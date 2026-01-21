Van élet a dollár után?

Donald Trump amerikai elnöknek a Fed elnöke, Jerome Powell elleni kitartó támadásai, valamint destabilizáló külpolitikája – különösen Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogása, illetve az Irán bombázására és Grönland megszállására tett fenyegetések – nemcsak
a második világháború utáni nemzetközi rend egészét, hanem a dollár globális dominanciáját is megkérdőjelezték.
Aligha időszerűbb végiggondolni azokat a mechanizmusokat, amelyek az elmúlt fél évszázadban viszonylagos stabilitást biztosítottak a nemzetközi monetáris rendszernek.
