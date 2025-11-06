Újabb szintet ostromol a forint

A 386-ot ostromolja a forint
A jelek szerint nem csillapodik a forint erősödése, a 386 körüli euróárfolyam már 0,2%-kal alacsonyabb a tegnap estinél. A dollár 334,47 forintba kerül.
Máris itt az újabb csúcs
Az elmúlt percekben 386,35-ig erősödött a forint, ami
újabb másfél éves csúcsot jelent a magyar deviza szempontjából az euróval szemben.
Sok újdonságról nem tudunk beszámolni a mozgás hátteréről, továbbra is elsősorban a 6,5%-os alapkamat erősíti a forintot és a jelek szerint egyre több befektető számít arra, hogy az óvatos jegybank mellett ez hosszabb távon is így maradhat.
Lehet még szufla a forintban – Megint a magyar deviza szárnyalásáról beszélnek
A közép-kelet-európai devizák 2025-ben a feltörekvő piac egyik legjobb teljesítményét mutatják, a nemzetközi befektetők pedig most arra fogadnak, hogy a jelentős kamatkülönbözetük még hosszabb távon fennmarad – írja a Bloomberg.
Tovább szemezget a csúccsal a forint
Nem sokat mozgott egyelőre ma a forint árfolyama, a 386,5 körüli euróárfolyam továbbra is közel van a tegnap látott másfél éves forintcsúcshoz. A dollárral szemben 335,6 körül jár most a forint.
Megint kamatot vágtak a lengyelek – Ettől lesz még vonzóbb a forint?
A várakozásoknak megfelelően zsinórban a negyedik ülésen is 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot szerdán a lengyel jegybank. A 4,25%-os kamatszint mellett ugyanakkor most hosszabb pihenő jöhet. A lépéssel tovább nőtt a forint kamatelőnye a régióban, ráadásul itthon egyelőre szóba se kerül a 6,5%-os alapkamat vágása, így a döntés ismét a magyar deviza malmára hajthatja a vizet.
Másfél éves mélypont után: van még erő a forintban?
Csütörtök reggel 386,86 körül jár a forint az euróval szemben, ami egyelőre minimális elmozdulást jelent tegnap estéhez képest. Szerda délután 386,37-nél új másfél éves csúcsot döntött a magyar deviza, vagyis a jelek szerint a dollár utóbbi hetekben látott erősödése sem különösebben aggasztja a befektetőket. Most egyre inkább úgy tűnik, hogy a nemzetközi összevetésben is kifejezetten magas, 6,5%-os magyar alapkamat mellett más tényezők nem nagyon érdeklik a piacot, a jelentős kamatkülönbözet támogatása húzza egyre újabb csúcsokra a forintot. Ha a következő napokban is fennmarad az alapvetően nyugodt nemzetközi környezet, akkor
a további erősödés sem zárható ki,
hiszen a jegybank egyelőre elkötelezett a türelmes és óvatos monetáris politikai döntések mellett, az elemzők az év végéig nem várnak kamatcsökkentést.
A nemzetközi piacon az utóbbi hetekben láthatóan megfordult a dollár korábbi gyengülő trendje, az amerikai deviza egészen 1,15 környékére erősödött visszaaz októberben látott 1,17 feletti szintről az euróval szemben. Ez általában rosszul szokta érinteni a kockázatosabb feltörekvő piaci eszközöket, így a forintot is, most azonban úgy tűnik, hogy a kamatkülönbözet még ezt is elhalványítja a befektetők szemében. Amennyiben további érezhető dollárerősödést látnánk, akkor persze azt már megérezhetné a forint is, jöhetne egy kis korrekció az árfolyamban.
A régióban a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot azt követően, hogy szerdán a lengyel jegybank 25 bázisponttal 4,25%-ra csökkentette az irányadó kamatot.
