Van élet a dollár után?

Donald Trump Fed-ellenes támadásai és kiszámíthatatlan külpolitikája újra napirendre tette azt a kérdést, amelyet a világ a 2008-as válság óta kerülget: meddig tartható fenn egy olyan nemzetközi pénzügyi rendszer, amely gyakorlatilag egyetlen ország valutájára épül? A dollár dominanciája egyszerre biztosít stabilitást és hordoz rendszerszintű kockázatokat – és ma minden korábbinál világosabban látszik, hogy a globális egyensúly az amerikai belpolitika túszává vált.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Donald Trump amerikai elnöknek a Fed elnöke, Jerome Powell elleni kitartó támadásai, valamint destabilizáló külpolitikája – különösen Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogása, illetve az Irán bombázására és Grönland megszállására tett fenyegetések – nemcsak

a második világháború utáni nemzetközi rend egészét, hanem a dollár globális dominanciáját is megkérdőjelezték.

Aligha időszerűbb végiggondolni azokat a mechanizmusokat, amelyek az elmúlt fél évszázadban viszonylagos stabilitást biztosítottak a nemzetközi monetáris rendszernek.

