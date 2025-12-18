Itt az EKB idei utolsó kamatdöntése!

Az Európai Központi Bank (EKB) az elmúlt másfél évben nyolc alkalommal lazított a monetáris politikán, de a kamatciklus júniusban véget ért, az elmúlt hónapok eseményei pedig arra utalnak, hogy hosszabb ideig nem fog tovább mérséklődni az irányadó ráta. A friss piaci és elemzői várakozások szerint a következő lépés az irányadó ráta emelése lesz az EKB részéről, de az irányadó ráta előtte akár egészen 2027 második feléig a jelenlegi, 2 százalékos szinten maradhat.

Éppen ezért a mai nap fő kérdése nem is maga a döntés lesz, hanem az, hogy az EKB hogyan értékeli az a főbb kockázatok hatásait, illetve ad-e jelzést a monetáris politika jövőbeli irányával kapcsolatban.

A kamatdöntés 14.15-kor érkezik, amit 14.45-kor a sajtótájékoztató követ majd.

Az eseményekről ebben a cikkben élőben tudósítunk.

