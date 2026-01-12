Szinte el sem kezdődött az év, de már mondana valamit a dollár

A dollár egy ritka, nagy idősíkos szinthez érkezett, ahol egyetlen mozdulat is átírhatja a következő hónapok narratíváját. Az elmúlt napokban annyi új jel és üzenet torlódott össze, hogy ugyanazt a chartot két teljesen eltérő történetként is el lehet olvasni attól függően, milyen szemüveget veszünk fel. De ha mindez nem lenne elég, akkor Szövetségi ügyészek büntetőeljárást indítottak Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke ellen.

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

Az év végét látványos gyengüléssel zárt a dollár, ugyanis a piac elkezdte árazni: Kevin Hassett lehet a Fed következő elnöke, és a monetáris politika még „puhábbá” válhat.

Meglepetésre viszont az új évet teljesen más hangulatban kezdte a zöldhasú és az elmúlt két hétben egyre másra jönnek olyan hírek, amelyek alapján lehet újra kell értékelnünk a dollár pályát. Azonban ebbe az egyenletbe zavart most bele a Fed függetlensége elleni támadás.

Ez pedig különösen fontos amikor óriásit emelkedtek már a dollár gyengülésére érzékeny eszközök, mint a nemesfémek, vagy akár a réz. Emiatt érdemes megnézni, hogy merre is van az arra a dollár esetében.