Teljes a káosz a piacon, mindenki azt keresi, hova menekülhetne a bombák elől

Jen, dollár – Sorra dőlnek a dominók
Felbolydult a devizapiac az elmúlt napokban, előbb a japán jen kezdett meredek gyengülésbe, amit egyelőre megfékeztek az intervenció belengetésével.
A szakértők szerint a választások közeledtével fokozódhat a nyomás az ázsiai devizán, a miniszterelnök költségvetési lazításról szóló tervei ugyanis aggasztják a befektetőket. Így a következő hetekben is fennmaradhat a feszültség,
egyáltalán nem biztos, hogy elég lesz belengetni az intervenciót, akár konkrét lépésekre is kényszerülhet a japán jegybank a Feddel karöltve.
Nem csak a japán jen, hanem a dollár is intenzív esésbe kapcsolt, főleg kedden. A befektetők több dolog miatt is aggódnak: az amerikai költségvetési helyzet és adósságtömeg mellett ismét felszínre kerültek a vámháborús veszélyek, illetve a jegybankra nehezedő esetleges politikai nyomás. Az már csak olaj volt a tűzre, hogy Donald Trump kedden arról beszélt újságíróknak, hogy nem aggódik a dollár gyengülése miatt.
Szerdán korrekció jött a dollár piacán, de a befektetők nagy része arra számít, hogy folytatódik még az esés. Az elmúlt egy évben az amerikai deviza majdnem 15%-kal értékelődött le az euróval szemben, illetve már az év eleje óta is esett közel 2%-ot.
Az ING Bank elemzői a hét elején még azt a kérdést tették fel, miért lehet a Fednek érdeke részt venni egy japán piaci intervencióban: az amerikai kötvénypiacot védenék vagy túl nagy versenyelőnynek éreznék a gyenge jent a japán cégek számára? Szerdai elemzésében a bank azt teszi hozzá, hogy Trump keddi nyilatkozata ismét arra utal, hogy a republikánus adminisztráció gyengébb dollárt szeretne, ez pedig a második verziót erősíti. Vagyis amellett, hogy megfékeznék a jen gyengülését, az amerikai deviza leértékelődésével is ellensúlyoznák a japán cégek esetleges versenyelőnyét.
Előjöttek az ősi ösztönök
Látva a káoszt a devizapiacon, sok befektetőben előtört az ősi ösztön, hogy ebben a helyzetben biztos menedéket keressen. Jelenleg ugyanakkor az évekig stabilnak tekintett jen és az amerikai dollár sem tekinthető ilyen menedéknek, így nem volt más lehetőség, mint a már-már elfeledett bunkerhez fordulni:
tízéves csúcsra erősödött a svájci frank a dollárral szemben.
A piaci mozgások azt mutatják, hogy a svájci frank az egyetlen megbízható biztos menedék a befektetők számára
- idézi a Financial Times Derek Halpennyt. Az MUFG szakembere szerint ez a következő időszakban további keresletet generálhat a frankkal szemben, vagyis az erősödés akár folytatódhat is.
A frank jelenleg egy aranyrögnek tűnik a befektetők szemében. Nincs kamattartalma, de egy sziklaszilárd gazdaság áll mögötte
- mondta az FT-nek Daniel Kalt, a UBS Global Wealth management befektetési igazgatója.
Ugyanakkor nem mindenki boldog a frank erősödését látva, ha ugyanis ez a folyamat tartós lesz, akkor az komoly veszteséget okozhat a svájci exportőröknek. Éppen ezért a jegybank is kiemelten figyelemmel követi a piaci mozgásokat.
Az egyik eszköz a svájci jegybank kezében a már most is nulla százalékos kamat csökkentése, az elmúlt napokban a deviza erősödésével felerősödtek azok a várakozások, melyek szerint az év közepén akár 25 bázispontos vágás is jöhet. Ezzel elérhetnék, hogy a frank még kevésbé legyen vonzó a befektetők szemében. Szakemberek ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy egy jelképes kamatvágás nem sokat jelentene, egy nagyobb lazítással pedig azt kockáztatnák, hogy túlhevítik a gazdaságot.
A svájci kamat azért nulla százalék jelenleg, mert az ország deflációs problémával küszködik, az éves infláció mindössze 0,1%. Elemzők szerint ezen a helyzeten csak ronthat a frank erősödése, ami még lejjebb nyomhatja az áremelkedést.
Egy másik lehetőség a direkt devizapiaci intervenció, vagyis deviza vásárlása a jegybank által, hogy azzal gyengítse a frankot. Azonban ez is problémás lehet, hiszen Donald Trump első elnöki ciklusa alatt éppen ezért került fel Svájc a „devizamanipulátorok” amerikai listájára. Azóta levették az alpesi országot erről a feketelistáról, azonban, ha az amerikai vezetés tényleg gyengébb dollárt szeretne látni, akkor egy ilyen lépést valószínűleg nem fogadnának kitörő örömmel. Tavaly a második negyedévben a vámháborús feszültségek simítása miatt még beavatkozott a piacon a svájci jegybank, azonban szeptemberben aláírtak egy megállapodást az amerikaiakkal, hogy nem használják majd az intervenciót és a mesterséges devizaleértékelést versenyképességi eszközként.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Fellendülést reméltek, de már a rajt előtt jött a hideg zuhany Európa gazdasági nagyágyújának
Nem bír felkelni a padlóról a kontinens gazdasági motorja.
Teljes a káosz a piacon, mindenki azt keresi, hova menekülhetne a bombák elől
Megint a jó öreg svájci frank szárnyal.
Elképesztő rekordot ért el az arany
Nincs megállás.
Változás jön az időjárásban
Eső és hó keveredik.
Napokon belül megbénulhat az USA, Trump már a demokratáknak könyörög
Közeleg a határidő.
Nagy Márton készül valamire
Ebből is mentőcsomag lesz?
Váratlan kijelentést tett Marco Rubio: enyhül az amerikai vasmarok a szocialista ország körül
Trump hamarosan még nagyobb gesztust tehet.
Szétszakadhat a polar vortex: kiderült, visszatér-e a havazás és a rettentő hideg a tél végén
Megszólaltak a meteorológusok az előttünk álló időszakról.
Autóvásárlás 2026-ban: autólízing vagy személyi kölcsön a jobb választás?
Megvan álmaid autója, de ki kell pótolni a vételárat? Itt jön az örök dilemma: autólízing, vagy autóhitel (személyi kölcsön)? A finanszírozás kulcskérdés, ha nem akarsz bukni se rövid, s
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
A szupergazdagok idén már tíz nap alatt kimerítették az éves karbonkeretük
Az Oxfam friss jelentése rávilágít, hogy a kiugró emisszió fő oka nem a luxusfogyasztás, hanem a vagyonos rétegek karbonintenzív befektetési szerkezete.
Elévült tartozás - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Hatalmi űr Teheránban? Ki tölti be, ha meginog az iráni rezsim?
A diplomáciában gyakran elhangzik: ahol kialakul egy hatalmi űr, azt valaki azonnal próbálja betölteni. Az iráni tüntetések véres leverése és az egyre keményebb nemzetközi nyomás közepette
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Gazdaságról Virágnyelven - Virág Barnabás és Szabó László
A HAH extra adásában a duplanyugdíjas alapítónk, Szabó Laci beszélget Virág Barnabással, az MNB nemrég lemondott alelnökével, többek között az elmúlt 5 év gazdaságpolitikájáról, az...
Congdon, covid, infláció
Az Institute of Economic Affairs oldalán könyvismertetőm olvasható Tim Congdon Money and Inflation at the Time of Covid című tavaly megjelent kötetéről. Congdon könyve, és ennek megfelelően a k
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Így szállhat be egy átlagbefektető a nagy arany raliba
A dollár árfolyamát is érdemes szemmel tartani.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!