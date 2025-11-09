Megszólalt a láncfűrészes elnök: "Argentína nem fog csődbe menni!"

Javier Milei argentin elnök elutasította a befektetői kéréseket a peso teljes szabad lebegtetésére. Döntése azután született, hogy az Egyesült Államok a félidős választások előtt becslések szerint mintegy 2 milliárd dollárral támogatta a valuta védelmét.

A baloldali peronistákkal szemben aratott, vártnál nagyobb választási győzelme apropóján Milei a Financial Timesnak adott interjúban ígérte, hogy felgyorsítja a piacpárti reformokat, és elmélyíti szövetségét Donald Trump amerikai elnökkel.

Biztosítanunk kell, hogy meg tudjuk ölni azokat a szocialista eszméket, amelyek 100 éve tönkreteszik ezt az országot

– mondta.

Az elnök egyértelműen jelezte, hogy legalább a 2027 végi választásokig a dollárhoz képest fokozatosan szélesedő sávban tartja a peso árfolyamát.

A sáv fenntartásával az elnök célja az argentin devizapiac krónikus volatilitásának mérséklése, aki azon bírálatokat is visszautasította, miszerint az év elején túlságosan felértékelték a valutát.

Van egy programunk, és tartani fogjuk magunkat hozzá

– fogalmazott. Befektetési bankok szerint ugyanakkor a választások utáni javuló piaci hangulatot az árfolyam liberalizálására és a tartalékok újjáépítésére kellene kihasználni, miután októberben az argentin deviza komoly nyomás alá került a piaci kockázatvállalási kedv visszaesése és spekulatív ügyletek miatt.

Az amerikai pénzügyminisztérium a választásokat megelőző hetekben peso-vásárlásokkal avatkozott be a devizapiacon és 20 milliárd dolláros hitelkeretről tárgyalt Milei-jel, amikor a valuta elleni befektetői roham már az argentin elnök politikai támogatottságát fenyegette. Scott Bessent pénzügyminiszter közölte, hogy bármit megtesz kulcsfontosságú stratégiai szövetségesének megmentéséért.

Az amerikai pénzügyminisztérium időben avatkozott be, amikor üzleti lehetőséget látott

– kommentálta Milei az eseményeket, utalva Bessent októberi megjegyzésére, miszerint a peso akkor "alulértékelt" volt. A helyi és nemzetközi közgazdászok véleményével ez az állítás szembegy - jegyzi meg a Financial Times cikke.

A választási győzelem óta enyhült az árfolyamra nehezedő nyomás, a peso pedig a célsáv alsó széléről erősödött. Az elnök szerint nincs szándékában megváltoztatni a sávok kialakítását: a felső és alsó határ havonta 1 százalékkal távolodik egymástól.

A sávok úgy vannak tervezve, hogy idővel kinyíljanak – és eljön a pillanat, amikor irrelevánssá válnak

– szólt az indoklás.

Milei szerint a peso iránti kereslet növekedni fog a következő hónapokban – ahogy eloszlik a választási bizonytalanság és magára talál a gazdaság –, ami megkönnyíti a hatóságoknak a dollárvásárlást és a jegybanki tartalékok gyarapítását. Úgy véli, a szabad lebegtetést sürgető befektetőket

olyan közgazdászok és tanácsadók befolyásolták, akik ebben következetesen tévedtek.

Elmondása szerint Bessent áprilisi, Buenos Aires-i látogatásán – amikor Argentína a fix árfolyamról sávos lebegtetésre váltott – merült fel először, hogy a kormányt a félidős választások előtt támadások érhetik, és piaci támogatásra lehet szükség. Bessent a múlt hónapban az úgynevezett "gazdasági Monroe-doktrína" részeként beszélt az argentin támogatásról, arra utalva, hogy az Egyesült Államok igyekszik visszaszerezni befolyását Latin-Amerikában, és feltartóztatni Kína gyors térnyerését.

Az USA nyíltan eldöntötte, hogy ő lesz a régió vezetője, és ezt erősen üdvözlöm

– mondta Milei.

Az elnök hangsúlyozta, hogy a La Libertad Avanza párt félidős győzelme után emelkedő argentin eszközárak "optimistává teszik" a nemzetközi tőkepiacokra való jövő évi visszatérést és a jelenleg a GDP 80-85 százalékára rúgó államadósság terv szerinti törlesztését illetően.

Úgy gondolom, 2026-ban Argentína a piacon lesz. És az amerikai swapvonal fedezni fogja az ország likviditási pozícióját, ha nem tudja megújítani az adósságát. Vagyis Argentína nem fog csődbe menni. Az adósságaink fizetésére vonatkozó elkötelezettségünk megingathatatlan.

Miközben Milei megfékezte az örökölt, súlyos inflációt, az argentin gazdaság az utóbbi hónapokban megtorpant. Az árnyomások fékezésére bevezetett kiadáscsökkentések és kamatemelések visszafogták a vállalati hitelezést, és csökkentették a fogyasztók vásárlóerejét.

Az elnök szerint az idén a kongresszus elé kerülő munkaerőpiaci és adóreformok újraéleszthetik a gazdaságot.

"Minden növekedési hajtóművet beindítunk" – mondta, hozzátéve, hogy a kiegyensúlyozott költségvetés, az adócsökkentések és a dereguláció a most 4 százalékra várt növekedést már jövő évtől évi 7–10 százalék közé emelheti. Az adóreform célja 20-féle adó csökkentése, és 2031-ig – egy feltételezett második Milei-ciklus végéig – 500 milliárd dollár visszajuttatása az argentinok zsebébe. A rugalmasabb munkaügyi szabályok segítenék, hogy a jelenlegi becslések szerint a foglalkoztatottak 42 százalékát érintő fekete foglalkoztatás egy része visszakerüljön a formális gazdaságba.

Elemzők szerint a reformok elfogadásához a parlamenti többséggel nem rendelkező La Libertad Avanzának szövetségeket kell kötnie kisebb, mérsékelt ellenzéki pártokkal vagy tartományi kormányzókkal, akik saját frakciókkal bírnak.

Milei szerint pártja tettekkel mutatja a politikai koalícióépítés iránti elkötelezettségét; példaként békülékeny beszédeit, a konszenzuskereső Diego Santilli kabinetfőnöki kinevezését (a politikus korábban Mauricio Macri piacpárti elnök stábjának is tagja volt) és azt hozta fel, hogy a 24 tartományi kormányzóból húsz vezetővel találkozott.

Argentína elnöke az interjúban azt is megerősítette, hogy tovább nyesi az államigazgatás kiadásait, amely szerinte hivatalba lépésekor a GDP 42 százalékát tették ki.

A közkiadásokat a GDP 25 százalékára akarjuk leszorítani. Már 11 százalékponttal csökkentettük, még hat van hátra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ