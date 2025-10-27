  • Megjelenítés
Már az Otthon Start előtt is elszabadultak az árak, hol lesz a vége?
Már az Otthon Start előtt is elszabadultak az árak, hol lesz a vége?

Vidovszky Áron
Már hallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében a lakásárak nominális emelkedéséről volt szó. Miután Budapesten 23 százalékkal, a vidéki városokban 19 százalékkal, országos átlagban pedig éves alapon 18 százalékkal nőttek az árak, Gulyás Veronikával a Portfolio pénzügy rovatának ingatlanpiaci elemzőjével az MNB második negyedéves adatai alapján tekintettük át a lakáspiac idei várható trendjeit. A műsor második részében több jegybank, köztük az MNB negatív tőke melletti működésének lehetséges következményeit tekintettük át Beke Károllyal, a Portfolio makrogazdasági elemzőjével.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Lakásárak – (01:23)
  • Jegybankok, MNB – (14:24)
  • Makronaptár – (27:48)

