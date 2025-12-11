Eldőlt a dollár iránya a nagy döntés után, esik tovább az amerikai deviza

A 383-as szint környékén indul a kereskedés az euró-forint piacon reggel, bár az elmúlt percekben egészen 382,5-ig is leszúrt az árfolyam. A kurzus most enyhe kilengések után 382,7 forint.

A dollár árfolyamában tegnap sokkal nagyobb mozgás volt megfigyelhető: az esti Fed-kamatdöntés után - főként a japán jen erősödésének köszönhetően - gyengülni kezdett a dollár és mintegy 2 egységet csökkent a zöldhasú árfolyama a forinttal szembeni. A tegnap esti 327,0-es mélypontról ugyan a hajnali órákban 327,8-ig korrigált vissza a kurzus, de reggel ismét gyengülni kezdett a dollár, a jegyzése mostanra 327,3-ig mérséklődött.

