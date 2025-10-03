  • Megjelenítés
Megtorpant a forint erősödése
Megtorpant a forint erősödése

Az elmúlt napokban is folytatódott a forint erősödése a vezető devizákkal szemben. Az amerikai munkaerőpiaci adatokat nem tették közzé a kormányzati leállás miatt, viszont az ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedzser-indexe nem fest jó képet a gazdaságról. A mai nap lassan, de biztosan erősödik a forint az euróval szemben. Jelenleg 388,5 körül az árfolyam. A dollárral szemben az ISM adatok után viszont 331 alá erősödött az árfolyam.
Megnyugodott a forint

Végül nagyobb változás nélkül, 388,1-en nyugodott meg a forint az euróval szemben.

Nem tudott 388 alatt maradni a forint

Rövid időre benézett 388 alá is az árfolyam, de nem tudott ottragadni tartósan. Jelenleg 388,1 forintot kérnek egy euróért.

388 alatt a forint

Már 388 alá is benézett a forint, sőt, tartósan ott is maradt. Jelenleg 387,5 forintba kerül az uniós fizetőeszköz.

Újabb gyomrost kapott az amerikai növekedés

Megérkezett az ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedzserindexe, ami az amerikai jegybank számára egy nagyon rossz kombinációt vázol fel. Ez az a szkenárió, ami ellen nem nagyon tud védekezni és a helyzet az, hogy a piaci konszenzus sem ezt tükrözi.

Rossz hírek érkeztek Amerikából, gyengül is a dollár

Az amerikai gazdaság rossz állapotát mutatják a nemrég megjelent ISM-adatok. A hír hatására a dollár gyengülni kezdett az euróval és a forinttal szemben is. Az európai fizetőeszköz egysége most 1,175 dollárba kerül, míg a forint piacán 330,6 az aktuális árfolyam.

Már 388,5 a forint

Az euróval szemben.

Lassan, de biztosan erősödik a forint a dollárral szemben

A 331-et közelíti a forint a dollárral szemben.

Oldalaz a forint az amerikai adatok előtt

Ha nem lenne kormányzati leállás, magyar idő szerint fél háromkor jönnének a munkaerőpiaci adatok. Egyesek szerint elképzelhető, hogy mégis közzéteszik őket, így érdekes figyelni mi történik. Ami viszont biztos, hogy négy órakor jön az ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedzser-index. Mivel most nincsenek kormányzati adatok, ezért ezeknek a súlya felértékelődhet a piac szemében.

Lassan, de erősödik a forint

389 alatt az euróval szemben és 331,7 körül a dollárral szemben.

Bloomberg: a Tisza Párt miatt (is) erősödik a forint

A Bloomberg szerint a forint erősödéséhez Magyar Péter pártjának erősödése is hozzájárult, ugyanis a befektetők elkezdhették árazni az EU-s pénzek hazahozatalát, valamint az EU-val való viszony rendeződését. Több elemző is egyetért ezzel a gondolattal, de akad olyan is, aki még szkeptikus és inkább kivárna.

Megállíthatatlan a forint erősödése

A héten is folytatódott a forint erősödése a dollárral és az euróval szemben is. Az USA-ban továbbra is tart a kormányzati leállás, de egyelőre ez nem érdekli a piaci szereplőket.

A dollár egyelőre kevés mozgást mutat a leállás óta és a kötvényhozamok sem mozdultak el nagyon.

A dollár egyelőre kevés mozgást mutat a leállás óta és a kötvényhozamok sem mozdultak el nagyon.

A mai nap amerikai adatokra kell figyelni.

A mai nap amerikai adatokra kell figyelni.

Az ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedzser-index ki fog jönni,

hiszen azt nem a kormányzat, hanem magánintézmény teszi közzé. Tegnap már az új munkanélküli segélykérelmek számát is sem tették közzé, ezért várhatóan a részletes munkaerőpiaci adatokat sem fogják. De ezzel kapcsolatosan van egy kis bizonytalanság. Egyesek szerint az adatokat már összegyűjtötték, elkészítették, csak kell valaki aki a küldésre "megnyomja a gombot". Emiatt délután is lehet meglepetés a piacokon.

Címlapkép forrása: Shutterstock

