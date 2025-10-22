Nagyon izgalmas napok jönnek a forint számára

389 alatt az árfolyam
Mérsékelt erősödést mutatott a mai kereskedésben a forint, az euróval szembeni árfolyama a 388,60-as szintet is megközelítette.
Érdekes lesz a csütörtöki és a pénteki devizapiaci mozgás, miután a hazai ünnepnap és szünnap miatt a bankközi piac zárva tart, de kereskedés lesz a forint keresztben is. Ezekben az időszakokban az illikvid kereskedés miatt akár kisebb tételekkel is meg lehet majd mozgatni az EUR/HUF kurzusát. Főleg péntek délután várhatóak izgalmas órák, hiszen akkor érkezik az amerikai inflációs adat.
Rég nem látott csúcson a zloty, fordult a forint
A késő délutáni erősödésből már visszakorrigált az euróárfolyam: a forint újra 389 környékén jár.
Eközben viszont a lengyel zloty már hat havi csúcson van az euróhoz képest: 4,22-nél mozog a váltás.
Próbál kapaszkodni a forint
A forintárfolyam minimálisan erősödni tudott, ezzel napi csúcsra erősödött az euróval szemben és már 388,6-nál jár a kurzus.
A dollár esetében is zárkózni tudott a forint: 335,3-ig jött le a váltás. Itt azonban még messzebb van a napi legerősebb szinttől.
Lényegében oldalazik a forint
Az euróhoz képest továbbra sem tud kitörni a bő egy egységnyi tartományból a forintárfolyam, most megint 389,2 környékén mozog.
A dollárral szemben sem látni nagy mozgásokat, most az árfolyam 335,75-nél mozog az árfolyam.
Újra visszafordult a forint
Az euró árfolyama jelenleg 389,23 forint, ami lényegében stagnálást jelent az előző napi szinthez képest (−0,01%). A nap folyamán 388,82 és 390,07 forint között mozgott az árfolyam, vagyis viszonylag szűk sávban ingadozott.
Szűk sávba szorult a forint
Az euróval szemben az árfolyam nem mozdul el a nyitószint közeléből: 389,25 körül mozog.
A dollár esetében kicsit intenzívebb elmozdulás látszik, itt az árfolyam már 336 felett van, ami 0,2 százalékos gyengülést jelent.
A kamattartás segítheti a forintot
A Magyar Nemzeti Bank 6,5 százalékon tartotta az alapkamatot, ami az Európai Unió legmagasabb szintjei közé tartozik, és ezzel ismét megerősítette a jegybank szigorú, inflációellenes álláspontját – írja a Reuters. A hírügynökség szerint a döntés hatására a forint enyhén erősödött, 389,25-ig mozdult az euróval szemben, megközelítve a hónap eleji, 16 havi csúcsát.
A piac kedvezően fogadta, hogy az MNB ellenállt a kormány kamatcsökkentési nyomásának, mivel a jegybank szerint továbbra is szigorú monetáris politikára van szükség a forint stabilitásának fenntartásához.
Az árfolyam most 389-nél jár.
A többi közép-európai deviza vegyesen mozgott. A lengyel zloty kissé gyengült, 4,2425-ig esett az euróval szemben, miután az előző napokban öthavi csúcsra emelkedett; a lengyel kamatcsökkentések ellenére a kedvező makroadatok – például a 6,4 százalékos szeptemberi kiskereskedelmi bővülés – egyelőre fékezik a gyengülést.
A cseh korona stabil maradt, 24,31 körül jegyezték, mindössze kismértékben elmaradva a 25 hónapos csúcsától, míg a román lej árfolyama gyakorlatilag nem változott.
Szűksávban ingadozik a forint
Bár a napos grafikonra nézve nagynak tűnhet, hogy 389-390 között ingadozik a forintárfolyam az euróval szemben, ezek mérsékelt mozgások csak. Egyelőre sem a budapesti békecsúcs körüli bizonytalanság, sem az EUR/USD-nél látható változások nem hoztak jelentősebb kilengéseket.
A USD/HUF párnál is hasonló mozgások látszanak, 336,5 volt eddig a napi leggyengébb szintje a forintnak, ahonnan visszakorrigált 335,8-ig.
Kifulladt a lendület
A reggeli enyhe erősödés után a forint visszajött a nyitószintig, 389,3 közelébe ment fel az euróárfolyam.
Erősödik a forint
Óvatos erősödésben van a magyar deviza: 389 alá is benézett az árfolyam, ami közel 0,2 százalékos erősödést jelent a reggel 8-as 389,5-ös szinthez képest.
A dollár esetében is hasonlóan alakul az árfolyam: 335 közelébe jött le a váltás.
Kritikus napok jönnek a forintnál: egy fontos hír döntheti el a magyar deviza sorsát
A forint árfolyama szerdán reggel viszonylag alacsony intenzitású kereskedésben alig mozgott, miután az előző napokban fokozatos erősödést mutatott a dollárral és az euróval szemben is. A hazai deviza kedden délután még 334,9-es szintekről kapaszkodott vissza 335,3 környékére a dollárral szemben, míg az euró jegyzése 389,3 forintnál járt szerda reggel nyolc óra után. Az euró-forint árfolyam a hétfői 388-as mélypont után kisebb hullámzásokkal oldalazott, miután a nemzetközi piaci hangulat sem adott egyértelmű irányt a feltörekvő devizáknak.
Az elmúlt három nap mozgásaiból kirajzolódik, hogy a forint előbb gyengült a hét elején, majd kedden délután a dollár–euró kereszt enyhe fordulata és a hozamkörnyezet stabilizálódása újra megtámasztotta a hazai fizetőeszközt.
A dollár-forint árfolyam hétfőn még 333 körül is járt, majd kedden estére 336 közelébe kapaszkodott, azóta viszont kissé visszakorrigált 335,4-re.
Az euró-forintnál hasonló trend látszott: hétfőn még a 388-as sáv alsó részén mozgott, kedden 390 fölé is felkúszott, majd szerdára 389,3 körül stabilizálódott.
A 389,5 forintos eddigi maximum és a 389,1-es minimum jelzi, hogy a kereskedés egyelőre szűk sávban zajlik.
A devizapiaci háttérben a globális dollármozgások dominálnak.
Az euró-dollár árfolyam 1,1610 körül jár, ami enyhe korrekciót jelent az előző napok mélypontjaihoz képest. Az euró az elmúlt három napban gyengülő pályán volt: október 20-án még 1,167-en indult, kedden délután 1,160-ig csúszott vissza, majd szerda reggelre minimális emelkedést mutatott. A dollár gyengülését részben az ázsiai kereskedésben tapasztalt újraárazások okozták, miután a japán exportadatok és a nemesfémek mozgása is kockázatkerülőbb befektetői magatartást váltott ki.
A dollár a jenhez képest is 0,1 százalékkal gyengült, 151,74 jen közelébe.
A nemzetközi hangulatot a kockázati eszközöktől való óvatos távolságtartás jellemzi, miután kedden az arany árfolyama az elmúlt öt év legnagyobb napi esését produkálta, majd szerda reggel 0,5 százalékkal korrigált felfelé 4145 dollárig unciánként. A piacok továbbra is érzékenyen reagálnak az amerikai gazdaságpolitikai kilátásokra: Donald Trump elnök Fed-ellenes nyilatkozatai és a kamatpályával kapcsolatos bizonytalanság növeli a volatilitást a dollárban, miközben egyes jegybankok újra diverzifikálni kezdték tartalékaikat aranyba és más eszközökbe. Ez a mozgás ugyanakkor már túlfeszítetteknek tűnik, és rövid távon a korrekciós szakasz dominálhat.
A forint szempontjából a mai napon két hazai makroadat lehet fontos. A KSH 8:30-kor közli a szeptemberi foglalkoztatási és munkanélküliségi statisztikákat, amelyek irányt adhatnak a gazdasági aktivitásról, majd 11 órakor a Nemzetgazdasági Minisztérium teszi közzé a részletes államháztartási beszámolót. Ezek a számok befolyásolhatják a befektetői várakozásokat a fiskális pálya és a növekedési kilátások tekintetében, különösen a forintkötvények keresletén keresztül.
A piaci szereplők ugyanakkor nemcsak az adatokra, hanem a geopolitikai fejleményekre is figyelnek.
Szerdán folytatódnak az egyeztetések a kétes sorsú budapesti békecsúcs előkészületeiről, amely körül egyre intenzívebb az orosz, amerikai és ukrán üzengetés az ukrajnai háború kimenetelét illetően.
Azonban a Fehér Ház és Donald Trump elnök egyelőre azt kommunikálja, hogy a közeli jövőben nem akar találkozni Vlagyimir Putyin orosz államfővel.
A befektetők óvatosak, mert a csúcstalálkozó kimenetele akár újabb fordulatot hozhat a kelet-európai biztonsági helyzetben, ami közvetve a régiós devizák mozgását is befolyásolhatja. A forint eddig jól tartotta magát a geopolitikai feszültségek ellenére, de az elkövetkező órákban és napokban a volatilitás nőhet, ha a nemzetközi hírek érdemben változtatják meg a kockázati étvágyat.
