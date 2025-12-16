Bod Péter Ákos: Magyarország újra elköveti az eredendő bűnt?

A kormányrendeletekkel intézett sűrű kiigazítások, átcsoportosítások következményeként, nem meglepő módon, mozognak a költségvetési egyenlegek is: a tényleges deficit az idő haladtával rendre túlnövi a költségvetési törvénybe beírt éves hiányszámot. Ádáz parlamenti vita híján, a fiskális fegyelemre figyelő és figyelmeztető intézményrendet takarékra állítva, a rendeleti kormányzás viszonyai között legfeljebb az önkorlátozás lehetne adósságfék az országon belül. Az EU szabályait 2020-ban felfüggesztették, és rugalmasabb, hosszabb időtávra tekintő keretrend jött létre – helyesen; csakhogy most sem a mi sajátos viszonyainkra szabva.
A szabályokat könnyen felülíró fiskális gyakorlat hatásait közvetlenül a magyarországi gazdasági szereplők szenvedik el. Érzékelik természetesen a magyar gazdasággal foglalkozó elemzők, intézmények is. Az Európai Bizottság országspecifikus ajánlásai között visszatérő téma a költségvetési gyakorlat normalizálásának, kiszámíthatóvá tételének sürgetése. A Bruegel Intézet kutatási jelentése szerint hosszú időtávot véve a nagyszámú ajánlás egytizede adóval kapcsolatos; az ajánlások egyötödét teljesítették a magyar hatóságok. Az OECD országjelentéseiben is rendszeresen előkerül a magyar adórendszer és a kiadási oldali aktivitás kritikája, a megbízhatóbb makrogazdasági tervezés sürgetése, a beragadt nagy államadósság, és annak jelentős (30 százalék felé kúszó) hányadának észrevételezése.
A nemzetközi szervezetek közül különösen figyelemre méltó a Nemzetközi Valutaalap (IMF) a maga szokásos ún. negyedik cikkely szerinti konzultációs dokumentumával, amely részletes ajánlásokat tesz a tagország kormánya számára. Amíg nincs szükség valutaalapi készenléti hitelre vagy egyéb hitelmegállapodásra, addig az IMF ajánlása valóban csak a kormánynak szánt szakmai anyag. De jó tudni, hogy az idei nyári látogatáskor elmondottak és a szeptemberi dokumentumba foglaltak nagyon is lényeges ügyek voltak.
