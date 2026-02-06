Nincs mese, újabb kamatemelések jöhetnek

A Bank of Japan egyik igazgatósági tagja pénteken arról beszélt, hogy a monetáris politika normalizálásának lezárásához további emelésekre van szükség az irányadó kamatban. A jelzés várhatóan életben tartja a találgatásokat egy korai kamatemelésről.

„Meggyőződésem, hogy a monetáris politika normalizálásának befejezéséhez szükség lesz a kamatemelések folytatására”

– mondta Kazuyuki Masu pénteken, amikor Ehime prefektúrában, Nyugat-Japánban helyi üzleti szereplők előtt tartott beszédet.

Masu szerint egy magasabb kamatszint segíthet lezárni azt a helyzetet, hogy Japán és más országok ellentétes irányba haladnak a kamatpolitikában, vagyis míg máshol kamatot vágnak, Japán emel. Bár részleteket nem mondott,

a Japán és a nagy gazdaságok közötti kamatkülönbözetet régóta a tartós jen-gyengeség egyik fő okaként emlegetik.

A gyenge jen a vállalatokra és a háztartásokra is nyomást helyez, mivel drágítja az importot.

Masu megjegyzései ráerősítenek azokra a BOJ-jelzésekre, amelyek a januári kamatdöntő ülés óta egyre inkább hawkish irányba mutatnak. A kommentárok felfelé húzták a piaci várakozásokat egy esetleges áprilisi kamatemelésre. A BOJ decemberi emelése után a legtöbb közgazdász eredetileg úgy gondolta, hogy a következő lépés legkorábban júniusban vagy júliusban jön.

„A mostani időszakban az a kulcs, hogy időben és megfelelően végrehajtott kamatemelésekkel az alapfolyamatokat tükröző inflációs ráta 2% alatt maradjon” – mondta Masu. Hozzátette: az is kritikus, hogy a kamatot ne emeljék túl magasra, nehogy megtörjék a bérek és az infláció mérsékelt emelkedő trendjét.

Ez volt Masu első nyilvános beszéde azóta, hogy tavaly júliusban csatlakozott a kilenctagú igazgatósághoz. Akkor a saját monetáris politikai álláspontját „pont középen” jellemezte a héják és a galambok között. A pénteki beszéd hangvétele ugyanakkor ehhez képest jóval hawkishabb jelzéseket hordozott.

A jen röviddel a beszéd után érdemben alig változott, a dollárral szemben 156,70 körül kereskedtek vele. A BOJ az utóbbi időben egyre látványosabban aggódik amiatt, hogyan hat a devizaárfolyam az inflációra, miközben a jen gyengesége tartósnak bizonyul.

Masu, a Mitsubishi Corp. korábbi vezetője, amely Japán egyik legnagyobb kereskedőháza, azt mondta: az ártrend „nagyon közel” jár a BOJ 2%-os céljához. Szerinte az alapfolyamatokat tükröző infláció különösen fontos iránytű lesz a politikai pálya kijelölésében, mivel az élelmiszer-inflációról általában azt várják, hogy mérséklődik.

A pénteki adatok szerint 2025-ben rekordarányt képviselt az élelmiszer a japán háztartások költésein belül.

Ez a trend korlátozza a vásárlók mozgásterét a diszkrecionális, azaz nem létfontosságú kiadások terén.

A kereskedők az overnight index swapok árazása alapján nagyjából 74% esélyt látnak arra, hogy a BOJ áprilisig emeli a policy-kamatot.

A jegybank következő kamatdöntése március 19-én esedékes.

