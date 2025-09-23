  • Megjelenítés
Döntött az MNB a kamatokról - Így reagál a forint
Döntött az MNB a kamatokról - Így reagál a forint

Portfolio
Jó erőben kezdte a napot a forint kedden. Az euróval szemben 390 alatt, a dollár ellenében 330-nál jár a jegyzés. Az MNB kamatdöntése után mérséklet mozgást láttunk. A piac Varga Mihály elnök szavait várja.
Nincs nagy kilengés

Az MNB döntése után mérsékelt mozgást láttunk. Az euró/forint 389,16 környékén mozog. Ez egy "hajszálnyi" gyengülést jelent a vártnak megfelelő döntés után.

Itt az MNB kamatdöntése!

Az előzetes várakozásoknak megfelelően 6,5%-on hagyta az alapkamatot kedden az MNB Monetáris Tanácsa. Ezzel már egy éve nem változott az irányadó ráta, és várhatóan a következő hónapokban sem fog.

Itt az MNB kamatdöntése!
Mérsékelt mozgás

Kora délután 388,83 körül ingadozik az euró/forint kurzus.

A dollárral szemben 329,61-es szinten ládunk.

Stabil a forint

Délelőtt 389 forint körül mozog az euró árfolyama.

Az európai BMI-adatok nem okoztak nagy meglepetést, így a piaci reakció is visszafogott.

Délután az MNB kamatdöntése, előrejelzése, illetve Varga Mihály elnök tájékoztatója lehet izgalmas a forint szempontjából.

Életjelet mutatott az eurózóna

Az euróövezet üzleti aktivitása 16 havi csúcsra emelkedett szeptemberben, miközben az új megrendelések stagnáltak, ami kérdéseket vet fel a gazdasági növekedés fenntarthatóságával kapcsolatban.

Életjelet mutatott az eurózóna
Jó hír érkezett Németországból

Németország gazdasági aktivitása 16 hónapos csúcsra gyorsult szeptemberben, elsősorban a szolgáltatási szektor fellendülésének köszönhetően, miközben a feldolgozóipar továbbra is gyengélkedik.

Jó hír érkezett Németországból
Sorsdöntő nap előtt a forint

Kedden 389,21-es szintnél kezdte a napot a forint az euróval szemben.

A dollár ellenében 329,98-nál jár a jegyzés.

Az euró/dollár kurzus 1,179-nél tartózkodik.

Napközben Európából és az Egyesült Államokból érkeznek beszerzésimenedzser-indexek, amelyek a gazdasági kilátásokról árulkodnak.

Magyarországon a nap legfontosabb eseménye az MNB kamatdöntése lesz.

A várakozások szerint a jegybank 6,5%-on fogja tartani a kamatot. A piac a jegybank új inflációs és GDP-előrejelzésére, illetve Varga Mihály elnök szavaira figyel majd.

Az elmúlt hetekben sokat erősödött a forint, miután az MNB magasan tartja a kamatot, miközben a világ legtöbb jegybankja a kamatok csökkentése felé mozdult el.

