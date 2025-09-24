Kulcsszinten billeg a forint – Merre tovább innen?

Szerda reggel 390,27-nél járt a forint az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezett a tegnap esti árfolyammal. A magyar deviza szempontjából
a 390-es szint kulcsfontosságú lehet,
a következő időszak fő kérdése az lehet, sikerül-e ezt stabilan letörni. Az utóbbi időszakban többször volt már 390 alatt a jegyzés, de jelentősen nem tudott innen eltávolodni a forint, egyelőre próbálja megvetni a lábát.
Kedden kamatdöntő ülést tartott az MNB Monetáris Tanácsa, melyet követően talán még a korábbinál is szigorúbb hangnemet ütött meg Varga Mihály jegybankelnök. Amellett, hogy továbbra is az óvatos és türelmes hozzáállást hangsúlyozta, külön kiemelte, hogy előrejelzésük szerint 2027-re csökken csak a 3%-os jegybanki célra az infláció, ráadásul ehhez a szigorú monetáris kondíciók fenntartása szükséges. Vagyis jó eséllyel nem csak 2025-ben, de akár 2026 nagy részében is fennmaradhat a jelenlegi 6,5%-os alapkamat. Ez pedig további támaszt nyújthat a forintnak, hiszen az elmúlt hónapokban jórészt a globálisan is kiemelkedő kamatszint és az arra épülő carry trade-ügyletek erősítették a magyar devizát.
A nemzetközi piacon szerda reggel inkább a forint szempontjából kedvezőtlen folyamatok látszanak, hiszen a dollár 0,2%-os erősödésben van az euróval szemben, ami hagyományosan rossz hír a kockázatosabb feltörekvő piaci devizák számára. A forint most 330,87-nél jár a dollárral szemben.
Ma nem várható különösen fontos makroadat, ami érdemben befolyásolhatná a forint irányát, így vélhetően csendes napunk lesz, melyet elsősorban a nemzetközi hangulat határoz majd meg.
