Hatalmasat erősödött a forint - Nincs még vége a nagy menetelésnek?

Nyolc százalék
A forint idei teljesítménye egy számban kifejezve: nyolc százalék. Ekkora a különbség az euró/forint árfolyam legmagasabb és legalacsonyabb pontja között 2025-ben. Az elmúlt évek alapján a mértékben nincs is semmi meglepő. Az irányban már annál inkább: január első napjaiban még 416 feletti kurzust is láttunk, míg napjainkban 383-nál járunk. Pedig volt itt minden, mint a búcsúban.
Geopolitikai feszültségek, vámháború, energiapiaci para, hogy csak a legfontosabb külső tényezőket említsük. A forint pedig rettenthetetlenül menetel az erős irányba.
De a múlt emlegetése helyett tekintsünk inkább a jövőbe. Szerintem van legalább három erős indok arra, hogy továbbra sem feltétlenül kifizetődő a forint ellen fogadni.
