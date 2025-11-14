Visszahúzták a forintot

Tovább esik a forint, 386,05-nél mozog az euróval szemben.

A kedvezőtlen hangulat az Egyesült Államokban is érzékelhető, a délutáni, újabb eladási hullámot ez magyarázhatja.

Ma a felförekvő piaci részvények is csatlakoztak a globális eladási hullámhoz, miután a Federal Reserve „héja” hangvételű nyilatkozatai csökkentették annak esélyét, hogy a jegybank jövő hónapban kamatot vágjon, ami fokozta a kockázatkerülést, írja a Reuters. A pénteki eladási hullám a részvénypiacokon gyakorlatilag eltüntette a hét korábbi részében összegyűlt emelkedés nagy részét.

A Fed döntéshozói közül egyre többen jelzik, hogy nem kívánják tovább lazítani a monetáris kondíciókat, tartós inflációs nyomásra és erős munkaerőpiacra hivatkozva – jóllehet idén már két kamatvágás is történt az Egyesült Államokban.

A piac jelenleg 50% esélyt áraz arra, hogy a Fed decemberben változatlanul hagyja a kamatszintet. „A jövő havi Fed-kamatcsökkentési várakozások 50%-ra estek; egy hónappal ezelőtt a kamatvágás szinte biztosra vehető volt. Ez korlátozhatja a részvénypiac fellendülésének esélyét mindaddig, amíg nem látjuk a legfrissebb amerikai gazdasági adatokat, miután véget ért a kormányzati leállás” – mondta Kathleen Brooks, az XTB igazgatója.