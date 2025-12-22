A múlt heti pofon után próbál talpra állni a forint

A múlt hét a kamatdöntések hete volt. A magyar jegybankon kivül, az EKB és a japán jegybank is döntött. Ezek hatásai még érződnek ma is a devizapiacokon. A forint a mai napot 386,5 körül kezdi az euróval és 330 körül a dollárral szemben. A mai nap magyar költségvetési adatok és amerikai konjunktúraadatok érkeznek.

A múlt héten nagyot gyengült a forint az euróval szemben, miután a múlt heti kamatdöntő ülésen a jegybank a vártnál kissé enyhébb hangnemet ütött meg.

Nemzetközi fronton a piacok még a múlt heti kamatdöntések eredményeit emésztgetik. Az EKB tartotta 2%-on az alapkamatot, miközben a japán jegybank az inflációs nyomás miatt 0,75%-ra emelte az alapkamatot.

A mai nap amerikai konjunktúraadatok érkeznek. A forint fontos trendcsatornáról próbál visszafordulni.

