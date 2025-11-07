  • Megjelenítés
Megszólalt Varga Mihály a forint árfolyamáról
Deviza

Megszólalt Varga Mihály a forint árfolyamáról

Portfolio
A közép-kelet-európai országok az elmúlt években kiemelkedő eredményeket értek el az infláció csökkentésében, ugyanakkor továbbra is fontos feladat az inflációs várakozások mérséklése, az árstabilitás helyreállítása és megőrzése – jelentette ki Varga Mihály a 7. Magyar – Lengyel Jegybanki Konferencián Varsóban a Magyar Nemzeti Bank közleménye szerint. A jegybankelnök kiemelte: a jegybankok közötti együttműködés és a tapasztalatok megosztása fontos építőköve a gazdasági stabilitásnak a régióban.

Varga Mihály rámutatott: az alacsony és kiszámítható infláció a gazdaság egészséges működésének alapja, hiszen csak az árstabilitás megőrzése mellett tudnak a vállalatok és a családok biztonsággal tervezni. A magas infláció ezzel szemben gyengíti a bizalmat, csökkenti a reáljövedelmeket, és visszaveti a gazdasági növekedést.

Az inflációs cél fenntartható eléréséhez továbbra is stabilitásorientált monetáris politikára van szükség

– hangsúlyozta a jegybankelnök.

Mint mondta: az elmúlt hónapok következetes monetáris politikája hozzájárult az infláció mérsékléséhez és a pénzügyi piacok stabilitásához. Varga Mihály felhívta a figyelmet arra is, hogy

Még több Deviza

Elemző: lökést adhat a forintnak, ha Orbán Viktor és Donald Trump jó megállapodást kötnek

Újabb szintet ostromol a forint

Lehet még szufla a forintban – Megint a magyar deviza szárnyalásáról beszélnek

a forint stabilitása fontos szerepet játszik az infláció csökkenésének folyamatában.

A stabil árfolyam segíti az infláció mérséklődését és az inflációs várakozások horgonyzását is - fejtette ki Varga Mihály.

A jegybankelnök hangsúlyozta: a jelenlegi bizonytalan világgazdasági környezetben az óvatos és stabilitásorientált monetáris politika mellett kiemelt jelentősége van a jegybankok közti együttműködésnek.

Mint mondta: a magyar és a lengyel jegybank közötti együttműködés a két ország történelmi kapcsolatán alapul, napjainkban pedig a kölcsönös tudásmegosztás és a szakmai együttműködés erősítheti a stabilitást és ezzel támogathatja a két ország gazdasági fejlődését.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Dupla elismerés a HOLD-nál

A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelkedőbb szereplőit: objektív teljesítményadatok, szakmai szavazatok és független zsűri dönt

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Dubaj, Bali vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?
Két fontos város került az oroszok halálos szorításába, felvonult a határon a KNDK hadereje - Híreink az ukrán frontról pénteken
Újabb szintet ostromol a forint
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility