Már az Otthon Start előtt is elszabadultak az árak, hol lesz a vége?

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro – (00:00)
- Lakásárak – (01:23)
- Jegybankok, MNB – (14:24)
- Makronaptár – (27:48)
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Nemcsak Gripeneket, egy egész Gripen-gyárat kaphat Ukrajna – Itt a nagy bejelentés
Akár 150 svéd vadászgéppel is gazdagodhat az ukrán légierő.
Lelőtték Oroszország egyik legjobb harci helikopterét – Moszkva is elismerte a veszteséget
Nagyon fogynak a Ka-52-esek.
Az USA és a befektetők is ünneplik a láncfűrészes elnök győzelmét
Komoly reakciókat váltott ki az elnök óriási választási győzelme.
Kúriai döntés söpörte el a fizetős parkolást: fellélegezhetnek a lakosok
A megsemmisítés november 30-án lép hatályba.
Választást nyert a világ legidősebb elnöke – Csaknem 100 éves koráig maradhat hatalomban
A java még hátravan – mondta.
Tarek Saab: napnál is világosabb, hogy Trump háborúra készül - Bármelyik pillanatban támadhat Amerika
Venezuela kész háborúba menni.
Itt van most a nagy pénz: a profik szerint ez az 5 részvény nagyot robbanhat!
Izgalmas lehetőségeket mutatunk.
Megjelent a közalkalmazottak otthontámogatásáról szóló jogszabálytervezet
A társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezetből kiderül, hogy kik, mikortól, milyen feltételekkel kaphatják meg a legfeljebb évi nettó 1 millió forint összegű lakáscélú támogat
From Creative Destruction to the Inverted-U: Why Aghion & Howitt's Schumpeterian Program Is Nobel-Worthy
Philippe Aghion and Peter Howitt transformed growth from a black box into a mechanism we can measure and steer; bridged macro theory with micro market structure; and then validated the bridge with credible
Globális minimumadó - itt az első bevallási határidő!
A globális minimumadó (GloBE) kötelezettségeihez kapcsolódóan közeleg az első hazai bevallási határidő. Azoknak a társaságoknak, amelyek üzleti éve megegyezik a naptári évvel, 2025. novemb
Arany vagy bányarészvény: melyikkel jár jobban a befektető?
Vajon mi ér többet: az arany vagy az aranybánya? Lehet-e egyáltalán győztest hirdetni ebben a versenyben? Az elmúlt 20 év adatait megvizsgálva érdekes következtetésekre jutni:... The post Arany
Magyar vállalkozás: viharban, jó irányba
Habár a vállalkozások számára komoly csapások sorát hozta a COVID-dal megnyíló bizonytalanság kora, a magyar gazdaságot azonban nem meggyengítik, hanem termelékenysége és minősége javítá
Ezüstpénz rézből? - Római sztori a fiat valutákkal
Aurelianus császár nem értette jól a fiat valuták rendszerét: növelni akarta a pénz vásárlóerejét, ehelyett hiperinflációt okozott. Tanulságos közgazdasági sztori a Krisztus utáni III. sz
Falatnyi területről jön a globális GDP fele
Itt van ez a térkép, ami első ránézésre talán túlzó állításnak tűnik: a világ GDP-jének fele mindössze a Föld felszínének 3,6 százalékán termelődik. A pontos... The post Falatnyi ter
Személyes pénzügyek válságos helyzetben
A jelenlegi gazdasági berendezkedés gyakran kerül komolyabb válságba, amit az emberek is megéreznek. Ez nem újdonság, a világtörténelemben sokszor volt olyan körülmény, ami nehezebbé tette a
A komáromi Filiberto
Fókuszban a vintedes vagy marketplace-es csalásoknak nevezett adathalász támadások.
Tragikus gyorsasággal pusztul a természet, csak a fotók maradnak
A természetfotós a klímaváltozás krónikása.
Minden megváltozik, amit a takarításról eddig gondoltunk
Egyre jobbak a robotok.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod