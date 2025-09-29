Estére jottányi ereje sem maradt a forintnak

Újra gyengül a forint
Már közel fél egységnyi, 0,12 százalékos gyengülésben van a forint újra az euróval szemben. Az árfolyam most már 391,4-nél jár.
A dollárhoz képest is elvesztette erejét a magyar deviza: miközben egy órája még napi csúcsán, 332,5-nél volt a váltás, mostanra visszajött a kurzus 333,8-ig.
Nyitószintnél a forint
A minimális napi gyengülését szépen ledolgozta az euróval szemben a forint: 390,9-nél jár az árfolyam, vagyis nagyjából a nyitószintnél.
A dollárhoz képest erősödést mutat a magyar deviza, már 333-nál jár a váltás.
Elbukta reggeli erősödését a forint
Nem tartott ki a forint erősödése, már 391-nél jár az euró jegyzése, amivel elúszott a magyar deviza reggeli erősödése. Közben az euró-dollár árfolyamban továbbra is mérsékelt, 0,1%-os dollárgyengülés látszik.
A dollár sem lendült meg
Egyelőre az euró-dollárban sin cs igazán nagy elmozdulás, 0,15%-os erősödés látszik az európai deviza szempontjából, így 1,1722 körül jár a jegyzés.
Még mindig a 390-nel birkózik a forint
A forint alig mozdult reggel óta, most 390,5 körül jár az euróval szemben, ami 0,1%-os forinterősödést jelent péntek estéhez képest. A dollár most 333,14 forintba kerül.
A régióban a lengyel zloty egyelőre 0,1%-os, a cseh korona pedig 0,2%-os gyengülésben van. A régiós versenytársak gyengélkedése tarthatja egyelőre vissza a forintot is az erősödéstől.
Itt az újabb fordulat a dollárnál, aminek a forint is örülhet?
A múlt héten erősödésnek indult a dollár, ami hagyományosan keresztbe tett a feltörekvő piaci eszközöknek, így a forintnak is. A magyar deviza újra 390 fölé gyengült az euróval szemben, várhatóan
a következő időszakban is ez a kulcsfontosságú árfolyam fogja meghatározni az irányt.
A magyar deviza hétfő reggel 390,5 körül járt az euróval szemben, ami minimális, 0,1 százalékos erősödést jelent a forint szempontjából. A következő napokban a forint könnyen újra a 390-es lélektani szint alá kapaszkodhat vissza, a magyar deviza már így is a harmadik negyedév egyik legjobban teljesítő fizetőeszköze. A következő napokban elsősorban a nemzetközi hangulat határozhatja meg a forint irányát, itthon nem jönnek igazán lényeges makroadatok. Az amerikai munkaerőpiaci statisztika azonban a dolláron keresztül a forintra is hatással lehet.
Az euró-dollár jegyzés a múlt héten 1,165-ig esett, de ma reggel már ismét 1,1723-nál jár, ami 0,15%-kal magasabb a péntek esti árfolyamnál. Ahogy az előbb említettük, nagyrészt az döntheti el a forint árfolyamának irányát is, merre halad majd a héten a dollár.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
