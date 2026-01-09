  • Megjelenítés
Megjött a hét legfontosabb adata – mutatjuk, hogy reagál a forint
Megjött a hét legfontosabb adata – mutatjuk, hogy reagál a forint

Pénteken forintgyengülés folytatódott a devizapiacokon, miközben a dollár mérsékelten erősödik a főbb valutákkal szemben. Nem sokkal 9 óra előtt már a zöldhasúval szemben több mint kéthetes mélypontra süllyedt a magyar deviza, majd az euróhoz képest is idei leggyengébb szintjére esett a kurzus. A befektetők a mai kulcsfontosságú amerikai munkaerőpiaci adatokat várták, valamint figyelnek a vámháború jogosságáról szóló, várható legfelsőbb bírósági döntésre, amelyek rövid távon irányt adhatnak a piacoknak.
Az amerikai munkaerőpiaci adatok adtak lendületet a forintnak

A forint erősödni kezdett a vártnál jobb amerikai munkaerőpiaci adatok közlése után: az euróval szemben idei leggyengébb szintjéről 385,5-ig korrigált a váltást.

A dollár esetében a 331,8-as szintről egy egységet erősödve 330,8-ig jött le az árfolyam, majd 331-ig ment vissza.

Az euró viszont visszaerősödött a munkaerőpiaci adatokra: az árfolyam az 1,164-es szintről 1,1655 fölé ugrott.

Nagy meglepetés az amerikai munkaerőpiaci adatokban

A vártnál is alacsonyabb lett a munkanélküliségi ráta, miközben nagyot emelkedtek a bérek. A foglalkoztatottság növekedése viszont elmaradt a várakozásoktól. Figyelembe véve az erős növekedést, valamint az olyan frissen bejövő adatokat mint a mostani, vagy az ISM szolgáltatószektori bmi-je, úgy tűnik, hogy az amerikai gazdaság a vártnál erősebb és ilyen helyzetben fel lehet tenni a kérdést, hogy kellenek-e még alacsonyabb kamatok.

Nagy meglepetés az amerikai munkaerőpiaci adatokban
Hiába a magyar–francia kényszerszövetség, átverték az óriási EU-s megállapodást

Nem hiába ígérte be a következő költségvetés jelentős részét a gazdáknak az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen, több hónapos győzködés után végre sikerült összehozni a történelmi szempontból is jelentős kereskedelmi megállapodást a Mercosur-országokkal. Az Argentínát, Brazíliát, Paraguayt és Uruguayt tömörítő blokkal 25 éve egyezkedik az EU, de most végre megnyílik a kontinens piaca az európai szállítók és befektetők előtt is. Az időzítés különösen jelentős üzenetet küld az Egyesült Államok dél-amerikai helyezkedése miatt.

Hiába a magyar–francia kényszerszövetség, átverték az óriási EU-s megállapodást
Meglepő fordulat a vezető nyugat-európai iparban: szárnyalnak az autógyárak

A francia ipari termelés 2025 novemberében mérsékelt élénkülést mutatott a feldolgozóiparon belül, miközben az ipar egészében stagnálás közeli teljesítmény volt jellemző.

Meglepő fordulat a vezető nyugat-európai iparban: szárnyalnak az autógyárak
Rekord után falnak futhatnak a kínai villanyautó-gyártók

A kínai autópiac növekedése látványosan kifulladóban van: az ágazati szövetség az idei évre gyakorlatilag stagnáló értékesítést vár, miközben a 2025-ben még erősen húzó elektromosautó-export lendülete is elapadhat. Emellett az akkumulátorokra vonatkozó export- és adószabályokon is változtatna Peking, hogy fellendítse az e-autós ágazatot – számolt be a Reuters.

Rekord után falnak futhatnak a kínai villanyautó-gyártók
Kicsit korrigált a forint

Az euróárfolyam már 385,75-ig jött le a korábbi, idei csúcsot jelentő 386 forintos szintről.

A dollárkurzus pedig 331,2-nél jár a háromhetes rekordot jelentő 331,6-os árfolyam után.

Több útszakaszt is teljesen lezártak a teherautók előtt – itt a döntés

Az Útinform tájékoztatása szerint 7,5 tonna felett ideiglenes súlykorlátozás lép életbe többek között az M6-oson, az M7-esen, az M70-esen, az M76-oson és az M80-ason a balesetek megelőzése érdekében.

Több útszakaszt is teljesen lezártak a teherautók előtt – itt a döntés
Oldalazik a forint

A forintárfolyamon egyelőre nem hagyott mély nyomot, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy interjúban arról beszélt, hogy 2025-ben nőtt a magyar államadósság. Az euróval szemben továbbra is 385,7-385-9 közötti sávban oldalazik a magyar deviza.

A dollárral szemben közel háromhetes csúcsához 331,45 környékén mozog a kurzus.

Nagy Márton közölte: emelkedett az államadósság, nőtt a költségvetési hiány

Emelkedő pályára került a magyar államadósság, és ez már a kormány korábbi terveivel is szembemegy – ismerte el Nagy Márton egy interjúban. A nemzetgazdasági miniszter szerint a 2024 végi 73,5 százalékos GDP-arányos adósságszint 2025-ben 74,6 százalék körül alakulhat, miközben az eredményszemléletű költségvetési hiány elérheti a 4,9 százalékot. Bár korábban 2025–2026-ra stagnáló adósságpályát kommunikált a kormány, Nagy Márton most már elismerte: ez nem tartható, még ha a finanszírozás szerinte továbbra is biztosított.

Tovább a cikkhez
Hosszú ideje először szenvednek a franciák

Franciaországban július óta először csökkentek a fogyasztói kiadások novemberben havi összevetésben - áll az Insse francia statisztikai hivatal pénteki jelentésében az MTI szerint.

A fogyasztói kiadások 0,3 százalékkal csökkentek októberhez képest, amikor még 0,5 százalékos növekedést regisztráltak.

Elemzők átlagosan 0,2 százalékos havi emelkedéssel számoltak novemberre. Az energiakiadások 2 százalékkal estek az októberi 1,5 százalékos emelkedés után. Az élelmiszerekre fordított kiadások 0,2 százalékkal csökkentek, miután az előző hónapban 0,3 százalékkal nőttek.

A feldolgozott ipari termékek fogyasztásának a növekedése 0,4 százalékra gyorsult az októberi 0,1 százalékról, ezen belül egyebek között a tartós fogyasztási cikkekre fordított kiadások 0,5 százalékkal nőttek és ugyanilyen arányú emelkedést jegyeztek föl a ruházati és textilipari termékek körében is.

Egyelőre megtorpant a gyengülés

Délelőtt 10 órakor a forintgyengülés egyelőre abbamaradt a vezető devizákkal szemben. A dollárárfolyam 331,2-nél áll, miközben már járt 331,5 forint felett is.

Az euró esetében 386 felett volt a kurzus még egy órája, de mostanra 385,75-ig korrigált vissza.

Reménysugár a magyar gazdaságnak: berobbant a forradalom a legfontosabb piacunkon

Magyarország szempontjából közvetlen gazdasági hatásai lehetnek annak, hogy a német autóipar hangulata enyhén javult, miközben az elektromobilitás egyre nagyobb súlyt kap a piacon. A Ifo Institute friss felmérése szerint az ágazati üzleti klímamutató decemberben mínusz 19,8 pontra emelkedett a novemberi mínusz 20,2 pontról, ami továbbra is gyenge helyzetet jelez, de már lassuló romlással. A javulás motorját az elektromos autók adják, ami a német–magyar autóipari integráció miatt a magyarországi gyártásra és beszállítói láncokra is kézzelfogható keresleti hatást gyakorolhat.

Tovább a cikkhez
Reménysugár a magyar gazdaságnak: berobbant a forradalom a legfontosabb piacunkon
Hidegzuhany Európa ipari motorjának: váratlanul megrogyott az export, pedig a gyárak pörögnek

Vegyes képet mutatott a német gazdaság 2025 végén: novemberben az export másfél éve nem látott ütemben esett vissza, miközben az ipari termelés meglepetésszerűen tovább nőtt – derül ki a német Szövetségi Statisztikai Hivatal (Destatis) adataiból.

Tovább a cikkhez
Hidegzuhany Európa ipari motorjának: váratlanul megrogyott az export, pedig a gyárak pörögnek
A dollárral szemben több mint kéthetes mélyponton a forint

A forint péntek reggel közel egyhavi mélyponton áll a dollárral szemben: a USD/HUF árfolyam 331,3 környékére emelkedett, amire legutóbb karácsony előtt volt példa.

Az euróval szemben is csak egy hajszál választja el a magyar devizát a 2025. december 31-én látott szintektől. A kurzus most 385,75-nél jár.

Továbbra is gyengülésben a forint

A kora reggeli órákban az euróárfolyam 385,5 fölé szökött fel, ahonnan egy minimális korrekcióval 385,3-ig jött le a kurzus 8 óráig.

A dollárral szemben az árfolyam már 331 felett is járt, ahonnan 330,85-ig tudott javítani a forint.

Egyre durvább összecsapásra készül Kínával szemben az EU

Az EU és Kína viszonya történelmi mélyponton van: a kereskedelmi egyensúlytalanság, a vámháború és a stratégiai bizalmatlanság miatt a következő év inkább a feszültségek kezeléséről, mint a közeledésről szólhat - tudósított a Politico.

Tovább a cikkhez
Egyre durvább összecsapásra készül Kínával szemben az EU
Rejtélyes egyensúlytalanságok feszítik Kína gazdaságát

Közel hároméves csúcsra gyorsult Kína éves fogyasztói inflációja decemberben, miközben az egész évre számított drágulási ütem 16 éves mélypontra esett, és a termelői árak továbbra is csökkennek. Ez erősíti a piaci várakozásokat, hogy Pekingnek újabb ösztönző lépéseket kell tennie a gyenge belső kereslet élénkítésére – számolt be a Reuters.

Tovább a cikkhez
Rejtélyes egyensúlytalanságok feszítik Kína gazdaságát
Nyomás alá kerül a forint – a befektetők két hír miatt feszültek

Péntek reggel a forint enyhe gyengüléssel kezdte a napot, miközben a nemzetközi devizapiacon is óvatos dollárerősödés látszik. Az euróval szemben a jegyzések 385 forint fölé kerültek, az EUR/HUF 385,3–385,5 körül mozog, ami már közelít az elmúlt napok felső sávjához.

A mozgás egyelőre nem tekinthető éles fordulatnak, inkább lassú elcsorgásról van szó, de a forint ezzel a héten összességében gyengébben teljesít a főbb devizákkal szemben.

A dollár esetében is hasonló a kép: a USD/HUF árfolyam 329,5 környékén stabilizálódott, ami kismértékű forintgyengülést jelent a csütörtöki szintekhez képest.

Nemzetközi összevetésben a dollár mérsékelten erősödik, a dollárindex közel egyhavi csúcs közelében jár, miközben a piac a mai amerikai foglalkoztatási adatokra készül.

Az euró/dollár kurzus 1,165 körül oldalaz, a befektetők egyértelműen kiváró álláspontra helyezkedtek a pénteki amerikai makroadatok megjelenése előtt.

A nemzetközi hangulatot pénteken elsősorban két tényező alakíthatja: egyrészt a decemberi amerikai munkaerőpiaci jelentés, másrészt az a várakozás, hogy az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága akár már pénteken dönthet Donald Trump elnök vámintézkedéseinek jogszabályi megfelelőségéről. A dollár számára mindkét hír potenciálisan piacmozgató lehet, különösen, ha az adatok vagy a döntés eltér a jelenlegi konszenzustól.

A piac jelenleg arra számít, hogy a Federal Reserve januárban nem változtat a kamatszinten, és a dollár erősödése inkább a bizonytalanság és a kockázatkerülés eredménye, nem pedig új kamatemelési várakozásoké.

A mai nap folyamán a forint szempontjából több hazai adat is érkezik: reggel publikálja a KSH a novemberi kiskereskedelmi forgalmat, míg az MNB a decemberi nemzetközi tartalékokról ad számot. Ezek elsősorban a belföldi fundamentumokról adnak képet, de közvetlen piaci hatásuk általában korlátozott.

Nemzetközi fronton a kínai inflációs adatok, a német külkereskedelmi és ipari termelési statisztikák, valamint az eurózóna kiskereskedelmi számai érkeznek még az európai kereskedés elején. A nap legfontosabb eseménye azonban a délutáni amerikai munkanélküliségi adat, amely eldöntheti, hogy a jelenlegi nyugodt, de dollárbarát hangulat fennmarad-e, vagy élesebb devizapiaci mozgások indulnak el a hét végére.

