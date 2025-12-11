  • Megjelenítés
Eldőlt a dollár iránya a nagy döntés után, esik tovább az amerikai deviza
Deviza

Eldőlt a dollár iránya a nagy döntés után, esik tovább az amerikai deviza

Portfolio
Enyhe csapkodással kezdődött a csütörtök reggeli kereskedés a forint piacán, majd miután a dollár tovább folytatta a gyengülését, a hazai fizetőeszköz is irányt talált. Tegnap este az amerikai Fed a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az irányadó rátát, eközben pedig felfelé módosította a növekedési és lefelé az inflációs kilátásait. A döntés után a japán jen erősödése miatt gyengülni kezdett a dollár, amelynek árfolyama így most a múlt heti csúcs közelében van a forinttal szemben.
Megosztás

A forintnak is segít a dollár hanyatlása

A csütörtök reggeli kereskedésben is működik a régi szabály: a dollár szenvedése segít a feltörekvő piaci devizáknak, így a forintnak is. A forint a dollár és az euró ellenében is rákapcsolt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Esik tovább a dollár

A Fed döntés után csütörtök reggel is esik tovább a dollár. Az euróval szembeni jegyzések az 1,17-es szint fölé kerültek.

Ezzel kéthavi dollármélypontról beszélhetünk.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Íme a dollár teljesítménye hosszabb távon:

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Elindult a forint

Ismét leszúrt a forint árfolyama: az euróval szemben 382,5, a dollár ellenében 327,0-ig csökkent a jegyzés az elmúlt percekben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Megjött a nagy döntés - így reagál a forint

A 383-as szint környékén indul a kereskedés az euró-forint piacon reggel, bár az elmúlt percekben egészen 382,5-ig is leszúrt az árfolyam. A kurzus most enyhe kilengések után 382,7 forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár árfolyamában tegnap sokkal nagyobb mozgás volt megfigyelhető: az esti Fed-kamatdöntés után - főként a japán jen erősödésének köszönhetően - gyengülni kezdett a dollár és mintegy 2 egységet csökkent a zöldhasú árfolyama a forinttal szembeni. A tegnap esti 327,0-es mélypontról ugyan a hajnali órákban 327,8-ig korrigált vissza a kurzus, de reggel ismét gyengülni kezdett a dollár, a jegyzése mostanra 327,3-ig mérséklődött.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Kapcsolódó cikkünk

Kamatot csökkentett az amerikai jegybank

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Kamatot csökkentett az amerikai jegybank

A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal, 4%-ról 3,75%-ra csökkentette az alapkamatot a jegybank. A friss előejelzés szerint a növekedésre és az inflációra is optimistább lett a jegybank. 2026-ra sokkal erősebb növekedést, de alacsonyabb, bár még mindig cél feletti inflációt vár, mint korábban. A kamatpálya viszont nem változott.

Tovább a cikkhez
Kamatot csökkentett az amerikai jegybank

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hajtunk a bónuszért

Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket.  Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Portfolio Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kamatot vágott a Fed, lendületet kaptak az amerikai tőzsdék
Megtámadták Moszkvát: tűz alatt az orosz főváros – Vörös riasztást adtak ki
Itt a hét legfontosabb döntése, reagál a forint és a dollár
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility