További esés vagy korrekció? Nehezen dönti el az irányt a forint

Tovább kúsznak felfelé a magyar hosszú hozamok
Napközben már írtunk arról, hogy a magyar tízéves hozam egy év után emelkedett a hasonló román másodpiaci érték fölé, mostanra az ÁKK is publikálta a mai referenciahozamokat, melyek a keddi után további kismértékű emelkedést mutatnak a hosszú oldalon.
Most épp megint kapaszkodik vissza a forint
Az elmúlt percekben megint fordult kicsit a forint árfolyama, egészen 385-ig kapaszkodott vissza a magyar deviza, ami megegyezik a kedd esti szinttel.
Lenyomtuk Romániát: Európa legmagasabb kötvényhozama lett a magyar
Szerdán is folytatódott a magyar állampapírhozamok emelkedése a másodpiacon, a tízéves jegyzés meghaladja a hasonló román papírok adatát, ezzel az Európai Unióban a legmagasabb lett – írja a Bloomberg, A lap szerint a piaci helyzet oka a kormány által bejelentett költségvetési hiánynövelés.
Megszólalt Varga Mihály a pénzügyi védőpajzsról
A védőpajzsok soha nem a jelenről szólnak, hanem a jövőről, hogyha gazdasági konfliktus alakul ki, akkor rendelkezzünk kellőképpen védelemmel – mondta a hirado.hu-nak Varga Mihály.
Újra 385 felett
Az elmúlt percekben elbukta reggeli minimális erősödését a forint, most 385,2-nél jár az euró jegyzése, ami szinte hajszálra megegyezik a tegnap esti árfolyammal.
Megint esik a jen
A japán jen szerdán megint erőteljes gyengülésbe kapcsolt, majdnem fél százalékos mínuszban van a dollárral szemben, utoljára az év elején volt ilyen magasan a jegyzés. A nemrég megválasztott új miniszterelnök költségvetési élénkítésre adott utasítást, ez tartja nyomás alatt a jent megint.
Egyelőre nem mozdul a forint tovább
Szerda reggel egyelőre nem tud tovább kapaszkodni a forint, a 384,6 körüli euróárfolyam továbbra is 0,1%-kal alacsonyabb a tegnap estinél.
ING: a piac számított a kormány lépésére, a kamat mellett nem kell félteni a forintot
A piac számított arra, hogy a magyar kormány a választások előtt megemeli a hiánycélt, ezért nem okozott nagyobb felfordulást a piacon a bejelentés – írták szerda reggeli kommentárjukban az ING Bank elemzői. A szakemberek szerint a továbbiakban sem várható a magyar deviza jelentős gyengülése, a piac várhatóan a kamatkülönbözetre fókuszál majd, a kilengések azonban megszaporodhatnak az árfolyamban.
Kiheveri a tegnapi mélyütést a forint?
Szerda reggel 384,6 körül járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre 0,1%-os erősödést jelent a magyar deviza szempontjából. Tegnap érezhetően gyengült a forint, napközben 386-nál is járt az euró jegyzése azt követően, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette a 2025-ös és 2026-os hiánycél megemelését és a bankadó duplázását. A befektetők a választás előtt néhány hónappal egyre inkább aggódnak a kormány költekezése miatt, a lépések akár a leminősítés veszélyét is hordozhatják Magyarország szempontjából.
A következő napok nagy kérdése az lesz, hogy a piac tartósan aggasztónak látja-e a költségvetési fejleményeket, illetve a forint ki tudja-e heverni a keddi mélyütést.
A dollárral szemben most 332 körül jár a magyar deviza jegyzése.
A nemzetközi környezet egyelőre nyugodt, ami szintén segítheti a forintot, illetve hozzájárulhat a korrekcióhoz. Az euró-dollár árfolyam 1,1585 körül jár, ami azt jelzi, hogy egyelőre nem tud tovább erősödni az amerikai deviza az elmúlt hetek után, vagyis újabb fordulat bontakozhat ki, ez pedig a forint szempontjából is jó hír lehet.
A régiós devizák piacán sincsenek egyelőre komoly kilengések, a lengyel zloty és a cseh korona is folytatja erősödését az euró ellenében.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Érzékenyen reagál a piac.
