Olyan erő jelent meg a forint piacán, amit eddig nem ismertünk

Évtizedek óta nem történt ilyen a forinttal
Emlékszel még arra az évre, amikor rommá kerestük magunkat a forint carry traden?
- könnyen lehet, hogy így emlegetik majd 2025-öt a devizapiaci kereskedők pár év múlva.
A magyar fizetőeszköz az év eleje óta majdnem 6%-kal erősödött az euróval és közel 17%-kal a dollárral szemben. Pedig nem így nézett ki az év eleje, hiszen 2024 második felében érezhetően gyengült a forint, a 385 körüli szintről 415-ig emelkedett az euró árfolyama, amivel
már-már a 2022-ben látott devizapiaci összeomlás réme sejlett fel.
Ráadásul a kilátások sem voltak pozitívak látszólag a forint számára, hiszen az év elején lépett hivatalba ismét Donald Trump amerikai elnök, akitől bizonytalanságot, vámháborút várt a piac. Ez pedig nem túl jó előjel a kockázatosnak ítélt feltörekvő piaci eszközök számára. Hazai fronton pedig januárban már tudtuk, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter váltja tavasztól Matolcsy Györgyöt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöki székében. A piac ezt is inkább kockázatnak értékelte előzetesen, attól tartottak az elemzők, hogy egy évvel a parlamenti választások előtt fokozódik a politikai nyomás a jegybankon és végül csökkenteni fogja az alapkamatot.
Ehhez képest a fenti kockázatokat viszonylag „olcsón megúsztuk”, a vámháború néhány kilengéstől eltekintve elmaradt, az amerikai elnök erőpolitizálásával szinte mindenkiből kicsikart egy számára kedvező megállapodást. Az MNB pedig egészen decemberig türelmesen kivárt, szóba sem hozta a kamatcsökkentés lehetőségét. Az év végén aztán jött egy fordulat az MNB kommunikációjában, de az már inkább a forint 2026-os kilátásairól szóló cikkre tartozik majd.
Hogy megpróbáljuk érzékeltetni, mennyire volt jó éve a forintnak, összegyűjtöttük az euró-forint és a dollár-forint árfolyamok éves változását az utóbbi három évtizedből:
Az euróval szemben legutóbb több mint tíz éve, 2012-ben tudott a mostaninál többet erősödni a magyar deviza egy év alatt, míg a dollár piacán ennél is nagyobb rekord dőlt,
utoljára 2002-ben láttunk a 2025-ösnél nagyobb forinterősödést.
A kulcsszó: a carry trade
Az év közben rengeteg cikkben foglalkoztunk azzal, mi a forint erősödésének fő oka. Röviden összefoglalva a kamatkülönbözetből profitáló úgynevezett carry trade ügyletek. Ezek lényege nagyon leegyszerűsítve, hogy a befektetők hitelt vesznek fel egy alacsony kamatozású devizában, aztán azt jellemzően állampapírba fektetik egy magasabb kamatkörnyezetben, a kettő közti különbség pedig nyereségként náluk realizálódik.
Egy sikeres carry trade-ügylethez tehát három dolog kell: alacsony hitelkamat, magasabb állampapírhozam és lehetőleg stabil vagy erősödő devizaárfolyam. És itt térhetünk vissza a cikk elején említett kockázatok meghiúsulásához a vámháború és az MNB esetleges lazítása terén.
TOP10sztori
Ahogy minden évben, a Portfolio szerkesztősége idén is összeállította az év legmeghatározóbb eseményeit, híreit. Ez a cikk is egy a 10 közül.
Azzal, hogy a fenyegetőzéstől eltekintve nem robbant ki valódi kemény vámháború, a nemzetközi környezet viszonylag nyugodt maradt. Áprilisban volt egy kis megingás, amikor Trump bejelentette a vámokkal kapcsolatos terveit, de az év második felére gyakorlatilag minden partnerrel sikerült megegyezésre jutni a tarifákról. Ráadásul eközben az amerikai elnök erőteljes költségvetési élénkítésbe kezdett, ami a dollár gyengülésével járt, ez pedig további jó hír volt a feltörekvő piacok számára. A dollárgyengülés másik oka éppen az amerikai elnök vámpolitikája, ami folyamatosan kiszámíthatatlan gazdasági környezetet okozott. Az év második felében pedig a Fed is elkezdte csökkenteni az irányadó kamatot, ami ráerősített erre a hatásra.
Itthon említettük már, hogy 2024 szeptembere óta nem változott az alapkamat a félelmek ellenére. Ráadásul mindeközben a lengyelek 175 bázisponttal, a csehek pedig 50 bázisponttal csökkentették a saját irányadó kamatukat, vagyis
a forint relatív pozíciója még javult is a régióban.
Persze lehet a forintnál magasabb kamatozású devizát is találni, elég csak az extrém argentin vagy török példát megnézni, ott azonban jóval kockázatosabb egy ilyen carry trade-ügylet. Ha ugyanis az adott deviza gyengül, akkor pillanatok alatt elbukhatja a befektető a kamatkülönbözeten hónapok alatt megkeresett profitot. A forint esetében ez pont fordítva működött 2025-ben: a magas kamat mellett még a magyar deviza erősödése is segített, így
dollárban számolva akár 25%-ot is lehetett keresni a forintkötvényekkel, ami egészen kiemelkedő világviszonylatban is.
Vagyis igazából egy régóta létező devizapiaci stratégia népszerűsége hozta a forint 2025-ös erejét, azonban ez nekünk újdonság volt, hiszen korábban nem volt népszerű carry deviza a magyar fizetőeszköz. Egyrészt ritka volt az az alkalom, amikor érdemi kamatkülönbözetünk lett volna a régióhoz képest, másrészt a forint árfolyama is kedvezően alakult a befektetők számára.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
