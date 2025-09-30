Már harmadik negyedéve égeti a jegybanki tartalékot egy ország a devizapiacon

Dél-Korea nettó 800 millió dollárt fordított devizapiaci intervenciós tranzakciókra az idei második negyedévben, szemben az első negyedévi 2,96 milliárd dollárral.

A keddi jegybanki adatok szerint ez volt a harmadik egymást követő negyedév, amikor

a hatóságok dollárt adtak el a won gyengülésének megfékezése érdekében.

A második negyedévben a won 8,7%-kal erősödött a dollárral szemben, ami 2022 utolsó negyedéve óta a legnagyobb negyedéves erősödés. Korábban a 2009 óta leggyengébb, 1487,6 won/dollár szintet is elérte. Ugyanebben az időszakban a dollárindex 7,1%-kal csökkent.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ