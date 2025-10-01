Tartja jó pozícióját a forint

Béklyóba fogta a legfelsőbb bíróság Trump kezeit: nem nyúlhat bele a Fedbe
Az amerikai Legfelsőbb Bíróság elutasította Donald Trump elnök kérelmét, hogy azonnal eltávolíthassa Lisa Cook-ot a Federal Reserve kormányzói pozíciójából, ami visszaveti Trump törekvéseit a jegybank feletti nagyobb ellenőrzés megszerzésére – jelentette a Bloomberg.
Megvan, hogy csökkentené európai lemaradását Németország
Átfogó közigazgatási és digitalizációs intézkedéscsomagot jelentett be a Friedrich Merz vezette német kormány - adta hírül a Bloomberg. Az intézkedés célja egyfelől adminisztratív költségek megtakarítása, másfelől pedig a kormányzópártok egységének demonstrálása és a társadalmi támogatottság növelése. Bár az intézkedés komoly digitalizációs és adminisztratív reformokat indít el, a kormánypártok támogatottság-vesztését és a szélsőjobboldali AfD előretörését lehet, hogy ez sem tudja megakadályozni.
Továbbra is 389 körül mozog az euró árfolyama
Csökkent a volatilitás az euró és a dollár piacán is, előbbin 389, míg utóbbin 331,9 körül jár a kurzus.
Nem jó hírek jöttek az amerikai feldolgozóiparból
A várakozásokkal megegyező lett az ISM feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe, azonban a foglalkoztatotsági helyzet továbra sem jó, miközben az árnyomás is még túl erős.
Stabilizálódott a forint árfolyama
Csökkent az árfolyam ingadozása az euró és a dollár piacán is az elmúlt órákban. A közös európai valutával szemben 389, míg az amerikai fizetőeszközzel szemben 330,8 körül mozog a jegyzés.
Akár 370-ig is erősödhet a forint a következő két hónapban
Az OTP Bank legfrissebb gazdasági előrejelzése szerint van még tér a forint erősödésére. A fundamentumok (külső adósság, a folyó fizetési mérleg és a devizatartalékok alakulása) alapján a forint még a mostani szinten is mintegy 4 százalékkal alulértékelt.
Az elemzők szerint a reális árfolyamsáv a 370-375.
A forint jó teljesítménye az OTP elemzői szerint azonban csak átmeneti lesz: a fiskális politika év végi várható lazulása a devizapiacon is megteszi majd a hatását, így a választások előtt könnyen lehet, hogy ismét a 400 forintos szint közelébe gyengül majd a hazai fizetőeszköz.
389 fölé gyengült a forint árfolyama
Tovább távolodik a forint az egyéves csúcstól, az árfolyam ugyanis ismét 389 fölé emelkedett az elmúlt percekben.
Kína ellen fordul az Európai Unió: brutális vámemeléssel és kvótacsökkentéssel válaszolnak
Az Európai Bizottság jelentősen szigorítaná az acélimport szabályozását, felére csökkentve a kvótákat és 50%-ra emelve a vámokat a kvótán felüli mennyiségekre.
Hat hónapon belül újra 400-ig gyengülhet a forint az euróval szemben – megszólaltak az elemzők
A forint az elmúlt hónapok erősödő trendje ellenére is alulértékelt, decemberig pedig akár 370-ig is erősödhet - derül ki az OTP Bank friss makrogazdasági előrejelzéséből. A hazai deviza raliját az MNB szigorú és türelmes monetáris politikája, továbbá a nemzetközi befektetői hangulat idei átalakulása (azaz a dolláreszközöktől való elfordulás) segíti, de a fiskális politika lazulása miatt év végén várhatóan ismét 400 forint közelébe emelkedik az euró árfolyama. A gazdasági növekedést illetően a kép vegyes: idén az elemzők 0,6 százalékos bővülést várnak, a következő évek kilátásait pedig a kormányzati gazdaságélénkítés és az esetleges költségvetési kiigazítás határozza majd meg.
Összeomlóban Amerika: több, mint két éve nem volt ilyen
Közzétették az ADP foglalkoztatottsági adatot, amely olyan látványos meglepetést hozott, amire kevesen számítottak. Fontos, hogy az ADP azon kevés adatok egyike, amelyet még a kormányzati leállás alatt is közzétesznek (mivel nem állami felmérés), ezért most a szoksásonál is nagyobb súlya lehet ennek az adatnak.
Esik a dollár az amerikai munkaerőpiaci statisztika hírére
32 000 fővel szűkült szeptemberben a magánszektor foglalkoztatottsága az Egyesült Államokban - derül ki az ADP legfrissebb statisztikájából. A piaci várakozások 40 - 50 000 fős bővülésről szóltak, így az adat komoly meglepetést okozott. A rossz hírre a dollár azonnal gyengülni kezdett, a forinttal szemben például másfél egységgel. A hazai fizetőeszköz árfolyama 330-ra esett, miközben az euróval szemben is a délelőtti csúcs közelébe gyengült az amerikai fizetőeszköz.
Egyelőre elmarad a csúcsdöntés
Gyengülni kezdett a forint az euróval és a dollárral szemben is: bár a hazai deviza továbbra is erősnek mondható, az elmúlt percekben nagyjából 50 fillérnyit emelkedett az árfolyam mindkét kulcsdevizával szemben. Az euró jegyzése most 388,7, míg a dolláré 331,5.
Megállt a forint erősödése
Enyhén emelkedni kezdett az euró árfolyama az elmúlt percekben, azaz a forint egyelőre távolodik a bő egy éves csúcstól. Heti viszonylatban nézve a hazai fizetőeszköz így is erősnek számít, az euró jegyzése most 388,5 körül alakul.
A dolláron nem talál fogást a forint
Erősödő volatilitás mellett zajlik a kereskedés az amerikai dollár piacán. Bár reggel a hazai fizetőeszköz jelentőset erősödött a zöldhasúval szemben, nap közben nincs jelentős elmozdulás az árfolyamban. A kurzus most 331,1.
Csúcstámadásra készül a forint
388,4 alá erősödött a forint árfolyama az euróval szemben. Ezzel a hazai fizetőeszköz fél egységen belülre ért az elmúlt bő egy év mélypontjához képest, ami 2024 májusában fordult elő a piacon (387,92).
Összeszedte magát a dollár?
Ledolgozta a reggel összeszedett hátrányát a dollár az euróval szemben, a jegyzés visszatért a hajnali 1,173-as szintre.
Az amerikai deviza a forinttal szemben is visszanyert valamennyit délelőtti leértékelődéséből, a zöldhasú kurzusa az elmúlt percekben 331,3-ig emelkedett.
Nagy Márton bejelentette: új adócsökkentésen dolgozik a kormány
A Gazdasági Kabinet szerdai ülésének napirendjéről osztott meg lényeges információkat Nagy Márton egy friss vidóejában. A fókuszban a magyar vállalatok támogatása áll.
Hirtelen megugrott az euróövezeti infláció
Szeptemberben 2,2 százalékra gyorsult az infláció az euróövezetben - derül ki az Eurostat legfrissebb adatközléséből. A drágulás üteme 0,2 százalékponttal gyorsult a nyári hónapokhoz képest, köszönhetően elsősorban a német árnyomás erősödésének. Az adat várhatóan óvatosságra inti majd az Európai Központi bank (EKB) döntéshozóit is, mely arra enged következtetni, hogy nem várható kamatcsökkentés a következő hónapokban.
389 alatt az euró
A 389-es szintet is átvitte a forint az euróval szemben, az árfolyam pedig mostanra egészen 388,8-ig csökkent.
Leállt az amerikai kormányzat: hogyan tovább?
Nem sikerült megegyezniük egymással a demokratáknak és a republikánusoknak, ezért kormányzati leállás jön az USA-ban. Nem ez az első ilyen eset, de most az időzítés nagyon szerencsétlen. Az amerikai jegybank nagy kamatcsökkentési ciklus kezdetén van, miközben túl erős reálgazdasági adatok jönnek. Nagyon fontosak lennének a friss adatok, de minél tovább tart a leállás, annál inkább vakon maradhatnak a befektetők.
Ez nem a dollár napja
A legtöbb nemzetközi kulcsdevizával szemben gyengül ma a dollár az amerikai kormányzati leállás híre miatt. Az euró árfolyama most enyhén a hajnali szintek felett alakul, jelenleg 1,175.
Az amerikai fizetőeszköz az angol fonttal, a japán jennel és a svájci frankkal szemben is hasonló mértékben gyengül, bár utóbbi piacon az erősebb volatilitás miatt nem igazán lehet trendet azonosítani.
Tartja magát a forint
389 körül ingadozik a forint árfolyama az euróval szemben, azaz a magyar fizetőeszköz tartja a reggeli momentumát a közös európai fizetőeszközzel szemben.
A reggeli nagyobb mozgások után a dollár piacán is csillapodott az ingadozás, az amerikai deviza egységára most 330,9.
Vészjósló magyar államadósság-adatok érkeztek
A bruttó államadósság GDP-arányos értéke Magyarországon 76,2%-ra emelkedett az idei második negyedévben - közölte a Magyar Nemzeti Bank a pénzügyi számlák adatairól szóló jelentésében. Ez a szám 3 éves csúcsnak felel meg. Ami szintén nem túl kedvező trend, hogy a kormányzat megemelte az idei év végére vonatkozó adósságráta-előrejelzését.
Irigykedve nézi a világ, amit a forint művel idén – Meddig tarthat a diadalmenet?
A harmadik negyedévben is a világ élmezőnyében volt a forint teljesítménye, a magyar devizánál csak négy fizetőeszköz tudott többet erősödni június vége óta világszerte. Az év elejéhez képest pedig továbbra is csak az orosz rubel mutat a forintnál jobb teljesítményt. De meddig tarthat ki ez a jó hangulat? Az első kérdés az lehet, meg tudja-e ugrani a 390-es lécet a forint. Most valószínűbbnek tűnik, hogy az ősz már inkább döccenőket hoz az úton, de így is marad esély, hogy akár 400 alatti euróval zárjuk az évet.
Fontos hír érkezett Japánban, jöhet a régóta várt fordulat
A frissen megjelent japán jegybanki jelentés arról számolt be, hogy a harmadik negyedévben számottevően javult az ázsiai ország feldolgozóiparának hangulata. A hangulatindexek javulása nagy valószínűség szerint a japán-amerikai kereskedelmi megállapodásnak és a japán exportot sújtó vámok csökkenésének köszönhető, amely a vállalatok beruházási kedvére is pozitív hatással volt a felmérés szerint. A reálgazdasági kilátások javulása az infláció elleni küzdelem felé fordíthatja a jegybank figyelmét, így a szakértők szerint októberben jöhet a már régóta belengetett kamatemelés.
Kapaszkodik a dollár
A délelőtti gyors dollárgyengülés az elmúlt percekben megállt és úgy tűnik, hogy az amerikai fizetőeszköz kezdi visszanyerni erejét. A 330,4-es mélypontról mostanra 331,4-ig erősödött a zöldhasú.
Hasonló korrekció látszik az euró piacán is, itt a reggeli 1,177-es tetőpont elérése után 1,174-re süllyedt az euró jegyzése.
Rég nem látott mértékben erősödik a forint
Felgyorsult a magyar deviza felértékelődése az elmúlt percekben. Az euró árfolyama lassan 389 alá esik (közel 1 forintnyi erősödés reggel óta), miközben a dollárral szemben már 2 forintot csökkent a kurzus a hajnali szintekhez képest. A zöldhasú gyengülése főleg az amerikai kormányzati leállásnak köszönhető. Az amerikai fizetőeszköz egysége most 330,5 forintba kerül.
Nyolc éve nem történt ilyen a magyar költségvetésben
A KSH közlése szerint az idei második negyedévben 480 milliárd forintos többletet halmozott fel a kormányzati szektor, ami a GDP 2,2%-a. Ilyen magas negyedéves szufficitre legutóbb 2017 első három hónapjában volt példa. Közben megjelent az EDP jelentés keretében az is, hogy 2024-ben a hiányszámot 5%-ra módosították, az eddigi 4,9%-ról, ez pedig fontos üzenetet hordoz.
A nap eseménye az amerikai kormányzati leállás
Devizapiaci szempontból a nap fő eseménye az amerikai kormányzati leállás életbe lépése. Ez azért történt, mert a Kongresszus a határidőig nem tudott sem éves, sem ideiglenes finanszírozási törvényt elfogadni, a Fehér Ház és a demokraták közti politikai patthelyzet miatt. Ennek megfelelően ma reggel életbe léptek a leállási protokollokat: csak az alapvető feladatok működnek, sok nem létfontosságú tevékenység leáll, több dolgozónak kényszerszabadságra kell mennie, miközben egyes kormányzati adatok közzététele is csúszhat.
A történelmi példák azt mutatják, hogy a befektetők kockázatkerülő viselkedéssel reagálnak az ilyen helyzetekre, amely a devizapiacon is megmutatkozik.
A kockázati étvágy megváltozása a dollár árfolyamát is megrángatja, ilyenkor nagyobb volatilitás mellett általában vegyesen teljesít az amerikai fizetőeszköz, de gyakran inkább gyengül a fő devizákkal szemben.
A befektetők főként a leállás várható hosszát és a megállapodás esélyeit figyelik; az elhúzódás jellemzően nagyobb volatilitást és bizonytalanabb piaci árazást hozhat.
A piaci bizonytalanságot és a kockázatkerülést az euró-dollár árfolyam is tükrözi, ma reggel ugyanis egyhetes mélypontra gyengült az amerikai fizetőeszköz az euróval szemben.
Rákapcsolt a forint
Gyorsult a reggeli forinterősödés a közös európai fizetőeszközzel és a dollárral szemben is. Az euró jegyzése 389,7, a dolláré 331,2 körül alakul.
Erősödéssel kezdi a napot a forint
Jól kezdte a napot a hazai fizetőeszköz mindkét nemzetközi kulcsdevizával szemben. Az euróval szembeni jegyzés az elmúlt percekben 390 alá csökkent, miközben a dollár árfolyama 331,7 alá mérséklődött.
A dollár gyengülése szempontjából az USA-ban itthoni idő szerint ma reggel életbe lépő kormányzati leállás (government shutdown) a meghatározó tényező, ami bizonytalanságot és kockázatkerülő piaci magatartást eredményez.
Ennek megfelelően a zöldhasú nemcsak a forinttal, de az euróval szemben is gyengüléssel kezdett, 1 euró most 1,176 dollárért lehet venni.
Ma reggel itthon a kormányzati szektor egyenlege és a pénzügyi számlák friss, második negyedéves adatai érkeznek, melyekből kedvet kaphatunk a büdzsé jelenlegi állapotáról és kilátásairól is. A befektetők jelenleg kiemelten figyelik az ezzel kapcsolatos híreket a 2026-os parlamenti választások előtt.
A piac és a hitelminősítők egyértelműen negatívan értékelnének minden olyan információt, ami a jövőbeli választási költekezéssel kapcsolatos.
Az eurózóna szeptemberi inflációjára is érdemes lehet figyelni, mivel befolyásolhatja az EKB jövőbeli döntéseit, de talán még fontosabb lesz a kora délután megjelenő amerikai ADP index, mely a magánszektor foglalkoztatásának változását jelzi. Az utóbbi hetekben komoly kérdések vetődtek fel a tengerentúli munkaerőpiaci adatokkal kapcsolatban, részben ennek gyengélkedése indokolta a Fed szeptemberi kamatcsökkentését.
Rendkívüli: megállt az élet Washingtonban, leállt a kormányzat
Leállt az Egyesült Államok szövetségi kormányzata szerdától kezdődően - írja a Reuters és az AP. Washingtonban azután függesztették fel az adminisztráció működésének jelentős részét, hogy a Kongresszus, pontosabban a szenátusi demokraták és republikánusok nem jutottak dűlőre a finanszírozás kapcsán. A leállás napi 400 millió dolláros költséggel jár.
