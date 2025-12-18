  • Megjelenítés
Itt az EKB idei utolsó kamatdöntése!
Deviza

Ma tartotta az év utolsó kamatdöntő ülését az Európai Központi Bank (EKB) monetáris tanácsa, amelyet a Fed és a Bank of England kamatcsökkentései vezettek fel. A piacok konszenzusos várakozásával összhangban nem változott a betéti ráta mértéke, maradt továbbra is 2 százalék. Christine Lagarde elnök döntést követő sajtótájékoztatója ugyanakkor tartogathat meglepetéseket, így a piaci szereplők is inkább erre fókuszálhatnak.
Nem változott a betéti kamat

Az EKB változatlanul 2%-on tartotta az irányadó betéti kamatot. A döntés megfelelt a várakozásoknak és a döntéshozók korábbi nyilatkozatainak, korábban ugyanis többen is elmondták, hogy a kamatszint megfelelő helyen van, a kockázatok pedig kiegyensúlyozottak.

Az Európai Központi Bank (EKB) az elmúlt másfél évben nyolc alkalommal lazított a monetáris politikán, de a kamatciklus júniusban véget ért, az elmúlt hónapok eseményei pedig arra utalnak, hogy hosszabb ideig nem fog tovább mérséklődni az irányadó ráta. A friss piaci és elemzői várakozások szerint a következő lépés az irányadó ráta emelése lesz az EKB részéről, de az irányadó ráta előtte akár egészen 2027 második feléig a jelenlegi, 2 százalékos szinten maradhat.

Éppen ezért a mai nap fő kérdése nem is maga a döntés lesz, hanem az, hogy az EKB hogyan értékeli az a főbb kockázatok hatásait, illetve ad-e jelzést a monetáris politika jövőbeli irányával kapcsolatban.

A kamatdöntés 14.15-kor érkezik, amit 14.45-kor a sajtótájékoztató követ majd.

Az eseményekről ebben a cikkben élőben tudósítunk.

Kritikus szintet törhet át az euró az EKB kamatdöntése után

Az amerikai, a japán, a brit vagy éppen a svájci jegybankhoz képest az Európai Központi Bank (EKB) a helyzete jelenleg nyugdotnak tűnik, az elmúlt hetek gazdasági és piaci eseményei azonban érdekessé teszik a testület most csütörtöki kamatdöntését. Az említett időszakban folytatódott a dollár gyengülése, megváltoztak a gazdasági kockázatok, valamint az EKB döntéshozói is tettek érdekes kijelentéseket. Az előzmények fényében érdemes lesz figyelni a kamatdöntést követő sajtótájékoztatót, mivel az EKB monetáris politikai üzenetei akár hosszabb távú befektetői trendeket is elindíthatnak.

