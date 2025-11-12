További esés vagy korrekció? Nehezen dönti el az irányt a forint

Szerda reggel 384,6 körül járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre 0,1%-os erősödést jelent a magyar deviza szempontjából. Tegnap érezhetően gyengült a forint, napközben 386-nál is járt az euró jegyzése azt követően, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette a 2025-ös és 2026-os hiánycél megemelését és a bankadó duplázását. A befektetők a választás előtt néhány hónappal egyre inkább aggódnak a kormány költekezése miatt, a lépések akár a leminősítés veszélyét is hordozhatják Magyarország szempontjából.

A következő napok nagy kérdése az lesz, hogy a piac tartósan aggasztónak látja-e a költségvetési fejleményeket, illetve a forint ki tudja-e heverni a keddi mélyütést.

A dollárral szemben most 332 körül jár a magyar deviza jegyzése.

A nemzetközi környezet egyelőre nyugodt, ami szintén segítheti a forintot, illetve hozzájárulhat a korrekcióhoz. Az euró-dollár árfolyam 1,1585 körül jár, ami azt jelzi, hogy egyelőre nem tud tovább erősödni az amerikai deviza az elmúlt hetek után, vagyis újabb fordulat bontakozhat ki, ez pedig a forint szempontjából is jó hír lehet.

A régiós devizák piacán sincsenek egyelőre komoly kilengések, a lengyel zloty és a cseh korona is folytatja erősödését az euró ellenében.

