemben 335 körül áll.
Megosztás

393-394 között az euró

Az euró árfolyama ma eddig 394 és 393 között ingadozott, kora délután a 393,5-ös szint körül mozog.

Megosztás

394 felett az euró

A forint 0,7 egységet gyengült az euróval szemben és 394 környékén jár.

Megosztás

337-nél is járt a dollár

A 337-es szint fölé szúrt a dollár szerda reggel, később a 336,7-es szintig ment.

A dollár erősödésének egyik oka, hogy egy szövetségi bíró blokkolta Donald Trump elnök példátlan kísérletét Lisa Cook, a Federal Reserve kormányzójának elbocsátására, ami jelentős fordulat a jegybank függetlenségét érintő vitában.

Megosztás

Minimális mértékben gyengül a forint - 336-nál jár a dollár

A forint egyelőre csak minimális mértékben mozdult el az euróval és a dollárral szemben a gyengülés irányába.

A dollár ugyanakkor 336 alatt jár.

Megosztás

Hogyan tovább, ha megállt a forint erősödése?

A tegnapi nap kisebb mozgások jellemezték a forint árfolyamát. Az euróval szemben nem volt érdemi mozgás, viszont a dollár erősödésnek indult, miután az USA-ban közzétették a munkaerőpiacok revízióját, ahol lényegében kiderült, hogy ugyanazt a bruttó hazai összterméket kevesebb munkaerővel állították elő.

Hazai fronton az inflációs adat nem okozott meglepetést, mivel a várakozásokkal megegyezően 4,3% lett. Az adattal ráadásul az eddigi üzenet is maradt:

A gazdaságunk nincs az árstabilitás állapotában, bár az üzemanyagok, az árrésstopok és a piaci szolgáltatások kikényszerített árbefagyasztása sokat fékeznek a fő mutatón.

A mai nap az USA-ból jön termelői inflációs adat. Az előző havi nagyon megugrott a vámok hatására, kérdés, hogy most is ezt látjuk-e. Jelenleg a forintnak is a dollár gyengülése ad támaszt, amit most a kamatcsökkentési várakozások erősödése táplál. Ha az adatban látnánk egy negatív meglepetést, azt a forint árfolyama is megérezhetné.

A címlapkép illusztráció.

