  • Megjelenítés
Már harmadik negyedéve égeti a jegybanki tartalékot egy ország a devizapiacon
Deviza

Már harmadik negyedéve égeti a jegybanki tartalékot egy ország a devizapiacon

Portfolio
Dél-Korea nettó 800 millió dollárt fordított devizapiaci intervenciós tranzakciókra az idei második negyedévben, szemben az első negyedévi 2,96 milliárd dollárral.

A keddi jegybanki adatok szerint ez volt a harmadik egymást követő negyedév, amikor

a hatóságok dollárt adtak el a won gyengülésének megfékezése érdekében.

A második negyedévben a won 8,7%-kal erősödött a dollárral szemben, ami 2022 utolsó negyedéve óta a legnagyobb negyedéves erősödés. Korábban a 2009 óta leggyengébb, 1487,6 won/dollár szintet is elérte. Ugyanebben az időszakban a dollárindex 7,1%-kal csökkent.

Kapcsolódó cikkünk

Trumpék annyi pénzt kértek, amit egyszerűen nem tud kifizetni Dél-Korea

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-1136219606-árfolyam-bankjegy-fizetőeszköz-gazdaság-jegybank-készpénz-pénz-pénzügyek-valuta
Deviza
Hajszálnyi gyengüléssel kezdett a forint
Pénzcentrum
Megszólalt a Kia hazai elnöke: világújdonság érkezik Magyarországra, slágermodellt cserélnek le rá
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility