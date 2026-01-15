  • Megjelenítés
Nagy dollárerősödés rázta meg a devizapiacot, este tovább erősödött a forint
Deviza

Nagy dollárerősödés rázta meg a devizapiacot, este tovább erősödött a forint

Portfolio
Csendesen indult csütörtök reggel a devizapiacokon, de a délután közzétett amerikai adatok kibilentették nyugalmi állapotából. Miközben a munkaerőpiac továbbra is a lassulás jeleit mutatja, a feldolgozóipar váratlanul egy nagyobbat ugrott. Egyelőre úgy látszik, hogy a dollár ereje az eurót is maga alá gyűri. Az esti órákban folytatódott a forint délelőtt is látott fokozatos erősödése.
385 forint közelébe ereszkedett a euró árfolyama

Az euróval szemben a 385 forintos szint közelébe, a dollárral szemben pedig 331,4 forintig erősödött a magyar fizetőeszköz az esti bankközi kereskedésben. Mondhatni, a délután még nagyot erősödő amerikai devizával szemben ott folytatja a forint, ahol nap közben abbahagyta, míg az euróval szemben szinte folyamatos volt a csütörtöki erősödés.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Jelentős gyengülés a dollárral szemben

A délutáni amerikai makrogazdasági adatközlések érezhetően felerősítették a dollár iránti keresletet.

A Dollár-forint árfolyama pillanatok alatt 0,46%-os pluszba fordult,

tehát ennyivel gyengült a magyar deviza.

A jegyzés a 332,90-es szintig emelkedett, ami azt jelzi, hogy a hazai fizetőeszköz jelentős nyomás alá került a nemzetközi dollárerő miatt.

Míg a dollárral szemben jelentős a leértékelődés,

addig az euróval szemben viszonylagos stabilitás mutatkozik

- az euró-forint jegyzés mindössze 0,06%-os elmozdulást mutat napon belül, az árfolyam 386,1-en áll.

A dollár ereje az eurót is maga alá gyűrte.

A közös európai deviza 0,39%-ot veszített értékéből a zöldhasúval szemben rövid idő alatt, így az árfolyam az 1,1600-as kulcsszintig süllyedt.

Váratlan fordulat az amerikai gazdaságban: ilyen megugrásra senki sem számított, de van egy nagy bökkenő

A mai napon közzétett amerikai makrogazdasági adatok alaposan átrendezték a gazdasági várakozásokat. Miközben a munkaerőpiac továbbra is a lassulás jeleit mutatja, a feldolgozóipar váratlanul egy nagyobbat ugrott.

Már küszöbön az EU történelmi alkuja, heteken belül élesedhet a gigantikus megegyezés

India arra számít, hogy még ebben a hónapban lezárulhatnak az Európai Unióval folytatott kereskedelmi tárgyalások – jelentette be csütörtökön Rádzses Agraval, India kereskedelmi államtitkára. A készülő megállapodás Újdelhi eddigi legnagyobb szabadkereskedelmi egyezménye lenne, amelyre az amerikai vámnyomás közepette különösen nagy szükség van.

Erősödget a forint

Óvatos erősödésben van a forint az euróhoz képest, már 385,75 alá is benézett az árfolyam és ezen a szinten oldalazik.

A dollárhoz képest is javított a magyar deviza: már 0,05 százalékot korrigálva 331,5-ig jött le a váltás.

Stiglitz: már rég össze kellett volna omlani mindennek a gazdaságban

A Trump-adminisztráció külpolitikai és gazdaságpolitikai lépései alapjaiban rengetik meg a világgazdaság intézményi rendjét, miközben a pénzügyi piacok veszélyesen alulértékelik a kockázatokat – véli Joseph Stiglitz Nobel-díjas közgazdász. Úgy látja, az amerikai jogállamiság belső leépítése és a nemzetközi jog semmibevétele egy „posztamerikai” világgazdaság felé tolja a rendszert, ahol a nagyhatalmi erőpolitika felülírja a szabályokat. A Handelsblattnak adott interjújában a geopolitikai eszkalációtól az AI-lufiig, a munkaerőpiaci torzulásoktól a transzatlanti kapcsolatok széteséséig rajzol fel egy olyan képet, amelyben a demokrácia válsága és a gazdasági instabilitás egymást erősíti.

Kicsit erősödik a forint

Az euróval szemben a forintárfolyam 385,75-ig jött le, ami már a tegnapi záráshoz képest 0,1 százalék feletti erősödést jelent.

A dollárhoz képest oldalazik a kurzus, továbbra is 331,5-331,75 környékén mozog.

Két év után vége a recessziónak Európa legnagyobb gazdaságában

Két év recesszió után 2025-ben először mutatott éves növekedést a német gazdaság, de a kilábalás továbbra is törékenynek tűnik. A friss adatok szerint a rövid távú javulás mögött részben egyszeri hatások állnak, miközben a vállalati hangulat és a hosszabb távú növekedési kilátások inkább borúlátók.

Reagált a kínai deviza

A jüan a kínai bejelentés után átmenetileg gyengült, de gyorsan ledolgozta veszteségeinek egy részét.

A Reuters arról számolt be, hogy Frances Cheung, az OCBC Bank deviza- és kamatstratégiai vezetője szerint úgy tűnik,

A JEGYBANK AZ IRÁNYADÓ KAMAT KÖZVETLEN CSÖKKENTÉSE HELYETT MÁS ESZKÖZÖK KOMBINÁCIÓJÁT VETI BE.

Váratlan húzásra szánta el magát a kínai jegybank, az egész világgazdaságra hatással lehet

A kínai jegybank csökkenti egyes ágazatspecifikus kamatait, és további lazításokra is mozgásteret lát, hogy támogassa a lassuló gazdaságát.

Pocsék teljesítmény az ipartól, itt vannak az okok

Pocsék teljesítménnyel zárta az őszt az ipar: novemberben a termelés volumene 2%-kal elmaradt az előző havitól és 5,4%-kal kisebb volt az egy évvel korábbihoz képest. Az adatok megegyeznek a hét elején közölt előzetes számokkal. A mai részletes jelentésből az is kiderül, hogy mely területek okozták a legnagyobb csalódást.

Így kezdjük a napot

Csendesen indult a csütörtök reggel a devizapiacokon, a befektetők érezhetően a délutáni impulzusokra várnak.

EUR/HUF: a kurzus beragadt a 386-os szint környékére. A reggeli órákban minimális mozgást láttunk csak, a jegyzés 385,9 és 386,4 között ingadozik.

USD/HUF: a dollárral szemben a forint a 331–332-es sávban mozog. Itt látható egy enyhe dollárerősödés a hajnali órákhoz képest, de trendszerű elmozdulásról még nem beszélhetünk.

EUR/USD: a fő devizapár, amely gyakran meghatározza a forint irányát is, 1,1630 körül stabilizálódott. Ez az "erős euró / gyenge dollár" környezet alapvetően támogatólag hat a forintra, segítve a stabilizálódást.

Mire figyel a piac délután?

A mostani "állóvíz" 14:30-kor kavarodhat fel, ekkor érkezik ugyanis az amerikai makroadat-dömping:

  1. Heti munkanélkülisegély-kérelmek. Ha a vártnál (kb. 215 ezer) kevesebb kérelem érkezik, az erősítheti a dollárt (és gyengítheti a forintot), mivel azt jelzi, hogy az amerikai munkaerőpiac túlhevült, és a Fed tarthatja a szigorú kamatokat.

  2. Philadelphiai Fed Index. Ez a feldolgozóipari hangulatjelző az egyik legkorábbi indikátor az amerikai gazdaság állapotáról. A piac enyhe javulást vár (-1 pont körüli értéket), bármilyen nagyobb eltérés (pozitív vagy negatív irányba) azonnali rángatást hozhat az EUR/USD és így az USD/HUF keresztárfolyamban is.

