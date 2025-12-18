Itt az EKB idei utolsó kamatdöntése!

Nem változott a betéti kamat
Az EKB változatlanul 2%-on tartotta az irányadó betéti kamatot. A döntés megfelelt a várakozásoknak és a döntéshozók korábbi nyilatkozatainak, korábban ugyanis többen is elmondták, hogy a kamatszint megfelelő helyen van, a kockázatok pedig kiegyensúlyozottak.
Hamarosan jön az EKB idei utolsó kamatdöntése!
Az Európai Központi Bank (EKB) az elmúlt másfél évben nyolc alkalommal lazított a monetáris politikán, de a kamatciklus júniusban véget ért, az elmúlt hónapok eseményei pedig arra utalnak, hogy hosszabb ideig nem fog tovább mérséklődni az irányadó ráta. A friss piaci és elemzői várakozások szerint a következő lépés az irányadó ráta emelése lesz az EKB részéről, de az irányadó ráta előtte akár egészen 2027 második feléig a jelenlegi, 2 százalékos szinten maradhat.
Éppen ezért a mai nap fő kérdése nem is maga a döntés lesz, hanem az, hogy az EKB hogyan értékeli az a főbb kockázatok hatásait, illetve ad-e jelzést a monetáris politika jövőbeli irányával kapcsolatban.
A kamatdöntés 14.15-kor érkezik, amit 14.45-kor a sajtótájékoztató követ majd.
Az eseményekről ebben a cikkben élőben tudósítunk.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kritikus szintet törhet át az euró az EKB kamatdöntése után
Az amerikai, a japán, a brit vagy éppen a svájci jegybankhoz képest az Európai Központi Bank (EKB) a helyzete jelenleg nyugdotnak tűnik, az elmúlt hetek gazdasági és piaci eseményei azonban érdekessé teszik a testület most csütörtöki kamatdöntését. Az említett időszakban folytatódott a dollár gyengülése, megváltoztak a gazdasági kockázatok, valamint az EKB döntéshozói is tettek érdekes kijelentéseket. Az előzmények fényében érdemes lesz figyelni a kamatdöntést követő sajtótájékoztatót, mivel az EKB monetáris politikai üzenetei akár hosszabb távú befektetői trendeket is elindíthatnak.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Zelenszkij: az amerikaiak szerint Moszkva készen áll a békére, de van tervük Putyin játszmájára
Vannak véleménykülönbségek.
Problémák egész univerzumát nyitnák meg az EU-csúcson – mégis belelépnének a szakadékba az uniós vezetők
Egyre hevesebb a vita az Európai Bizottság tervéről, egyetlen tagállam siklathatja ki a nagy döntést.
Kiderült, melyik amerikai cég lehet a befutó az MVM kis reaktoros terveinél
Aláírták a megállapodást.
Új szabályozás, új növekedési pályák − A biztosítási piac tavaszi csúcsrendezvényén mindenre fény derül
Nem érdemes halogatni a regisztrációt.
Súlyos incidens: orosz fegyveresek törtek be egy NATO tagállam területére
Megerősítik a jelenlétet.
Akkora adósságba veri magát Európa vezető gazdasága, mint még korábban soha
Két területre költik majd a forrásokat.
Kurali Zoltán: továbbra is szigorú kondíciókat szeretnénk fenntartani
Ismerteti a jegybank értékelését.
Kifogyóban a világ egyik legfontosabb nyersanyaga – ijesztő előrejelzés érkezett
Fokozódik a szűkösség.
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
"Az európai autóiparnak befellegzett" - Terveknek becézett álmok Londonból
A védelmi cégeknél teljes eufória uralkodott: az egymásra licitálás és a "jövőbeli tervek"-nek becézett álmok dédelgetése. De az autóipar képviselői feszültek voltak: szerintük az eur
Tervezett eladások
Összeírtam magamnak, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tervezem eladni. Legalább tudom követni az elképzeléseim helyességét.Federal Agricu
Mindenki CEO akar lenni
Az After Hours e heti részében Balázs, Zsolt és Botond fejtik meg a világot, Zsiday Viktor háttérbe vonulását, a devizapiacot és azt, hogy a TV-ben... The post Mindenki CEO akar lenni appeared fi
Albérlet: mikor tesz ki a tulaj, hogy legyen a lányának hol laknia?
Az albérlet vagy lakásvásárlás egy pénzügyi dilemma, miért fizessem másnak az bérleti díjat? Emellett a tulajdonos bármikor felmondhatja a szerződést, vagyis új lakóhelyet kell keresni. E
Hogyan törlik a politikai pártok az adatokat? - Egy NAIH jelentés margójára
Keveset lehetett hallani róla, de a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) november 20-i dátummal közzétett egy jelentést a politikai pártok törléshez való joggal kapcsol
A Westinghouse szerepe az új amerikai nukleáris forradalomban
A Westinghouse térnyerése jól mutatja az amerikai nukleáris expanzió és az európai ellátásbiztonsági átrendeződés összekapcsolódását.
Követett részvények - 2025. december
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Akvizíció akvizíció után: így épít biztosítói stratégiát a Waberer’s
Árérzékeny fogyasztók és lakáspiaci felfordulás jellemezte az évet.
Merre tart a magyar gazdaság? Ismét jöhet a 400-as euró?
A szerdai Checklistben Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét kérdeztük.
Rövid távon kockázat, hosszú távon stratégia: milyen ingatlanban van ma fantázia Magyarországon?
A Business Podcast vendége Borbély Gábor, a CBRE kutatási igazgatója.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.