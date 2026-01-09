Megjött a hét legfontosabb adata – mutatjuk, hogy reagál a forint

Az amerikai munkaerőpiaci adatok adtak lendületet a forintnak
A forint erősödni kezdett a vártnál jobb amerikai munkaerőpiaci adatok közlése után: az euróval szemben idei leggyengébb szintjéről 385,5-ig korrigált a váltást.
A dollár esetében a 331,8-as szintről egy egységet erősödve 330,8-ig jött le az árfolyam, majd 331-ig ment vissza.
Az euró viszont visszaerősödött a munkaerőpiaci adatokra: az árfolyam az 1,164-es szintről 1,1655 fölé ugrott.
Nagy meglepetés az amerikai munkaerőpiaci adatokban
A vártnál is alacsonyabb lett a munkanélküliségi ráta, miközben nagyot emelkedtek a bérek. A foglalkoztatottság növekedése viszont elmaradt a várakozásoktól. Figyelembe véve az erős növekedést, valamint az olyan frissen bejövő adatokat mint a mostani, vagy az ISM szolgáltatószektori bmi-je, úgy tűnik, hogy az amerikai gazdaság a vártnál erősebb és ilyen helyzetben fel lehet tenni a kérdést, hogy kellenek-e még alacsonyabb kamatok.
Hiába a magyar–francia kényszerszövetség, átverték az óriási EU-s megállapodást
Nem hiába ígérte be a következő költségvetés jelentős részét a gazdáknak az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen, több hónapos győzködés után végre sikerült összehozni a történelmi szempontból is jelentős kereskedelmi megállapodást a Mercosur-országokkal. Az Argentínát, Brazíliát, Paraguayt és Uruguayt tömörítő blokkal 25 éve egyezkedik az EU, de most végre megnyílik a kontinens piaca az európai szállítók és befektetők előtt is. Az időzítés különösen jelentős üzenetet küld az Egyesült Államok dél-amerikai helyezkedése miatt.
Meglepő fordulat a vezető nyugat-európai iparban: szárnyalnak az autógyárak
A francia ipari termelés 2025 novemberében mérsékelt élénkülést mutatott a feldolgozóiparon belül, miközben az ipar egészében stagnálás közeli teljesítmény volt jellemző.
Rekord után falnak futhatnak a kínai villanyautó-gyártók
A kínai autópiac növekedése látványosan kifulladóban van: az ágazati szövetség az idei évre gyakorlatilag stagnáló értékesítést vár, miközben a 2025-ben még erősen húzó elektromosautó-export lendülete is elapadhat. Emellett az akkumulátorokra vonatkozó export- és adószabályokon is változtatna Peking, hogy fellendítse az e-autós ágazatot – számolt be a Reuters.
Kicsit korrigált a forint
Az euróárfolyam már 385,75-ig jött le a korábbi, idei csúcsot jelentő 386 forintos szintről.
A dollárkurzus pedig 331,2-nél jár a háromhetes rekordot jelentő 331,6-os árfolyam után.
Több útszakaszt is teljesen lezártak a teherautók előtt – itt a döntés
Az Útinform tájékoztatása szerint 7,5 tonna felett ideiglenes súlykorlátozás lép életbe többek között az M6-oson, az M7-esen, az M70-esen, az M76-oson és az M80-ason a balesetek megelőzése érdekében.
Oldalazik a forint
A forintárfolyamon egyelőre nem hagyott mély nyomot, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy interjúban arról beszélt, hogy 2025-ben nőtt a magyar államadósság. Az euróval szemben továbbra is 385,7-385-9 közötti sávban oldalazik a magyar deviza.
A dollárral szemben közel háromhetes csúcsához 331,45 környékén mozog a kurzus.
Nagy Márton közölte: emelkedett az államadósság, nőtt a költségvetési hiány
Emelkedő pályára került a magyar államadósság, és ez már a kormány korábbi terveivel is szembemegy – ismerte el Nagy Márton egy interjúban. A nemzetgazdasági miniszter szerint a 2024 végi 73,5 százalékos GDP-arányos adósságszint 2025-ben 74,6 százalék körül alakulhat, miközben az eredményszemléletű költségvetési hiány elérheti a 4,9 százalékot. Bár korábban 2025–2026-ra stagnáló adósságpályát kommunikált a kormány, Nagy Márton most már elismerte: ez nem tartható, még ha a finanszírozás szerinte továbbra is biztosított.
Hosszú ideje először szenvednek a franciák
Franciaországban július óta először csökkentek a fogyasztói kiadások novemberben havi összevetésben - áll az Insse francia statisztikai hivatal pénteki jelentésében az MTI szerint.
A fogyasztói kiadások 0,3 százalékkal csökkentek októberhez képest, amikor még 0,5 százalékos növekedést regisztráltak.
Elemzők átlagosan 0,2 százalékos havi emelkedéssel számoltak novemberre. Az energiakiadások 2 százalékkal estek az októberi 1,5 százalékos emelkedés után. Az élelmiszerekre fordított kiadások 0,2 százalékkal csökkentek, miután az előző hónapban 0,3 százalékkal nőttek.
A feldolgozott ipari termékek fogyasztásának a növekedése 0,4 százalékra gyorsult az októberi 0,1 százalékról, ezen belül egyebek között a tartós fogyasztási cikkekre fordított kiadások 0,5 százalékkal nőttek és ugyanilyen arányú emelkedést jegyeztek föl a ruházati és textilipari termékek körében is.
Egyelőre megtorpant a gyengülés
Délelőtt 10 órakor a forintgyengülés egyelőre abbamaradt a vezető devizákkal szemben. A dollárárfolyam 331,2-nél áll, miközben már járt 331,5 forint felett is.
Az euró esetében 386 felett volt a kurzus még egy órája, de mostanra 385,75-ig korrigált vissza.
Reménysugár a magyar gazdaságnak: berobbant a forradalom a legfontosabb piacunkon
Magyarország szempontjából közvetlen gazdasági hatásai lehetnek annak, hogy a német autóipar hangulata enyhén javult, miközben az elektromobilitás egyre nagyobb súlyt kap a piacon. A Ifo Institute friss felmérése szerint az ágazati üzleti klímamutató decemberben mínusz 19,8 pontra emelkedett a novemberi mínusz 20,2 pontról, ami továbbra is gyenge helyzetet jelez, de már lassuló romlással. A javulás motorját az elektromos autók adják, ami a német–magyar autóipari integráció miatt a magyarországi gyártásra és beszállítói láncokra is kézzelfogható keresleti hatást gyakorolhat.
Hidegzuhany Európa ipari motorjának: váratlanul megrogyott az export, pedig a gyárak pörögnek
Vegyes képet mutatott a német gazdaság 2025 végén: novemberben az export másfél éve nem látott ütemben esett vissza, miközben az ipari termelés meglepetésszerűen tovább nőtt – derül ki a német Szövetségi Statisztikai Hivatal (Destatis) adataiból.
A dollárral szemben több mint kéthetes mélyponton a forint
A forint péntek reggel közel egyhavi mélyponton áll a dollárral szemben: a USD/HUF árfolyam 331,3 környékére emelkedett, amire legutóbb karácsony előtt volt példa.
Az euróval szemben is csak egy hajszál választja el a magyar devizát a 2025. december 31-én látott szintektől. A kurzus most 385,75-nél jár.
Továbbra is gyengülésben a forint
A kora reggeli órákban az euróárfolyam 385,5 fölé szökött fel, ahonnan egy minimális korrekcióval 385,3-ig jött le a kurzus 8 óráig.
A dollárral szemben az árfolyam már 331 felett is járt, ahonnan 330,85-ig tudott javítani a forint.
Egyre durvább összecsapásra készül Kínával szemben az EU
Az EU és Kína viszonya történelmi mélyponton van: a kereskedelmi egyensúlytalanság, a vámháború és a stratégiai bizalmatlanság miatt a következő év inkább a feszültségek kezeléséről, mint a közeledésről szólhat - tudósított a Politico.
Rejtélyes egyensúlytalanságok feszítik Kína gazdaságát
Közel hároméves csúcsra gyorsult Kína éves fogyasztói inflációja decemberben, miközben az egész évre számított drágulási ütem 16 éves mélypontra esett, és a termelői árak továbbra is csökkennek. Ez erősíti a piaci várakozásokat, hogy Pekingnek újabb ösztönző lépéseket kell tennie a gyenge belső kereslet élénkítésére – számolt be a Reuters.
Nyomás alá kerül a forint – a befektetők két hír miatt feszültek
Péntek reggel a forint enyhe gyengüléssel kezdte a napot, miközben a nemzetközi devizapiacon is óvatos dollárerősödés látszik. Az euróval szemben a jegyzések 385 forint fölé kerültek, az EUR/HUF 385,3–385,5 körül mozog, ami már közelít az elmúlt napok felső sávjához.
A mozgás egyelőre nem tekinthető éles fordulatnak, inkább lassú elcsorgásról van szó, de a forint ezzel a héten összességében gyengébben teljesít a főbb devizákkal szemben.
A dollár esetében is hasonló a kép: a USD/HUF árfolyam 329,5 környékén stabilizálódott, ami kismértékű forintgyengülést jelent a csütörtöki szintekhez képest.
Nemzetközi összevetésben a dollár mérsékelten erősödik, a dollárindex közel egyhavi csúcs közelében jár, miközben a piac a mai amerikai foglalkoztatási adatokra készül.
Az euró/dollár kurzus 1,165 körül oldalaz, a befektetők egyértelműen kiváró álláspontra helyezkedtek a pénteki amerikai makroadatok megjelenése előtt.
A nemzetközi hangulatot pénteken elsősorban két tényező alakíthatja: egyrészt a decemberi amerikai munkaerőpiaci jelentés, másrészt az a várakozás, hogy az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága akár már pénteken dönthet Donald Trump elnök vámintézkedéseinek jogszabályi megfelelőségéről. A dollár számára mindkét hír potenciálisan piacmozgató lehet, különösen, ha az adatok vagy a döntés eltér a jelenlegi konszenzustól.
A piac jelenleg arra számít, hogy a Federal Reserve januárban nem változtat a kamatszinten, és a dollár erősödése inkább a bizonytalanság és a kockázatkerülés eredménye, nem pedig új kamatemelési várakozásoké.
A mai nap folyamán a forint szempontjából több hazai adat is érkezik: reggel publikálja a KSH a novemberi kiskereskedelmi forgalmat, míg az MNB a decemberi nemzetközi tartalékokról ad számot. Ezek elsősorban a belföldi fundamentumokról adnak képet, de közvetlen piaci hatásuk általában korlátozott.
Nemzetközi fronton a kínai inflációs adatok, a német külkereskedelmi és ipari termelési statisztikák, valamint az eurózóna kiskereskedelmi számai érkeznek még az európai kereskedés elején. A nap legfontosabb eseménye azonban a délutáni amerikai munkanélküliségi adat, amely eldöntheti, hogy a jelenlegi nyugodt, de dollárbarát hangulat fennmarad-e, vagy élesebb devizapiaci mozgások indulnak el a hét végére.
