Megszólalt Varga Mihály a forint árfolyamáról

Varga Mihály rámutatott: az alacsony és kiszámítható infláció a gazdaság egészséges működésének alapja, hiszen csak az árstabilitás megőrzése mellett tudnak a vállalatok és a családok biztonsággal tervezni. A magas infláció ezzel szemben gyengíti a bizalmat, csökkenti a reáljövedelmeket, és visszaveti a gazdasági növekedést.
Az inflációs cél fenntartható eléréséhez továbbra is stabilitásorientált monetáris politikára van szükség
– hangsúlyozta a jegybankelnök.
Mint mondta: az elmúlt hónapok következetes monetáris politikája hozzájárult az infláció mérsékléséhez és a pénzügyi piacok stabilitásához. Varga Mihály felhívta a figyelmet arra is, hogy
a forint stabilitása fontos szerepet játszik az infláció csökkenésének folyamatában.
A stabil árfolyam segíti az infláció mérséklődését és az inflációs várakozások horgonyzását is - fejtette ki Varga Mihály.
A jegybankelnök hangsúlyozta: a jelenlegi bizonytalan világgazdasági környezetben az óvatos és stabilitásorientált monetáris politika mellett kiemelt jelentősége van a jegybankok közti együttműködésnek.
Mint mondta: a magyar és a lengyel jegybank közötti együttműködés a két ország történelmi kapcsolatán alapul, napjainkban pedig a kölcsönös tudásmegosztás és a szakmai együttműködés erősítheti a stabilitást és ezzel támogathatja a két ország gazdasági fejlődését.
