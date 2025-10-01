Tartja jó pozícióját a forint

Az OTP Bank legfrissebb gazdasági előrejelzése szerint van még tér a forint erősödésére. A fundamentumok (külső adósság, a folyó fizetési mérleg és a devizatartalékok alakulása) alapján a forint még a mostani szinten is mintegy 4 százalékkal alulértékelt.

Az elemzők szerint a reális árfolyamsáv a 370-375.

A forint jó teljesítménye az OTP elemzői szerint azonban csak átmeneti lesz: a fiskális politika év végi várható lazulása a devizapiacon is megteszi majd a hatását, így a választások előtt könnyen lehet, hogy ismét a 400 forintos szint közelébe gyengül majd a hazai fizetőeszköz.