Rég látott mélyponton az euró, szenved vele a forint is

Az euró tovább gyengült a dollárhoz képest: már 1,159 alatt van a váltás, ami augusztus eleje óta nem látott mélypontot jelent.

A forint ehhez képest tartja magát a közös devizához képest: 391,3-nál jár az árfolyam.

Ugyanakkor a dollárhoz képest már látszik az euró szenvedésének hatása: szeptember eleje óta nem látott mélypont közelében, 338,4 forintnál is mozgott a váltás, ahonnan minimálisan visszakorrigált 337,7-ig a kurzus.