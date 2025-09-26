Talán sikerült megállítani a forint gyengülését

Egyre szebb képet mutat a forint
Már 334,5 a dollárral szemben.
335 körül a forint
A dollárral szemben. Összességében eddig mérsékelt elmozdulás látható a forint árfolyamában a kritikus amerikai adatokat követően.
Kijöttek az adatok, bajban lehet a Fed
Megérkezett az amerikai PCE inflációs, valamint a háztartások fogyasztását bemutató adat is. Mindkettő olyan irányba mutat, aminek nem fog örülni az amerikai jegybank és ennek még meg lesz a böjtje.
Most éppen gyengül a forint
392 fölé gyengült a forint az euróval szemben.
Újra gyengül a dollár
Bár az elmúlt napokban erősödött a dollár, most egy kissé visszafordult. Az igazi mozgás azonban a délutáni amerikai adatok után várható.
Kezd magára találni a forint
335 alá erősödött a forint a dollárral szemben és már 391,3 az euróval szemben.
392 alá erősödött a forint
Egyelőre még kisebbek a mozgások, de most éppen 392 alá erősödött a forint az euróval szemben.
Meddig gyengülhet így a forint?
Az elmúlt hónapokban már hozzászokhattunk ahhoz, hogy a forint szinte minden nap erősödik. Az elmúlt napok azonban szokatlan kivételnek számítottak. A dollárral szemben 326-ról 336-ig gyengült a forint, míg az euróval szemben 388-ról 392 fölé.
Emögött alapvetően két tényező húzódhat meg: 1) hazai oldalról az orosz olajról való leválás kérdése egy növekvő bizonytalanságot jelent, amit a befektetők nem szeretnek. 2) az amerikai adatok meglepően erősek, ami miatt erősödik a dollár.
A mai nap 11.30-kor az EKB elnöke tart beszédet, illetve délután amerikai inflációs és fogyasztási adatok érkeznek.
A mostani monetáris politikai vita szempontjából mindkettő nagyon fontos.
