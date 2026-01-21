Van élet a dollár után?

Donald Trump Fed-ellenes támadásai és kiszámíthatatlan külpolitikája újra napirendre tette azt a kérdést, amelyet a világ a 2008-as válság óta kerülget: meddig tartható fenn egy olyan nemzetközi pénzügyi rendszer, amely gyakorlatilag egyetlen ország valutájára épül? A dollár dominanciája egyszerre biztosít stabilitást és hordoz rendszerszintű kockázatokat – és ma minden korábbinál világosabban látszik, hogy a globális egyensúly az amerikai belpolitika túszává vált.