2008 óta álló trend omlott össze a dollárban, amikor jön a Fed kamatdöntése

A dollár pályáját az elmúlt évtizedekben hagyományosan a Fed stratégiája, az amerikai makrogazdaság állapota és a kamatkülönbözet határozta meg, Donald Trump második elnöksége alatt azonban ezen beidegződések megtörni látszanak. 2026 eddigi egyik legfontosabb befektetői sztorija a zöldhasú zuhanása: a dollárindex tegnap egy 18 éves trendvonalat szakított át, az euró-dollár jegyzés pedig öt és fél éves csúcsra emelkedett. Egy ilyen helyzetben a jegybank iránymutatása világítótoronyként szolgálhat a befektetők számára, a japán piaci sokk azonban magát a jegybankot is olyan helyzetbe hozhatta, amiből csak egy 15 éve nem látott eszköz jelentheti a kiutat.

2025 tavasza után az elmúlt napokban ismét az amerikai dollár gyengülése került a gazdasági hírek középpontjába. Donald Trump amerikai elnök agresszív és kiszámíthatatlan külpolitikája az elmúlt hetekben szintet lépett, ennek hatása pedig a piacokon is látszanak.

A világ meghatározó hatalmai és befektetői máris megértették az üzenetet: gyors dollárgyengülés következett, amit a múlt hét végén a japán események csak tovább erősítettek.

Ez a fordulat pedig technikai szempontból is példátlan helyzetet eredményezett.