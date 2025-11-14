Hatalmasat erősödött a forint - Nincs még vége a nagy menetelésnek?

"Nem ezt beszéltük meg" – hangzik el viccesen számos beszélgetés során, amikor szóba kerül a forint idei évi teljesítménye. Hát tényleg nem. Kisbefektetők és cégek egyaránt kapkodják a fejüket, hiszen nem szoktak hozzá ahhoz, hogy a forint minden sokkot lerázva magáról meneteljen. Persze nem a forint a rettenthetetlen, hanem a pénzpiaci szereplők, akik a "szent" carry érdekében mindent elviselnek. Egy ilyen pályán továbbra sem érdemes a forint ellen fogadni.

Részvények a portfólióban Pörgesd fel a portfóliód részvényekkel! Mutatjuk, hogy mibe tedd a pénzed: forró hazai és nemzetközi tőzsdei sztorik szakértőktől!

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Nyolc százalék

A forint idei teljesítménye egy számban kifejezve: nyolc százalék. Ekkora a különbség az euró/forint árfolyam legmagasabb és legalacsonyabb pontja között 2025-ben. Az elmúlt évek alapján a mértékben nincs is semmi meglepő. Az irányban már annál inkább: január első napjaiban még 416 feletti kurzust is láttunk, míg napjainkban 383-nál járunk. Pedig volt itt minden, mint a búcsúban.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Geopolitikai feszültségek, vámháború, energiapiaci para, hogy csak a legfontosabb külső tényezőket említsük. A forint pedig rettenthetetlenül menetel az erős irányba.

De a múlt emlegetése helyett tekintsünk inkább a jövőbe. Szerintem van legalább három erős indok arra, hogy továbbra sem feltétlenül kifizetődő a forint ellen fogadni.