Orosz dróntámadás - Hogy reagál a devizapiac?

Reggel gyengült a zloty
A lengylel zloty reggel 4,27-ig gyengült az euróval szemben azután, hogy a kora reggeli órákban több orosz katonai drón is belépett az ország légterébe.
Azóta az árfolyam visszatért a 4,25 - 4,26-os sávba.
393-394 között az euró
Az euró árfolyama ma eddig 394 és 393 között ingadozott, kora délután a 393,5-ös szint körül mozog.
394 felett az euró
A forint 0,7 egységet gyengült az euróval szemben és 394 környékén jár.
337-nél is járt a dollár
A 337-es szint fölé szúrt a dollár szerda reggel, később a 336,7-es szintig ment.
A dollár erősödésének egyik oka, hogy egy szövetségi bíró blokkolta Donald Trump elnök példátlan kísérletét Lisa Cook, a Federal Reserve kormányzójának elbocsátására, ami jelentős fordulat a jegybank függetlenségét érintő vitában.
Minimális mértékben gyengül a forint - 336-nál jár a dollár
A forint egyelőre csak minimális mértékben mozdult el az euróval és a dollárral szemben a gyengülés irányába.
A dollár ugyanakkor 336 alatt jár.
Hogyan tovább, ha megállt a forint erősödése?
A tegnapi nap kisebb mozgások jellemezték a forint árfolyamát. Az euróval szemben nem volt érdemi mozgás, viszont a dollár erősödésnek indult, miután az USA-ban közzétették a munkaerőpiacok revízióját, ahol lényegében kiderült, hogy ugyanazt a bruttó hazai összterméket kevesebb munkaerővel állították elő.
Hazai fronton az inflációs adat nem okozott meglepetést, mivel a várakozásokkal megegyezően 4,3% lett. Az adattal ráadásul az eddigi üzenet is maradt:
A gazdaságunk nincs az árstabilitás állapotában, bár az üzemanyagok, az árrésstopok és a piaci szolgáltatások kikényszerített árbefagyasztása sokat fékeznek a fő mutatón.
A mai nap az USA-ból jön termelői inflációs adat. Az előző havi nagyon megugrott a vámok hatására, kérdés, hogy most is ezt látjuk-e. Jelenleg a forintnak is a dollár gyengülése ad támaszt, amit most a kamatcsökkentési várakozások erősödése táplál. Ha az adatban látnánk egy negatív meglepetést, azt a forint árfolyama is megérezhetné.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
