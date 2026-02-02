A dollár lett a világ beteg embere – Ezt kevesen gondolták volna a forintról

Folytatódik a dollár szenvedése
Már a 2025-ös év is a dollár gyengüléséről szólt a devizapiacon, az amerikai fizetőeszköz több mint tíz százalékot veszített az euróval szemben. Így év közben már 2021 óta nem látott szintet tesztelt a jegyzés.
Aki esetleg arra számított, hogy 2026 majd egy kis megnyugvással indul a piacon, annak csalódnia kellett, hiszen
januárban gyorsuló ütemben folytatódott a tavaly elkezdődött trend a piacon.
Egy hónap alatt majdnem egy százalékot veszített a dollár az euróval szemben, rövid ideig az 1,20-as lélektani szint felett is járt a jegyzés. És a hónap vége lehetett volna sokkal csúnyább is a dollár szempontjából, pénteken ugyanis életjeleket mutatott az amerikai deviza, így ledolgozott valamennyit korábbi eséséből. Miért nem tud magára találni a dollár? A folyamatos gyengülésnek több oka is van:
- Az amerikai költségvetési helyzet és adósságállomány régebb óta aggasztja a befektetőket. Egyelőre nem beszélhetünk súlyos helyzetről, de egyre égetőbb lenne egy költségvetési kiigazítás, hogy az adósság ismét csökkenő pályára tudjon állni.
- Donald Trump kiszámíthatatlan lépései is nyomás alatt tartják a dollárt. A tavalyi év nagyobb része a vámháborús fenyegetések jegyében telt el, aztán az év végére úgy tűnt, hogy sikerült megállapodni a legtöbb kereskedelmi partnerrel. 2026 elején azonban Trump ismét magasabb vámokat lengetett be Kanada, Dél-Korea és Európa esetében is, melyek egyelőre nem léptek hatályba, de a fenyegetések jól jelzik, hogy továbbra sem dőlhet hátra a világ, a vámháború veszélye nem múlt el.
- Januárban a fentiekhez társult a piaci feszültség a japán jennel kapcsolatban. Az ázsiai deviza kritikus szintre gyengült a dollárral szemben, illetve a kötvényhozamok is emelkedtek a kormány költségvetési lazításról szóló tervei miatt. Félő volt, hogy a pánik begyűrűzik az amerikai piacra is, ezért közös amerikai-japán intervenció is szóba került, mely azonban eddig nem valósult meg.
- Hónapok óta aggasztotta a befektetőket, hogy májusban lejár Jerome Powell elnöki mandátuma a Fed élén. Donald Trump korábban többször sürgette a kamat csökkentését, így félő volt, hogy a saját jelöltjétől lazább monetáris politikára lehet számítani. Az amerikai elnök pénteken bejelentette, hogy Kevin Warsh a jelöltje a jegybank élére, az ING Bank elemzői szerint ez hozhat egy kis fellélegzést a dollár számára, hiszen ő talán a legpiacbarátabb a szóba került jelöltek közül. Ugyanakkor a szakemberek szerint ez kevés lesz ahhoz, hogy tartósan megfordítsa a dollár gyengülő trendjét.
A fenti tényezők egy része egyhamar nem fog megoldódni, így a befektetők egyre nagyobb része számít arra, hogy
a dollár tartósan gyenge marad vagy akár tovább gyengülhet is a következő hónapokban.
Említettük már, hogy a dollár gyengülése mellett a japán jenben is voltak hevesebb mozgások az év első hónapjában. A szigetország devizája előbb egészen 160-ig gyengült a dollárral szemben, majd az intervenció belengetése után nagy lendülettel visszaerősödött. Ugyanakkor február 8-án előrehozott választásokat tartanak az országban, így az elemzők szerint nem múlt el a veszély, hogy a jen ismét gyengülni kezd a várható költségvetési lazítás miatt.
Nem ezt vártuk a forinttól
Tavaly a devizapiac egyik legfontosabb sztorija lett a carry trade, vagyis a kamatkülönbözetre játszó pozíciók felvétele. Ezek lényege, hogy egy alacsony kamatozású devizában vesznek fel hitelt a befektetők, az összeget pedig magasabb kamatozású eszközbe fektetik, így a kamatkülönbözet nyereségként jelenik meg náluk. Sőt, ha a magasabb kamatozású deviza erősödni tud, akkor még az árfolyamon is nyerhetnek.
Tavaly ez repítette a forintot, a magyar deviza ugyanis 6,5%-os alapkamatával a befektetők egyik kedvence volt, ráadásul az erősödésből is profitáltak. Így a magyar állampapírokon dollárban számolva közel 25%-os hozamot lehetett elérni 2025-ben.
A szakértők egy része arra számított, hogy 2026-ban nem folytatódik majd hasonló ütemben a forint erősödése, mivel a választások közeledtével előtérbe kerülhetnek a költségvetési kiadásnövelések. Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy az év első hónapja is kedvezően alakult a forint szempontjából, hiszen
kétéves csúcsra erősödött az euróval szemben a magyar fizetőeszköz, átmenetileg 380 alá is benézett.
Kérdés, meddig tart ki a forint ereje, egyelőre az euróval szemben egy hónap alatt mért 0,7%-os és a dollárral szembeni 1,6%-os erősödés azt mutatja, hogy folytatódik 2025 a piacon. Az MNB legutóbb múlt kedden sem változtatott az alapkamaton, de az elemzők többsége szerint februárban vagy márciusban akár az első lazítás ideje is eljöhet, kérdés, hogy erre hogyan reagál majd a piac.
Még mindig a kamatkülönbözet számít
Ha megnézzük, hogyan teljesítettek az egyes devizák januárban a dollárhoz képest, akkor azt látjuk, hogy alapvetően továbbra is a carry trade mozgatja a szálakat, emellett a bizonytalanságból a nyersanyagexportőrök jöttek ki jól. A hónap királya a brazil reál volt, melyre mindkét feltevés igaz, hiszen 15%-os kamata kifejezetten vonzó, emellett az ország gazdasága a nyersanyagárak emelkedéséből is profitál, ez alapozta meg egy hónap alatt az 5%-os szárnyalást.
A fejlett devizák közül a dobogóra került a norvég korona és az új-zélandi dollár, őket alig lemaradva követi az ausztrál dollár. Esetükben a kamattartalom jóval kisebb, viszont az olaj és a nemesfémek áremelkedéséből profitálnak. A chilei pesó és a dél-afrikai rand esetében megint összeér a két hatás: viszonylag magas, 4,5, illetve 6,75%-os irányadó kamat és erősen nyersanyag-exportáló ország. Így nem véletlen, hogy ezek a devizák is mintegy 3%-ot ugrottak egy hónap alatt. A 2025-ös év nagy nyertese az orosz rubel most nem fért oda a dobogóra, de 3,8%-os javulása így is kiemelkedő teljesítmény.
Olyan devizát nagyítóval kellett keresni, mely a botladozó dollárral szemben is gyengülni tudott, ebben a sorban az indiai rúpia és a török líra emelkedett ki.
A grafikonon látszik, hogy a forint összességében a világ középmezőnyében volt az év első hónapjában 1,6%-os erősödésével. A régióban azonban ezzel
a lengyel, a cseh és a román devizát is felülteljesítette.
Vagyis úgy tűnik, hogy egyelőre a közelgő választással kapcsolatos politikai kockázatok nem aggasztják különösebben a piacot, sokkal fontosabb a kamatkülönbözet a befektetők számára, ez pedig még mindig mellettünk szól Közép-Kelet-Európában.
Ennek ellenére továbbra sem zárható ki, hogy a kampány hajrájában az eddig megszokottnál nagyobb kilengések jellemezzék a forint árfolyamát. A választások után pedig május-júniusban érkeznek az első 2026-os hitelminősítői felülvizsgálatok, melyek tartogathatnak izgalmakat. Persze amíg a nemzetközi környezet támogató a viszonylag magas kamatozású feltörekvő devizák számára, addig nincs mitől félteni a forintot,
a 400 feletti euróárfolyam a mostani helyzetből nézve nagyon távolinak tűnik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
