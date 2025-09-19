Összességében erősödik a dollár
Lassan eltelik érdem idő ahhoz, hogy lássuk, hogyan reagáltak a befektetők a szerda esti Fed kamatcsökkentésre. A kezdeti dollárgyengülésnek már nincs nyoma, az amerikai fizetőeszköz inkább erősödött az euró ellenében. Az EUR/USD jegyzések az 1,1780-as szint alá kerültek.
Mindehhez persze kellett az is, hogy csütörtökön erős amerikai munkaerőpiaci adatok érkezzenek.
Eközben a forint árfolyama jól tartja magát. Az euró ellenében a jegyzések a 389-as szint fölé emelkedtek, a tegnap beállított új csúcsok után.
Erősödik a dollár, de a forint tartja magát
Az amerikai dollár pénteken a korai ázsiai kereskedésben nagyrészt stabil maradt, miután a Federal Reserve szerdán 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot, de jelezte, hogy nem siet a további kamatcsökkentésekkel.
A dollárindex 0,1%-kal erősödött, részben korrigálva a szerdai, három és fél éves mélypontról, bár továbbra is a harmadik egymást követő heti mínusz felé tart.
A jennel szemben a dollár 0,1%-kal erősödött 148,085 jenes szintre, miután a japán maginfláció kilenc hónapos mélypontra süllyedt. Ez az inflációs adat is befolyásolhatja a Bank of Japan (BOJ) mai kamatdöntését, bár a piacok széles körben arra számítanak, hogy a jegybank változatlanul hagyja a 0,5%-os kamatszintet.
A szélesebb devizapiacon a befektetők már árazgatják a Trump-adminisztráció importvámjainak és gazdaságpolitikai változásainak hosszú távú hatását a dollárra. Az amerikai legfelsőbb bíróság november 5-re tűzte ki a Trump globális vámjaival kapcsolatos meghallgatást, ami jelentős próbája lehet az elnöki végrehajtói hatalomnak.
Csütörtökön az euró 0,1%-kal gyengült 1,1777 dolláros szintre, miután Franciaországban százezrek vettek részt a megszorítás-ellenes tüntetéseken. Péntek reggel 1,774-ig korrigált vissza a zöldhasú.
A forint árfolyama tegnaphoz képest mérsékelten gyengült a dollárral szemben. Csütörtökön az USD/HUF kurzus 327,7 és 331,6 között mozgott. Délelőtt a dollár gyengült, majd az új amerikai munkanélküliségi segélykérelmek vártnál alacsonyabb száma után, majd délután jött a fordulat: a
dollár erősödni kezdett, a kötvényhozamok emelkedtek. Ez az adat azt jelezte, hogy az amerikai munkaerőpiac továbbra is stabil, ami ellentmond annak, hogy a Fed lazításba kezdett.
A nap végére a dollár árfolyama korrigált, és péntek reggelre 331,0 körül stabilizálódott. A forint így ismét több mint hároméves mélypontra gyengült a dollárral szemben, amire a háború kitörése óta nem volt példa.
Az euróval szemben is jelentős volt a mozgás: a kurzus 389,7-ig emelkedett, ezzel másfél éves csúcsot elérve. Péntek reggel is itt járt az árfolyam.
Ma nem érkeznek igazán fontos makroadatok, csak délelőtt látunk egy végleges második negyedéves német GDP-statisztikákat, ami magyar szempontból a két gazdaság összekapcsoltsága miatt lehet fontos.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Nagyon veszélyes tárgyat találtak, több ezer embert kell evakuálni Németországban
A szovjetek „hagyták ott” a második világháborúban.
Beperlik a Deutsche Bank vezérigazgatóját - Azt állítják, tönkretette egyesek karrierjét
A bank teljesen megalapozatlannak tartja a követelést.
Elküldi dolgozóinak ötödét és az AI-ra fogad a világ egyik legangyobb technológiai befektetője
AI-birodalmat húznak fel.
Drónfalat emelhetnek az EU keleti végeire: Ukrajnával egyeztetnek a védelmi miniszterek
Az EU védelmi biztosa mihamarabb valóra váltaná a tervet.
Háborúk? Dehogy, nem azok jelentik a legnagyobb kockázatot a tőzsdékre
Elég egy rossz gyorsjelentés, és borulhat minden.
Csaknem 5 millió forintért vacsorázott valaki ezzel a bankvezérrel
Jótékonysági célra ajánlották fel az összeget.
Donald Trump: "nem a legjobb dolog", amikor európai országok veszik az orosz olajat
Akkor jöhet el a béke, ha csökken az olaj ára?
Új várakozásokkal állt elő a Deutsche Bank, mellélőttek az elemzők
Az egyik üzletág jobban, a másik rosszabbul teljesít a vártnál.
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Mennyit fogsz keresni?
Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo
Superwood: a fa, amely az acéllal is felveszi a versenyt
Genetikailag módosított fa, amely új dimenziót nyithat az építőanyagok világában.
Két hét alatt megdöntötte az Otthon Start az eddigi havi lakáshitel rekordot
A kormány bejelentése alapján két hét alatt 10 ezer Otthon Start igénylést nyújtottak be a bankokhoz. Az MNB adatai alapján júliusban összesen 7324 lakáshitel-szerződést kötöttek a pénzint
Nem Magyar Péterre erősödik a forint!
Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P
Árfolyamcsapda a pályázatokban - mi történik a devizás számlákkal?
A pályázatok világában nem ritka, hogy a forint mellett euróban vagy dollárban kiállított számlákkal találkozunk. Elsőre talán csak egy adminisztratív részletnek tűnik, de valójában sorsf
Javításhoz való jog a tervezett elavulás ellen
Hogy lehet az, hogy míg dédanyáink ifjúkorában egy nejlonharisnya élethosszig kitartott, ma már néhány használat után elszakad? A válasz nem hibás mérnöki vagy üzleti döntésekben... The p
Why prices hike, but inflation stays the same
Popular opinion says that inflation is much higher than official figures. Some say the numbers are fixed, but there could be other explanations. The post Why prices hike, but inflation stays the same appea
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?
Heves indulatokat okoz a medvék felbukkanása itthon: mi lesz ennek a vége?
Egyre több a medve Magyarországon.
Mégis mi történik most a magyar tejiparban?
Milyen problémákkal néz szembe az ágazat?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod