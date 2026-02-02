  • Megjelenítés
Szárnyra kapott a forint
Deviza

Portfolio
Valóságos devizapiaci hullámvasútnak lehettünk szemtanúi az elmúlt két hétben. A legfontosabb mozgások a dollárban történtek, az amerikai deviza körüli bizalom megingása és az erősödő „Hedge America” narratíva miatt. A dollár többéves mélypontok közelébe gyengült az euróval és a forinttal szemben is, bár azóta némi korrekció látható az árfolyamokban.  A hét második felében a fókusz részben átfordult a Fed jövőbeli elnökének személye körüli bizonytalanságra: Kevin Warsh Trump általi jelölése és a jegybankár a korábban várt laza monetáris politikai rezsim kockázatának enyhülése erősödő pályára állította a dollárt. A forint piacát az elmúlt napokban szintén nagy kilengések jellemezték, ez alól pedig a mai nap sem jelent kivételt. A magyar deviza erősen kezdte a napot az euróval és a dollárral szemben is, az árfolyam mindkét piacon 1 egységnél többet csökkent ma már.
Keményen üzent Trump kedvenc embere, megvan az új piaci narratíva

Kevin Hassett, Donald Trump amerikai elnök gazdasági tanácsadója szerint a Federal Reserve-nek arra kell törekednie, hogy mérlegfőösszegét a lehető legalacsonyabb szintre csökkentse. Erről a Fox News vasárnapi műsorában beszélt - közölte a Bloomberg.

Folytatódik a forint szárnyalása

Tovább csökken az euró árfolyama, már 381 alatt van a jegyzés.

Bekezdett a forint

Jól kezdi a hetet a forint az euróval szemben, a hajnali 382,1-es árfolyamról hirtelen 381,3-ig csökkent a jegyzés. A tegnap esti kurzus 381,1 volt, ehhez képest még mindig feljebb van a jegyzés.

Ehhez hasonló mozgás volt látható a dollár-forint árfolyamban is: a zöldhasú jegyzése a hajnali 321,0 után előbb 322,4-ig emelkedett, majd most hirtelen 321,4-ig csökkent.

Dollár, forint, részvények: megmutatjuk, mi mozgathatja a piacokat a következő napokban

Mozgalmas hét után fordulunk rá egy újabb, legalább ennyire sűrű időszakra: a múlt heti éles irányváltások és hirtelen hangulatfordulatok után most kiderülhet, merre áll be tartósabban a piac. A devizák, a kötvények és a részvényindexek egyszerre keresik az egyensúlyt, miközben több kulcsadat is választ adhat arra, hogy milyen az amerikai és erópai makrogazdasági helyzet, meddig tart ki a dollár új lendülete, a forint stabilitása és mi lesz az elmúlt időszak legjobb befektetéséből legnagyobb szakadó arany és ezüst árfolyamával. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

A dollár lett a világ beteg embere – Ezt kevesen gondolták volna a forintról

A dollár gyorsuló gyengüléséről szólt a január a devizapiacon, melyet teljes felfordulás jellemzett. Alig volt olyan deviza, ami gyengült volna az amerikai fizetőeszközzel szemben, csak az indiai rúpia mutatott érdemben rosszabb teljesítményt. A forinttól a tavalyi jelentős erősödés után a szakértők többsége inkább mérsékelt gyengülésre számított, azonban erre rácáfolt a magyar deviza, hiszen még az euróval szemben is kétéves csúcsot döntött januárban. Vagyis úgy tűnik, hogy egyelőre nem halványodik a carry trade ereje a piacon és a közelgő választások sem aggasztják a befektetőket.

Akkorát rántottak a dolláron pénteken, hogy a világ beleremegett. Trendforduló, vagy csak korrekció?

Óriási pofont kaptak pénteken a befektetők, miután Trump megnevezte az amerikai jegybank következő elnökét. Tépték a dollárt, beszakadtak a nemesfémek, estek a kriptók, és a részvényesek sem mondtak köszönetet. Ahogy sokszor, most is a dollár hirtelen erősödése kövezte ki az utat a pokol felé. Mi azonban nem ijedünk meg a rövid távú reakcióktól, inkább arra keressük a választ, ami a jövőnket eldönti: vajon ez a felpattanás csak egy „visszateszt” a 18 éves trendvonalnál a további zuhanás előtt, vagy a letörés volt az átverés, és pénteken egy új befektetési korszakba léptünk?

