Zsiday Viktor szerint ez lehet a következő nyerő magyar befektetés

Azzal kezdi írását, hogy a hazai hosszú állampapírok elmúlt egy, öt vagy akár tízéves hozama elég kiábrándító, emiatt nem is nagyon fektet ebbe a hazai lakosság.

A portfóliómenedzser szerint "jelenleg Magyarország megítélése nem túl kedvező, ugyanis az EU-ból inkább kisodródó, afféle kelletlen szövetségesnek látszik, ahol a gazdaságba túl gyakran és túl nagy erővel szól bele az állam, ez pedig elriasztja a külföldi befektetőket".

Úgy véli, hogy

a különutasság ára a kötvények hozamán is meglátszik:

míg a magyar állam tízéves adósságának hozama 6,8% körül van, addig a lengyel 5,4%, a cseh pedig 4,3%, nem is beszélve a a már eurozóna tag Horvátországról, ahol 3%.

A magyar kötvényhozam alakulását szemlélteti az alábbi grafikon.

Megítélése szerint a magas elvárt hozam másik oka a fennragadt infláció, amelynek részben oka a korábbi forintleértékelő politika, részben pedig az állami beavatkozások. Emlékeztet ugyanakkor arra is, hogy Magyarországon fél év múlva választások lesznek, és nagyon úgy néz ki, hogy egy sokkal EU-konformabb kormány alakul. A Hold Alapkezelő szakembere ezzel az ellenzéki Tisza Párt előretörésére gondol, ugyanis a legutóbbi közvélemény-kutatási adatok leginkább az ellenzéki párt vezetéséről szólnak.

"Egy ellenzéki győzelem esetén valószínűleg Magyarország előbb vagy utóbb deklarálná az eurozónához való csatlakozás vágyát, és még ha jelenleg messze is vagyunk a követelmények teljesítésétől, már csupán ennek a reménye is jelentős portfoliótőkét vonzhat be, amely szűkítheti a fennálló igen magas hozamkülönbséget" - fogalmaz Zsiday Viktor, aki szerint a Magyar Nemzeti Bank – nagyon helyesen – végre úgy tűnik felhagy a sok éve fennálló, és kártékony forintleértékelő politikával, és a forintot minimum stabilizáló kamatszintet tart.

A múlt hét ezekről a fejleményekről szólt:

Szerinte az uniós források is jobban csordogálnának ebben az esetben.

Egy optimistább környezetben, több EU-forrással és FDI-al/portfoliótőkével pedig a jelenleginél alacsonyabb kamatszint is stabilan tarthatja a forintot

- húzza alá.

Szerinte ha a gazdaság szereplői elhiszik, hogy Magyarországon a jegybank stabil forintot szeretne, és az ország az eurozóna felé halad, akkor a hozamgörbe is invertálódhat, azaz a hosszú hozamok a rövid alá eshetnek.

A fentieket figyelembe véve nem lehetetlen akár 150-200 bázispontos hozamcsökkenés a magyar hosszú (10+ éves) állampapírok piacán

- vetíti előre a portfóliókezelő, aki a kockázatokat is megemlíti. "A legnagyobb hazai kockázat természetesen politikai: semmi nem garantálja egy EU-konformabb kormány megválasztását, sőt még egy ilyen kormány is számos taposóaknával szembesülhet, ami rendkívül megnehezíti a dolgát" - teszi hozzá. A másik nagy kockázat az infláció makacsul magasan maradása.

A harmadik nagy kockázat külföldről érkezhet szerinte: a globális adósságpálya fenntarthatatlansága miatt előbb vagy utóbb a piacok megelégelik a kormányzatok nagy hiányát és büntetni fognak.

Azt is hangsúlyozza, hogy nem egyértelmű számára sem, hogy meg kell venni a hazai kötvényeket, de a serpenyő optimista oldalán mintha most kissé több súly lenne, mint a másikon.

