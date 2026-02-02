Szárnyra kapott a forint

Jól kezdi a hetet a forint az euróval szemben, a hajnali 382,1-es árfolyamról hirtelen 381,3-ig csökkent a jegyzés. A tegnap esti kurzus 381,1 volt, ehhez képest még mindig feljebb van a jegyzés.

Ehhez hasonló mozgás volt látható a dollár-forint árfolyamban is: a zöldhasú jegyzése a hajnali 321,0 után előbb 322,4-ig emelkedett, majd most hirtelen 321,4-ig csökkent.

