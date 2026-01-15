Nagy dollárerősödés rázta meg a devizapiacot, este tovább erősödött a forint

A délutáni amerikai makrogazdasági adatközlések érezhetően felerősítették a dollár iránti keresletet.

A Dollár-forint árfolyama pillanatok alatt 0,46%-os pluszba fordult,

tehát ennyivel gyengült a magyar deviza.

A jegyzés a 332,90-es szintig emelkedett, ami azt jelzi, hogy a hazai fizetőeszköz jelentős nyomás alá került a nemzetközi dollárerő miatt.

Míg a dollárral szemben jelentős a leértékelődés,

addig az euróval szemben viszonylagos stabilitás mutatkozik

- az euró-forint jegyzés mindössze 0,06%-os elmozdulást mutat napon belül, az árfolyam 386,1-en áll.

A dollár ereje az eurót is maga alá gyűrte.

A közös európai deviza 0,39%-ot veszített értékéből a zöldhasúval szemben rövid idő alatt, így az árfolyam az 1,1600-as kulcsszintig süllyedt.