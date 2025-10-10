A Fed egyik döntéshozója szerint nem kell elsietni a kamatcsökkentést

Michael Barr, a Federal Reserve kormányzója óvatosságra szólított fel a további kamatcsökkentések kapcsán,
hangsúlyozva, hogy a vámok tartós inflációt okozhatnak az amerikai gazdaságban.
„A józan ész azt diktálja, hogy amikor nagy a bizonytalanság, óvatosan kell haladni” – mondta Barr csütörtökön, a Minnesota-i Gazdasági Klub rendezvényére előkészített beszédében.
A Fed tisztviselőinek „óvatosnak kell lenniük a monetáris politika módosításakor, hogy további adatokat gyűjthessünk, frissíthessük előrejelzéseinket, és jobban felmérhessük a kockázatok egyensúlyát” – tette hozzá.
Az amerikai jegybank múlt hónapban negyed százalékponttal csökkentette irányadó kamatát – ez volt az idei első kamatcsökkentés. Barr elmondta, hogy támogatta ezt a döntést, ugyanakkor a döntéshozók most nehéz helyzetben vannak, mivel
egyszerre áll fenn a gyengülő foglalkoztatás és a növekvő infláció kockázata.
A döntéssel egyidőben közzétett előrejelzések szerint a jegybank további két kamatcsökkentést vár az év hátralévő részében – derül ki a medián becslésből.
Barr szerint bár Donald Trump elnök vámintézkedéseinek közvetlen hatása az inflációra eddig kisebb volt a vártnál, fennáll annak lehetősége, hogy az árak mégis emelkednek, ahogy a vállalatok kifutnak a meglévő készleteikből, és a magasabb költségeket áthárítják a fogyasztókra a profitmarzsok helyreállítása érdekében.
„Elvben a vámok egyszeri áremelkedést jelentenek, és nem kellene tartósan növelniük az inflációt – de ez nem feltétlenül igaz, ha az árak hónapról hónapra tovább emelkednek, és ez befolyásolja az inflációs várakozásokat” – mondta Barr.
„Ezeknek a vámemeléseknek semmi sem volt egyszeri vagy kiszámítható a természetükben” – tette hozzá. „Egy bizonyos ponton a vállalatok és a fogyasztók elkezdhetik úgy alakítani áraikat, kiadásaikat és béreiket, hogy azok a magasabb jövőbeli inflációba vetett hitükön alapulnak – ezzel pedig egy önfenntartó inflációs ciklust indíthatnak el.”
A munkaerőpiacról szólva Barr azt mondta, nehéz megítélni, hogy az utóbbi hónapokban tapasztalt lassabb munkahelyteremtés mennyiben fakad a kereslet gyengüléséből.
Ugyanakkor kiemelt néhány mutatót, például az egy munkanélkülire jutó állásajánlatok arányát, amelyek szerinte azt jelzik, hogy a munkaerő-kínálat és -kereslet „nagyjából egyensúlyban van”.
„Ennek ellenére, még ha a munkaerőpiac jelenleg viszonylagos egyensúlyban is van, az a tény, hogy ez a lassuló munkaerő-kínálat és a lassabb felvétel egyidejű következménye, azt sugallja, hogy a munkaerőpiac érzékenyebbé vált a negatív sokkokra” – mondta Barr.
