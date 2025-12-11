Eldőlt a dollár iránya a nagy döntés után, esik tovább az amerikai deviza

A forintnak is segít a dollár hanyatlása
A csütörtök reggeli kereskedésben is működik a régi szabály: a dollár szenvedése segít a feltörekvő piaci devizáknak, így a forintnak is. A forint a dollár és az euró ellenében is rákapcsolt.
Esik tovább a dollár
A Fed döntés után csütörtök reggel is esik tovább a dollár. Az euróval szembeni jegyzések az 1,17-es szint fölé kerültek.
Ezzel kéthavi dollármélypontról beszélhetünk.
Íme a dollár teljesítménye hosszabb távon:
Elindult a forint
Ismét leszúrt a forint árfolyama: az euróval szemben 382,5, a dollár ellenében 327,0-ig csökkent a jegyzés az elmúlt percekben.
Megjött a nagy döntés - így reagál a forint
A 383-as szint környékén indul a kereskedés az euró-forint piacon reggel, bár az elmúlt percekben egészen 382,5-ig is leszúrt az árfolyam. A kurzus most enyhe kilengések után 382,7 forint.
A dollár árfolyamában tegnap sokkal nagyobb mozgás volt megfigyelhető: az esti Fed-kamatdöntés után - főként a japán jen erősödésének köszönhetően - gyengülni kezdett a dollár és mintegy 2 egységet csökkent a zöldhasú árfolyama a forinttal szembeni. A tegnap esti 327,0-es mélypontról ugyan a hajnali órákban 327,8-ig korrigált vissza a kurzus, de reggel ismét gyengülni kezdett a dollár, a jegyzése mostanra 327,3-ig mérséklődött.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kamatot csökkentett az amerikai jegybank
A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal, 4%-ról 3,75%-ra csökkentette az alapkamatot a jegybank. A friss előejelzés szerint a növekedésre és az inflációra is optimistább lett a jegybank. 2026-ra sokkal erősebb növekedést, de alacsonyabb, bár még mindig cél feletti inflációt vár, mint korábban. A kamatpálya viszont nem változott.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
