Teljes a káosz a piacon, mindenki azt keresi, hova menekülhetne a bombák elől

Mozgalmas napokon van túl a globális devizapiac, előbb a japán jent rángatták meg, majd a dollár kezdett szabadesésbe. Úgy tűnik, mintha a teljes piac egy új egyensúlyi állapotot keresne éppen, amit még nem talált meg. Ebben a helyzetben pedig előjöttek az évtizedes ösztönök, a klasszikus menedéknek számító svájci frank tíz éve nem látott szintre erősödött. Kérdés, mit szól ehhez az alpesi ország jegybankja, mely könnyen nyomás alá kerülhet.

Jen, dollár – Sorra dőlnek a dominók

Felbolydult a devizapiac az elmúlt napokban, előbb a japán jen kezdett meredek gyengülésbe, amit egyelőre megfékeztek az intervenció belengetésével.

A szakértők szerint a választások közeledtével fokozódhat a nyomás az ázsiai devizán, a miniszterelnök költségvetési lazításról szóló tervei ugyanis aggasztják a befektetőket. Így a következő hetekben is fennmaradhat a feszültség,

egyáltalán nem biztos, hogy elég lesz belengetni az intervenciót, akár konkrét lépésekre is kényszerülhet a japán jegybank a Feddel karöltve.

Nem csak a japán jen, hanem a dollár is intenzív esésbe kapcsolt, főleg kedden. A befektetők több dolog miatt is aggódnak: az amerikai költségvetési helyzet és adósságtömeg mellett ismét felszínre kerültek a vámháborús veszélyek, illetve a jegybankra nehezedő esetleges politikai nyomás. Az már csak olaj volt a tűzre, hogy Donald Trump kedden arról beszélt újságíróknak, hogy nem aggódik a dollár gyengülése miatt.

Szerdán korrekció jött a dollár piacán, de a befektetők nagy része arra számít, hogy folytatódik még az esés. Az elmúlt egy évben az amerikai deviza majdnem 15%-kal értékelődött le az euróval szemben, illetve már az év eleje óta is esett közel 2%-ot.

Az ING Bank elemzői a hét elején még azt a kérdést tették fel, miért lehet a Fednek érdeke részt venni egy japán piaci intervencióban: az amerikai kötvénypiacot védenék vagy túl nagy versenyelőnynek éreznék a gyenge jent a japán cégek számára? Szerdai elemzésében a bank azt teszi hozzá, hogy Trump keddi nyilatkozata ismét arra utal, hogy a republikánus adminisztráció gyengébb dollárt szeretne, ez pedig a második verziót erősíti. Vagyis amellett, hogy megfékeznék a jen gyengülését, az amerikai deviza leértékelődésével is ellensúlyoznák a japán cégek esetleges versenyelőnyét.

Előjöttek az ősi ösztönök

Látva a káoszt a devizapiacon, sok befektetőben előtört az ősi ösztön, hogy ebben a helyzetben biztos menedéket keressen. Jelenleg ugyanakkor az évekig stabilnak tekintett jen és az amerikai dollár sem tekinthető ilyen menedéknek, így nem volt más lehetőség, mint a már-már elfeledett bunkerhez fordulni:

tízéves csúcsra erősödött a svájci frank a dollárral szemben.

A piaci mozgások azt mutatják, hogy a svájci frank az egyetlen megbízható biztos menedék a befektetők számára

- idézi a Financial Times Derek Halpennyt. Az MUFG szakembere szerint ez a következő időszakban további keresletet generálhat a frankkal szemben, vagyis az erősödés akár folytatódhat is.

A frank jelenleg egy aranyrögnek tűnik a befektetők szemében. Nincs kamattartalma, de egy sziklaszilárd gazdaság áll mögötte

- mondta az FT-nek Daniel Kalt, a UBS Global Wealth management befektetési igazgatója.

Ugyanakkor nem mindenki boldog a frank erősödését látva, ha ugyanis ez a folyamat tartós lesz, akkor az komoly veszteséget okozhat a svájci exportőröknek. Éppen ezért a jegybank is kiemelten figyelemmel követi a piaci mozgásokat.

Az egyik eszköz a svájci jegybank kezében a már most is nulla százalékos kamat csökkentése, az elmúlt napokban a deviza erősödésével felerősödtek azok a várakozások, melyek szerint az év közepén akár 25 bázispontos vágás is jöhet. Ezzel elérhetnék, hogy a frank még kevésbé legyen vonzó a befektetők szemében. Szakemberek ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy egy jelképes kamatvágás nem sokat jelentene, egy nagyobb lazítással pedig azt kockáztatnák, hogy túlhevítik a gazdaságot.

A svájci kamat azért nulla százalék jelenleg, mert az ország deflációs problémával küszködik, az éves infláció mindössze 0,1%. Elemzők szerint ezen a helyzeten csak ronthat a frank erősödése, ami még lejjebb nyomhatja az áremelkedést.

Kapcsolódó cikkünk

Kritikus mélyponton az áremelkedés: négyéves rekordot döntött meg a gazdag európai ország

Kolosszális frankintervencióba kezdett Svájc

Egy másik lehetőség a direkt devizapiaci intervenció, vagyis deviza vásárlása a jegybank által, hogy azzal gyengítse a frankot. Azonban ez is problémás lehet, hiszen Donald Trump első elnöki ciklusa alatt éppen ezért került fel Svájc a „devizamanipulátorok” amerikai listájára. Azóta levették az alpesi országot erről a feketelistáról, azonban, ha az amerikai vezetés tényleg gyengébb dollárt szeretne látni, akkor egy ilyen lépést valószínűleg nem fogadnának kitörő örömmel. Tavaly a második negyedévben a vámháborús feszültségek simítása miatt még beavatkozott a piacon a svájci jegybank, azonban szeptemberben aláírtak egy megállapodást az amerikaiakkal, hogy nem használják majd az intervenciót és a mesterséges devizaleértékelést versenyképességi eszközként.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

