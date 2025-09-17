  • Megjelenítés
Fontos döntés előtt erősödik a forint
Deviza

Fontos döntés előtt erősödik a forint

Portfolio
A hét elején sokat erősödött a forint a legfontosabb nemzetközi valutákkal szemben: az euróval szembeni jegyzés 390 alatt stabilizálódott, míg a dollár árfolyama például négy és fél éve nem látott szintre gyengült. Eközben a dollár az euróval szemben is 4 éves mélypontra zuhant. A mai nap legfontosabb eseménye az amerikai Fed kamatdöntése lesz, amely trendfordulót hozhat az amerikai gazdaságba. A piac egyöntetűen a kamatok csökkentését várja, de az igazán fontos kérdés az lesz, hogy
Ez lesz a nap legfontosabb eseménye

A befektetők ma világszerte egyetlen eseményre, az amerikai Fed kamatdöntésére várnak. Az Egyesült Államokban 2024 decembere óta változatlanul a 4,25-4,5 százalékos sávban mozognak a bankközi kamatok, a munkaerőpiac befagyása miatt azonban nagyon valószínű, hogy elkezdődik a kamatcsökkentési ciklus.

A piacok 25, esetenként 50 bázispontos kamatvágást várnak, de a fő kérdés az lesz, hogy Jerome Powell, a jegybank elnöke hogyan kommentálja majd a döntést.

Az elemzők 6 kamatcsökkentést várnak a jövő év végéig, de a vegyes inflációs kilátások és kötvénypiaci hozamok alakulása miatt nem látszik, hogy a reálgazdaság romlása le tudná törni a tartósan magas áremelkedést. Ezek alapján valós forgatókönyvnek tűnik a kamatcsökkentés mellett is fenntartott óvatos monetáris politika (azaz egy hawkish cut), a Fed ugyanis nem akar még egyszer úgy belefutni egy inflációs krízisbe, mint tette azt 2022-ben.

Eközben a dollár jelenleg egy 18 éves trendvonalon csücsül, a következő elmozdulás így akár az őszi befektetési trendeket is újraírhatja. A piacok már nagyrészt beárazták a mai kamatcsökkentést, így új információt Powell sajtótájékoztatója és a monetáris politika hangvétele jelenthet majd. Ha lazításpárti hangot üt meg a Fed, az könnyen eredményezheti a dollár további gyengülését, valamint az arany és árupiaci termékek, valamint az Amerikán kívüli tőzsdei termékek árfolyam-emelkedését.

Erősödéssel kezdi a napot a forint

Többéves csúcsok közelében tartja magát a forint az euróval és a dollárral szemben is: az európai fizetőeszköz árfolyama 389,7, míg a dollár jegyzése 328,8 jelenleg.

Eközben a dollár egyelőre nem tudta ledolgozni tegnapi gyengülését az euróval szemben, a kurzus így továbbra is a tegnap átvitt 4 éves csúcs közelében jár (1,185).

