2008 óta álló trend omlott össze a dollárban, amikor jön a Fed kamatdöntése

2025 tavasza után az elmúlt napokban ismét az amerikai dollár gyengülése került a gazdasági hírek középpontjába. Donald Trump amerikai elnök agresszív és kiszámíthatatlan külpolitikája az elmúlt hetekben szintet lépett, ennek hatása pedig a piacokon is látszanak.
A világ meghatározó hatalmai és befektetői máris megértették az üzenetet: gyors dollárgyengülés következett, amit a múlt hét végén a japán események csak tovább erősítettek.
Ez a fordulat pedig technikai szempontból is példátlan helyzetet eredményezett.
