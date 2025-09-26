  • Megjelenítés
Talán sikerült megállítani a forint gyengülését
Talán sikerült megállítani a forint gyengülését

A gyorsan erősödő dollár és az orosz olajról való leválás kérdése tartja nyomás alatt a forintot. A délutáni amerikai inflációs és fogyasztási adatok kelletlen meglepetést jelentenek az amerikai jegybanknak. Egyelőre a forint 335 körül van a dollárral és 391 körül az euróval szemben.
Egyre szebb képet mutat a forint

Már 334,5 a dollárral szemben.

335 körül a forint

A dollárral szemben. Összességében eddig mérsékelt elmozdulás látható a forint árfolyamában a kritikus amerikai adatokat követően.

Kijöttek az adatok, bajban lehet a Fed

Megérkezett az amerikai PCE inflációs, valamint a háztartások fogyasztását bemutató adat is. Mindkettő olyan irányba mutat, aminek nem fog örülni az amerikai jegybank és ennek még meg lesz a böjtje.

Kijöttek az adatok, bajban lehet a Fed
Most éppen gyengül a forint

392 fölé gyengült a forint az euróval szemben.

Újra gyengül a dollár

Bár az elmúlt napokban erősödött a dollár, most egy kissé visszafordult. Az igazi mozgás azonban a délutáni amerikai adatok után várható.

Kezd magára találni a forint

335 alá erősödött a forint a dollárral szemben és már 391,3 az euróval szemben.

392 alá erősödött a forint

Egyelőre még kisebbek a mozgások, de most éppen 392 alá erősödött a forint az euróval szemben.

Meddig gyengülhet így a forint?

Az elmúlt hónapokban már hozzászokhattunk ahhoz, hogy a forint szinte minden nap erősödik. Az elmúlt napok azonban szokatlan kivételnek számítottak. A dollárral szemben 326-ról 336-ig gyengült a forint, míg az euróval szemben 388-ról 392 fölé.

Emögött alapvetően két tényező húzódhat meg: 1) hazai oldalról az orosz olajról való leválás kérdése egy növekvő bizonytalanságot jelent, amit a befektetők nem szeretnek. 2) az amerikai adatok meglepően erősek, ami miatt erősödik a dollár.

A mai nap 11.30-kor az EKB elnöke tart beszédet, illetve délután amerikai inflációs és fogyasztási adatok érkeznek.

A mostani monetáris politikai vita szempontjából mindkettő nagyon fontos.

Uniós források: szép csendben durva kormányzati tervek kerültek napvilágra

A kormány két rendeletmódosítási tervezetet tett közzé, amelyek átalakítanák az uniós támogatások kezelésének és ellenőrzésének rendszerét. A javaslatok között szerepel a pénzügyi visszaélések elleni hatékonyabb fellépés, a források felhasználásának szigorúbb és gyakrabban előzetes értesítés nélkül végzett ellenőrzése, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítása, valamint a jogosulatlan kifizetések visszakövetelésének és a fenntartási kötelezettségek betartatásának központosítása. Új elem a határokon átnyúló koordinációs pont létrehozása az Interreg-programokhoz, valamint a Nemzeti Fejlesztési Központ szerepének megerősítése az uniós projektek ellenőrzésében és követeléskezelésében.

Uniós források: szép csendben durva kormányzati tervek kerültek napvilágra
Össztűz alá került Magyarország az orosz energia miatt – kritikus évek jönnek

Egyre nehezebb helyzetben van a magyar kormány: az unió után most már az amerikai vezetés is nyomás alá helyezte Magyarországot az orosz energia ügyében. Úgy néz ki, hogy hazánk olyan kényszerhelyzetbe kerülhet a következő 2-3 évben, amiben már nem saját maga fogja eldönteni, hogy milyen energiaforrásokra építi az ellátását. Ezért most megnéztük, hogy a leválás okozhat-e ellátásbiztonsági problémát valamint azt is, hogy ez milyen hatással lenne az árakra.

Össztűz alá került Magyarország az orosz energia miatt – kritikus évek jönnek

