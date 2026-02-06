  • Megjelenítés
Kétéves mélypontra erősödött a forint
Deviza

Kétéves mélypontra erősödött a forint

Portfolio
Turbulens nemzetközi környezetben egyelőre tartja magát a forint. 2027-ben is 5% lehet a hazai költségvetési hiány Orbán Viktor elmondása szerint. Délután amerikai fogyasztói bizalmi index érkezik, hétvégén pedig japán választások lesznek, ami a jen szempontjából kritikus lehet. 
A nap folyamán 378 körülre erősödött a forint az euróval szemben és 320,9 körül áll a dollárral szemben. Előbbi új két éves csúcsot jelent.
Megosztás

Két éves mélypontra erősödött a forint az euróval szemben

Több mint két éves mélypontra erősödött a forint az euróval szemben. Hogy jutottunk ide? Érdemes időben visszamenni 2025 elejére, amikor nemzetközi fronton a legtöbben túl optimisták voltak a dollárral szemben.

Donald Trump amerikai elnöksége azonban olyan bizonytalanságot okozott a világgazdaságban, amelynek hatására a befektetők egy része óvatosabb lett a zöldhasúval szemben. Ebből pedig sok feltörekvő ország mellett Magyarország is profitálni tudott.

Ez azonban önmagában nem magyarázza a teljes történetet. A forint erősödéséhez kellett a magas hazai kamatkörnyezet is. Míg az euróövezetben 2%-ra csökkent az alapkamat, addig nálunk 2024 szeptembere óta 6,5%-on áll. Ráadásul az idei év első hónapjaiban nagyot csökkenhet az infláció.

Ezek együttesen pedig folyamatosan a forint malmára hajtják a vizet.

Ennek egyik megtestesítője a mostani kétéves csúcs a forintban, de az is, hogy turbulens piaci időkben sem látunk nagy kilengéseket a forint árfolyamában.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Tovább erősödik a forint, karnyújtásnyira a 2 éves mélypont

Már 378,5 közelében a forint az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Gyengül a jen a nagy nap előtt

Hétvégén választásokat tartanak Japánban, ami a kötvénypiacok és a japán jen alakulása szempontjából is kritikus lesz. Az elmúlt napokban tovább folytatódott a japán jen gyengülése.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Sprintbe kezdett a forint

Begyorsult a reggeli forinterősödés és már lassan 379 alatt a magyar fizetőeszköz árfolyma az euróval szemben. Sőt 378 környékén 2 éves mélypontokról beszélhetünk, ami szintén karnyújtásnyira van.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Erősödik a forint

Erősödik a forint az euróval szemben, már 379,5 körül az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Éppen szétesnek a piacok - mit csinál a forint?

Nagyon jó formában van a héten a forint.

Erősödni tudott egy olyan helyzetben, amikor a nemzetközi piaci környezet egyre nehezebb.

Erősödik a dollár, esnek a részvényindexek, miközben a globális kötvénypiacon is magasak a feszültségek.

A befektetők aggodalmát a romló likviditási környezet és a Warsh Fed elnökéségvel kapcsolatos várakozások okozzák elsősorban, makrogazdasági oldalról.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ráadásul Japánban a hétvégén választások lesznek, ahol kiderül, hogy megerősítést kap-e a nagy fiskális költekezésben gondolkozó jelenlegi elnök. Ha a válasz igaz, az ismét turbulenciát okozhat a devizapiacokon.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Magyar fronton a legfotnosabb fejlemény, hogy

Orbán Viktor miniszterelnök a reggeli Kossuth Rádiónak adott interjújából kiderült, hogy még jövőre is 5%-os lehet a költségvetési hiány. Korábban ez 4% volt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint jelenleg 380,1 körül áll az euróval szemen és 322,3 körül a dollárral szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai nap a délutáni Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexe érkezik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Orbán Viktor: jövőre is maradhat az 5% körüli hiány

Szerintem a magyar gazdaság tavaly is, idén is és jövőre is 5% körüli költségvetési hiánnyal számolhat - mondta péntek reggel a Kossuth Rádiónak adott interjúban Orbán Viktor. A miniszterelnök szavai alapján az eddig tervezett 4%-nál magasabban alakulhat a 2027-es deficitcél.

Tovább a cikkhez
Orbán Viktor: jövőre is maradhat az 5% körüli hiány
Megosztás

Akkor most itt van a betonfal: nincsen több dolgozó Magyarországon

Az elmúlt 15 évben a dolgozók számának az emelkedése volt az egyik legfontosabb motorja a magyar gazdaság növekedésének. Mostanra azonban már egyértelműen látszik, hogy a foglalkoztatás emelkedésén alapuló modellnek vége. A demográfiai helyzet - ahogy vártuk - ennek az évtizednek a közepére olyan erős korlátot állított, amivel már nagyon nehéz megbirkózni.

Tovább a cikkhez
Akkor most itt van a betonfal: nincsen több dolgozó Magyarországon

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!

Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Egyezség született Moszkva és Kijev között, kiakadtak Trumpon Ukrajnában – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön
Küszöbön a háború: Amerika elkezdte az evakuációt, bármikor megindulhatnak a bombázók
Kétéves csúcson a forint
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility