Visszahúzták a forintot

Visszafordult a forint
16 óra után erősödésnek indult a forint, 384,7 környékén mozog az euróval szemben.
Heti mélypont közelében
A mai eséssel a forint a heti mélypontjához közelít.
386 felett is megfordult
Tovább esik a forint, 386,05-nél mozog az euróval szemben.
A kedvezőtlen hangulat az Egyesült Államokban is érzékelhető, a délutáni, újabb eladási hullámot ez magyarázhatja.
Ma a felförekvő piaci részvények is csatlakoztak a globális eladási hullámhoz, miután a Federal Reserve „héja” hangvételű nyilatkozatai csökkentették annak esélyét, hogy a jegybank jövő hónapban kamatot vágjon, ami fokozta a kockázatkerülést, írja a Reuters. A pénteki eladási hullám a részvénypiacokon gyakorlatilag eltüntette a hét korábbi részében összegyűlt emelkedés nagy részét.
A Fed döntéshozói közül egyre többen jelzik, hogy nem kívánják tovább lazítani a monetáris kondíciókat, tartós inflációs nyomásra és erős munkaerőpiacra hivatkozva – jóllehet idén már két kamatvágás is történt az Egyesült Államokban.
A piac jelenleg 50% esélyt áraz arra, hogy a Fed decemberben változatlanul hagyja a kamatszintet. „A jövő havi Fed-kamatcsökkentési várakozások 50%-ra estek; egy hónappal ezelőtt a kamatvágás szinte biztosra vehető volt. Ez korlátozhatja a részvénypiac fellendülésének esélyét mindaddig, amíg nem látjuk a legfrissebb amerikai gazdasági adatokat, miután véget ért a kormányzati leállás” – mondta Kathleen Brooks, az XTB igazgatója.
Újra gyengül a forint
Az elmúlt fél órában újra gyengült a forint, 385,03-nál jár az euróval szemben.
A forint esése az euró erősödése közben következett be.
Stabil a forint
Fél 12 után 384,43 körül ingadozik a forint az euróval szemben.
Visszafordult a forint
Délelőtt 384,58-ig húzták vissza a forintot.
Egyelőre a fundamentumok (magas kamat) mindig visszarántják a forintot, amikor megbillen.
A gyengülés sokszor önbeteljesítő jóslat
A forint árfolyama azért is billenhetett meg Orbán Viktor szavai után, mert a piac számára kétség sem fért ahhoz a pénzügyi "védőpajzs" belengetése előtt, hogy Magyarország pénzügyi helyzete stabil. A kormányzati jelzések (támadás érheti a forintot) és a védőpajzs létének napirenden tartása abba az irányba terelheti a befektetők gondolatait, hogy valamiféle problémára számít a magyar kormányzat az ország pénzügyi stabilitása szempontjából. A kormányzati kommunikáció felerősítette azt az üzenetet is, hogy jelentős deficitnövelést hajtanak végre. Összességében ha több befektető is úgy véli, hogy a kabinet többletinformációval rendelkezik a piachoz képest az ország stabilitásával összefüggésben, akkor annak az lehet az eredménye, hogy a kötvényhozamok emelkednek és a forint esik. A ma délelőtti forintmozgás mögött is meghúzódhat ez a befektetői viselkedés.
Esik a forint a régióval szemben is
A cseh koronával és a lengyel zlotyval szemben is esik a forint. Vagyis a forintesés mögött nem régiós tényezők állnak.
385 közelében a forint
Az elmúlt percekben 384,9-ig esett a forint az euróval szemben.
A forint a régiós devizákkal szemben is esik.
17 éves trendvonalon a forint
Jelenleg egy 17 éves trendvonalat igyekszik letörni a forint - írja a Portfolio-n megjelent elemzésében Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza. "Ha ez sikerül, komoly tér nyílik lefelé" - tette hozzá. De meddig erősödhet a forint? Az ING elemzője erről is írt.
Tartja magát a forint, miközben Orbán Viktor egy támadás lehetőségéről beszélt
Péntek reggel 384,5 körül mozog a forint az euróval szemben. Ez minimális mozgást jelent a hajnali árfolyamhoz képest.
A dollárral szemben 330,4 környékén jár a kurzus.
Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a pénzügyi védőpajzsról azt mondta, nem hitelkonstrukcióról van szó, hanem egy olyan nemzetközi eszközrendszerről, amely szükség esetén segít stabilizálni a pénzügyi környezetet, például spekulációs támadások idején.
Egy olyan mechanizmusról beszélt, amely szerinte kölcsönös elven működik:
az országok akkor lépnek működésbe, ha valamelyikük bajba kerül, például ha spekulációs támadás érné a forintot. Ilyen helyzetben – mondta – a jegybankok vagy kormányok által használt, nemzetközileg bevett eszközök aktiválódhatnak.
Hozzátette, hogy jelenleg ezeknek az eszközöknek a körét és kereteit rögzítik, és ha szükség lenne rá, akkor Magyarország az Egyesült Államokhoz fordulna és lehívhatná a megfelelő támogatást.
Orbán Viktor: a pénzügyi védőpajzs akkor lép működésbe, ha spekulációs támadás érné a forintot
Az amerikai szankciómentesség addig tart, amíg marad a jelenlegi kormány, a pénzügyi védőpajzs csak szükség esetén mozgósítható biztonsági eszköz, az EU 2027-es orosz olaj- és gázimportra vonatkozó tilalmát jogi úton is megtámadná, a 14. havi nyugdíj és a nevelőszülői díjemelés pedig a kormány szerint hosszú távon is finanszírozható – többek között ezekről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott szokásos reggeli interjújában.
Hatalmasat erősödött a forint - Nincs még vége a nagy menetelésnek?
"Nem ezt beszéltük meg" – hangzik el viccesen számos beszélgetés során, amikor szóba kerül a forint idei évi teljesítménye. Hát tényleg nem. Kisbefektetők és cégek egyaránt kapkodják a fejüket, hiszen nem szoktak hozzá ahhoz, hogy a forint minden sokkot lerázva magáról meneteljen. Persze nem a forint a rettenthetetlen, hanem a pénzpiaci szereplők, akik a "szent" carry érdekében mindent elviselnek. Egy ilyen pályán továbbra sem érdemes a forint ellen fogadni.
