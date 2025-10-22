  • Megjelenítés
Nagyon izgalmas napok jönnek a forint számára
Deviza

Nagyon izgalmas napok jönnek a forint számára

Portfolio
A hét első három napján szépen teljesített a hazai fizetőeszköz, az euróval szembeni jegyzések szerda délutánra a 389-es szint alá kerültek. A következő két nap izgalmasnak ígérkezik a forint szempontjából is, több tényező miatt is: csütörtökön és pénteken zárva lesznek a hazai piacok, így nem lesz annyira likvid a kereskedés, miközben akár meghatározó geopolitikai fejlemények és üzengetések is érkezhetnek, valamint péntek délután fontos amerikai makrogazdasági adat várható.
Megosztás

389 alatt az árfolyam

Mérsékelt erősödést mutatott a mai kereskedésben a forint, az euróval szembeni árfolyama a 388,60-as szintet is megközelítette.

Érdekes lesz a csütörtöki és a pénteki devizapiaci mozgás, miután a hazai ünnepnap és szünnap miatt a bankközi piac zárva tart, de kereskedés lesz a forint keresztben is. Ezekben az időszakokban az illikvid kereskedés miatt akár kisebb tételekkel is meg lehet majd mozgatni az EUR/HUF kurzusát. Főleg péntek délután várhatóak izgalmas órák, hiszen akkor érkezik az amerikai inflációs adat.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Megosztás

Rég nem látott csúcson a zloty, fordult a forint

A késő délutáni erősödésből már visszakorrigált az euróárfolyam: a forint újra 389 környékén jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Eközben viszont a lengyel zloty már hat havi csúcson van az euróhoz képest: 4,22-nél mozog a váltás.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Véget ér a 295 darab EU-s kereskedési helyszín káosza, radikális változás jön

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke szerint az Európai Uniónak lépéseket kell tennie a jelenleg széttagolt pénzügyi kereskedési rendszer integrálására – jelentette a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Véget ér a 295 darab EU-s kereskedési helyszín káosza, radikális változás jön
Megosztás

Próbál kapaszkodni a forint

A forintárfolyam minimálisan erősödni tudott, ezzel napi csúcsra erősödött az euróval szemben és már 388,6-nál jár a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár esetében is zárkózni tudott a forint: 335,3-ig jött le a váltás. Itt azonban még messzebb van a napi legerősebb szinttől.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Lényegében oldalazik a forint

Az euróhoz képest továbbra sem tud kitörni a bő egy egységnyi tartományból a forintárfolyam, most megint 389,2 környékén mozog.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben sem látni nagy mozgásokat, most az árfolyam 335,75-nél mozog az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Újra visszafordult a forint

Az euró árfolyama jelenleg 389,23 forint, ami lényegében stagnálást jelent az előző napi szinthez képest (−0,01%). A nap folyamán 388,82 és 390,07 forint között mozgott az árfolyam, vagyis viszonylag szűk sávban ingadozott.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Beismerte a kormány: nem tartható a minimálbér-emelés

A kormány elismerte, hogy a gyenge gazdasági növekedés miatt nem tartható a jövő évre tervezett 13 százalékos minimálbér-emelés, így új bérmegállapodásra lesz szükség a munkaadók és a munkavállalók között.

Tovább a cikkhez
Beismerte a kormány: nem tartható a minimálbér-emelés
Megosztás

Szűk sávba szorult a forint

Az euróval szemben az árfolyam nem mozdul el a nyitószint közeléből: 389,25 körül mozog.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár esetében kicsit intenzívebb elmozdulás látszik, itt az árfolyam már 336 felett van, ami 0,2 százalékos gyengülést jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

A kamattartás segítheti a forintot

A Magyar Nemzeti Bank 6,5 százalékon tartotta az alapkamatot, ami az Európai Unió legmagasabb szintjei közé tartozik, és ezzel ismét megerősítette a jegybank szigorú, inflációellenes álláspontját – írja a Reuters. A hírügynökség szerint a döntés hatására a forint enyhén erősödött, 389,25-ig mozdult az euróval szemben, megközelítve a hónap eleji, 16 havi csúcsát.

A piac kedvezően fogadta, hogy az MNB ellenállt a kormány kamatcsökkentési nyomásának, mivel a jegybank szerint továbbra is szigorú monetáris politikára van szükség a forint stabilitásának fenntartásához.

Az árfolyam most 389-nél jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A többi közép-európai deviza vegyesen mozgott. A lengyel zloty kissé gyengült, 4,2425-ig esett az euróval szemben, miután az előző napokban öthavi csúcsra emelkedett; a lengyel kamatcsökkentések ellenére a kedvező makroadatok – például a 6,4 százalékos szeptemberi kiskereskedelmi bővülés – egyelőre fékezik a gyengülést.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A cseh korona stabil maradt, 24,31 körül jegyezték, mindössze kismértékben elmaradva a 25 hónapos csúcsától, míg a román lej árfolyama gyakorlatilag nem változott.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Szűksávban ingadozik a forint

Bár a napos grafikonra nézve nagynak tűnhet, hogy 389-390 között ingadozik a forintárfolyam az euróval szemben, ezek mérsékelt mozgások csak. Egyelőre sem a budapesti békecsúcs körüli bizonytalanság, sem az EUR/USD-nél látható változások nem hoztak jelentősebb kilengéseket.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A USD/HUF párnál is hasonló mozgások látszanak, 336,5 volt eddig a napi leggyengébb szintje a forintnak, ahonnan visszakorrigált 335,8-ig.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Kifulladt a lendület

A reggeli enyhe erősödés után a forint visszajött a nyitószintig, 389,3 közelébe ment fel az euróárfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Erősödik a forint

Óvatos erősödésben van a magyar deviza: 389 alá is benézett az árfolyam, ami közel 0,2 százalékos erősödést jelent a reggel 8-as 389,5-ös szinthez képest.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár esetében is hasonlóan alakul az árfolyam: 335 közelébe jött le a váltás.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Kritikus napok jönnek a forintnál: egy fontos hír döntheti el a magyar deviza sorsát

A forint árfolyama szerdán reggel viszonylag alacsony intenzitású kereskedésben alig mozgott, miután az előző napokban fokozatos erősödést mutatott a dollárral és az euróval szemben is. A hazai deviza kedden délután még 334,9-es szintekről kapaszkodott vissza 335,3 környékére a dollárral szemben, míg az euró jegyzése 389,3 forintnál járt szerda reggel nyolc óra után. Az euró-forint árfolyam a hétfői 388-as mélypont után kisebb hullámzásokkal oldalazott, miután a nemzetközi piaci hangulat sem adott egyértelmű irányt a feltörekvő devizáknak.

Az elmúlt három nap mozgásaiból kirajzolódik, hogy a forint előbb gyengült a hét elején, majd kedden délután a dollár–euró kereszt enyhe fordulata és a hozamkörnyezet stabilizálódása újra megtámasztotta a hazai fizetőeszközt.

A dollár-forint árfolyam hétfőn még 333 körül is járt, majd kedden estére 336 közelébe kapaszkodott, azóta viszont kissé visszakorrigált 335,4-re.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euró-forintnál hasonló trend látszott: hétfőn még a 388-as sáv alsó részén mozgott, kedden 390 fölé is felkúszott, majd szerdára 389,3 körül stabilizálódott.

A 389,5 forintos eddigi maximum és a 389,1-es minimum jelzi, hogy a kereskedés egyelőre szűk sávban zajlik.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A devizapiaci háttérben a globális dollármozgások dominálnak.

Az euró-dollár árfolyam 1,1610 körül jár, ami enyhe korrekciót jelent az előző napok mélypontjaihoz képest. Az euró az elmúlt három napban gyengülő pályán volt: október 20-án még 1,167-en indult, kedden délután 1,160-ig csúszott vissza, majd szerda reggelre minimális emelkedést mutatott. A dollár gyengülését részben az ázsiai kereskedésben tapasztalt újraárazások okozták, miután a japán exportadatok és a nemesfémek mozgása is kockázatkerülőbb befektetői magatartást váltott ki.

A dollár a jenhez képest is 0,1 százalékkal gyengült, 151,74 jen közelébe.

A nemzetközi hangulatot a kockázati eszközöktől való óvatos távolságtartás jellemzi, miután kedden az arany árfolyama az elmúlt öt év legnagyobb napi esését produkálta, majd szerda reggel 0,5 százalékkal korrigált felfelé 4145 dollárig unciánként. A piacok továbbra is érzékenyen reagálnak az amerikai gazdaságpolitikai kilátásokra: Donald Trump elnök Fed-ellenes nyilatkozatai és a kamatpályával kapcsolatos bizonytalanság növeli a volatilitást a dollárban, miközben egyes jegybankok újra diverzifikálni kezdték tartalékaikat aranyba és más eszközökbe. Ez a mozgás ugyanakkor már túlfeszítetteknek tűnik, és rövid távon a korrekciós szakasz dominálhat.

A forint szempontjából a mai napon két hazai makroadat lehet fontos. A KSH 8:30-kor közli a szeptemberi foglalkoztatási és munkanélküliségi statisztikákat, amelyek irányt adhatnak a gazdasági aktivitásról, majd 11 órakor a Nemzetgazdasági Minisztérium teszi közzé a részletes államháztartási beszámolót. Ezek a számok befolyásolhatják a befektetői várakozásokat a fiskális pálya és a növekedési kilátások tekintetében, különösen a forintkötvények keresletén keresztül.

A piaci szereplők ugyanakkor nemcsak az adatokra, hanem a geopolitikai fejleményekre is figyelnek.

Szerdán folytatódnak az egyeztetések a kétes sorsú budapesti békecsúcs előkészületeiről, amely körül egyre intenzívebb az orosz, amerikai és ukrán üzengetés az ukrajnai háború kimenetelét illetően.

Azonban a Fehér Ház és Donald Trump elnök egyelőre azt kommunikálja, hogy a közeli jövőben nem akar találkozni Vlagyimir Putyin orosz államfővel.

Kapcsolódó cikkünk

Billeg a budapesti békecsúcs, téli háborúra készülnek a frontvonalon - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Budapesti békecsúcs: megszólalt Donald Trump – Villámgyorsan el fog dőlni, mi lesz a találkozó sorsa

Budapesti békecsúcs: úgy néz ki, halasztás jön – Megszólalt Orbán Viktor

A befektetők óvatosak, mert a csúcstalálkozó kimenetele akár újabb fordulatot hozhat a kelet-európai biztonsági helyzetben, ami közvetve a régiós devizák mozgását is befolyásolhatja. A forint eddig jól tartotta magát a geopolitikai feszültségek ellenére, de az elkövetkező órákban és napokban a volatilitás nőhet, ha a nemzetközi hírek érdemben változtatják meg a kockázati étvágyat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
GettyImages-1987315501-arany-árfolyam-befektetés-érme-font-jegybank-készpénz-pénz-valuta
Deviza
Magára talált a dollár, falnak szaladt a forint
Pénzcentrum
Ez ám az igazi konditerem sokk: így lett luxus edzeni járni Magyarországon 2025-ben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility