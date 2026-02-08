Orosz rulett tele tárral: a japán kötvénypiac lázadása most mindent vihet

Japán a hétköznapokban ritkán mozgatja a világot. Aztán eljön néhány hét, amikor hirtelen minden róla szól: a kötvényhozamok megugranak, a jen idegesen rángatózik, a globális befektetők pedig a saját kárukon tanulják meg újra, hogy a carry trade nem örök életű ingyenebéd, hanem egy kényelmes, de veszélyes függőség. Hétvégén választásokat tartottak Japánban, a piac pedig pattanásig feszült egy olyan környezetben, ahol a globális likviditási helyzet már kedvezőtlen. Minden profi a választásokra szegezi a tekintetét – mi pedig megmutatjuk, mi történhet, most hogy úgy tűnik Takaichi pártja fényes sikert aratott a választásokon.

Amit Japánban az elmúlt hónapokban láttunk, az nem más, mint egy kőkemény gazdaságpolitikai rezsimváltás. A választás ebben a képletben csak a katalizátor volt. Ez az az esemény, ami kíméletlen élességgel világít rá arra a kellemetlen tényre, hogy az elmúlt 30 év japán kötvénypiaci egyensúlya nem kompatibilis az „új Japánnal”.

A választások tétje is ebben a keretrendszerben értelmezendő. Észhez tudja-e téríteni a felrobbanó hozamgörbe a japán politikát, vagy pedig a jen tovább gyengülhet, és akadálytalanul folytatódhat a carry trade. Ez nem csak ázsiai kérdés. Globális jelentősége van.

A nagy jegybankok már szűkítik a mérlegükeiket, a likviditási kondíciók nem olyan támogatóak már, mint korábban. Ha még a likviditásnak a carry trade támaszát is kiütik, akkor nagyon csúnya dolgok jöhetnek.

Miért az elmúlt hónapokban lett ideges a kötvénypiac?

Az elmúlt hónapokban óriási felfutást láttunk az állampapírhozamokban. Fontos látni, hogy a piac nem azért rángatja a hozamokat, mert az új kormány utolsó adócsökkentési javaslata önmagában földindulás lenne.

Azért rángatja, mert rossz helyen, rossz időben és rossz rendszerben próbálkoznak ezzel a politikusok.

Japán 10 éves államkötvényhozam alakulása.

A kampányban felmerült, hogy a kormány két évre felfüggesztené az élelmiszerekre vonatkozó 8%-os forgalmi adót. A befektetői reflex azonnal bekapcsolt, és pontosan ugyanazt a kérdést tette fel, amit a nyugati piacok már jól ismernek:

oké, de vissza is tudjátok majd emelni, vagy ez is az „ideiglenesből állandó” kategória lesz?

Ezt nem lehet leválasztani a keretrendszerről:

Japán adósságrátája eleve extrém magas.

A BOJ (Bank of Japan) már nem az a jegybank, amelyik reflexből, kérdés nélkül államosítja a hozamgörbét. Sok más nyugati jegybankhoz hasonlóan már Japánban is elkezdődött a mérlegleépítés időszaka.

És a legfontosabb: az infláció nem nulla, a bérdinamika sem nulla.

Ez a toxikus kombináció az, ami miatt a hosszú vég megmakacsolta magát, és a 40 éves JGB (japán államkötvény) hozama felszúrt 4% fölé.

A fontos üzenet most nem a 10 éves papírban, hanem a szuperhosszú szegmensben van. Ott jelenik meg a tiszta kockázati prémium, amikor a piac elkezd attól félni, hogy a fiskális pálya elszabadul, miközben a jegybank már nem akar mindent elnyelni.

A japán 30 és 10 éves állampapírhozam különbsége.

A BOJ két tűz között, a jen pedig a frontvonalban

A Bank of Japan januárban 0,75%-on tartotta az irányadó rátát. A saját "Inflációs jelentésük" továbbra is azt a megnyugtató képet sugallja, hogy az árak és bérek egymást erősítő pozitív köre narratíva él.

A belső feszültség viszont tapintható. A BOJ-döntéshozók is egyre nyíltabban beszélnek arról, hogy az alapinflációs nyomás, a bérek és a gyenge jen miatt időben kell normalizálni, különben a 2%-os cél fölé csúszik a rendszer.

Itt jön a lényeg: ha a kötvénypiac megijed a fiskális ígéretektől, a BOJ pedig erre láthatóan „puhának” tűnik, akkor a hosszú hozamokban kockázati prémium jelenik meg, a jen pedig megkapja a monetizációs, „debasement” jellegű árazást. Ha viszont a mozgás túl gyors és rendezetlen, akkor jön a carry unwind, és a jen short squeeze csinál globális kárt.

A január 23-i „rate check” epizód pont ezért volt fontos előzetes figyelmeztetés. A New York-i Fed érdeklődése után az USD/JPY árfolyam hirtelen lefordult. Ez megmutatta, milyen érzékeny a piac az intervenciós árnyékra.

Mi jöhet a kétharmad után?

A legfrisebb értesülések szerint Takaichi pártja kétharmados többséget szerzett az alsóházban, amivel gyakorlatilag politikai ellenszél nélkül viheti át az akaratát a törvényhozáson. Ha a piaci reakciókra gondolunk, akkor azokat is a fenti keretrendszerben kell értelmezni. A választások eredménye tehát nem kérdés többé, a piac reakciója viszont annál inkább. Ez a "blank check" felhatalmazás kétélű fegyver.

A japán politikai paletta meghatározó kérdése a gazdaság marad, és szinte bizonyos, hogy Tokió az élelmiszerekre vonatkozó adócsökkentéstől lesz hangos a következő napokban. Tehát összességében egy reakciófüggvény felvázolásában gondolkozunk. Melyik sztori érvényesül most, hogy a politika, a BOJ és a piac egymásra lép?

Piaci fegyelem (50%): A nagy győzelem paradox módon akár stabilizáló erővel is bírhat. Ez a kontraintuitív verzió, ami most az alapforgatókönyvünk. Mivel Takaichi nagyot nyert, nem kell az ellenzéki ráígérések fogságában kormányoznia, sőt, talán a saját expanzív ígéreteiből is visszavehet. Megvan a politikai tőkéje és a tere arra, hogy finomítson, visszavegyen, keretezzen. Több elemző pont ezt mondja: a döntő győzelem rövid távon a legjobb kimenet lehet a kötvénypiacnak és a jennek is, mert csökkenti a „még több adócsökkentés, még több költekezés” kényszerét. Piaci kép ebben a forgatókönyvben: A szuperhosszú hozamok stabilizálódnak. A görbe meredeksége nem robban tovább, inkább egy „magasabb, de kezelhető” szintre áll be. A jen kap egy stabilizációs impulzust, de nem trendszerű erősödésről beszélünk: nem hirtelen erősödés, inkább az, hogy csökken az újabb 160-as stressz-zóna esélye. A kulcs itt a hiteles finanszírozási keret. A piac nem kedves, csak következetes. Ha azt érzi, hogy van visszaút a fiskális fegyelemhez, akkor lejjebb adja a kockázati prémiumot. Fiskális dominancia (35%): A piac árat kér, és nem szégyenlős Ez a verzió az, amitől a kötvénypiac a legjobban tart most, hogy a kormánynak nincs ellensúlya. A kormány a kétharmados felhatalmazást felmentésnek olvassa, az „ideiglenes” könnyítés ragadóssá válik, és a fiskális pálya lazább lesz annál, mint amit a rendszer elbír. Piaci kép ebben a forgatókönyvben: Bear-steepening: a rövid hozamokat a jegybank fogja ( az infláció ellenére nem emel kellőképpen), a hosszú vég elszáll. A BOJ minden lépése politikai színezetet kap: ha nem támogat, akkor a kötvénypiac rángat; ha támogat, akkor a jen árazza be a monetizációt. A jen ebben a sztoriban jellemzően gyengébb marad: a carry trade él, csak drágább fedezéssel. A csavar: a japán nagybankok már arról beszélnek, hogy magasabb hozamszinteken ismét növelnék a JGB-állományt. Ez fék lehet a hozamugrásra, de ez nem ingyen stabilizáció. A banki vevő csak akkor jön, ha a hozam elég magas. Magyarul: a piac előbb megemeli az árat, és csak utána érkezik a természetes vevő. Vészfékező, Tail Risk (15%): Amikor a jen lesz a dominó első kockája Ez a "tail risk", ami akkor jön elő, ha a mozgás „rendezetlenné” válik: egy aukció rosszul sikerül, a hozamugrás pánikszerűvé válik, az USD/JPY megint trigger-zónába kerül. Ilyenkor a piac ráugrik arra, hogy jöhet az intervenció, jöhet a koordináció, jöhet a tűzoltás. Piaci kép ebben a forgatókönyvben: Jen short squeeze, carry unwind. Globális risk-off hullám. Ideiglenes stabilizálás, majd újra a kérdés: mi az új egyensúly? Ez a pálya ritkán tart 6 hónapig, de képes 2 hét alatt több kárt csinálni a portfóliókban, mint a másik kettő együtt.

Mi dönti el, melyik forgatókönyv nyer?

A komplex makrogazdasági képlet a gyakorlatban öt kritikus változóra szűkíthető. Ezek azok a piaci szignálok, amelyek a zajban is megmutatják a valós irányt, és időben jelzik, ha a rendszer valamelyik véglet felé elpattan.

A szuperhosszú aukciók „tisztasága”: nem az számít, mit nyilatkozik a politika a bizalomról, hanem az, hogy a hó végi aukción van-e valódi vevő 30 és 40 évre. Ez a szegmens a kötvénypiac első jelzőrendszere (canary in the coal mine). A rövid oldalt a jegybank még tudja horgonyozni, de a szuperhosszú vég tisztán a fiskális fenntarthatóságról szól. Ha itt a „bid-to-cover” arány (a kereslet és a kínálat aránya) beesik, vagy az aukció „tail”-je (az átlagos és a legmagasabb elfogadott hozam közötti rés) megugrik, az azt jelenti: a piac már nem hiszi el, hogy az adósság infláció nélkül kezelhető. A jegybanki „put opció” árazása: a normalizálás üteme mellett a kritikus kérdés most a fájdalomküszöb. A piac évekig arra volt kondicionálva, hogy a BOJ mindenkit megment (YCC). Most az a teszt zajlik, hogy hol van az a hozamszint, ahol Ueda kormányzó mégis közbelép. A kommunikáció már nem csak a kamatról szól, hanem a piacbizalom menedzseléséről: ha a jegybank túl korán lép közbe kötvényvásárlással, akkor hiteltelenné teszi a szigorítást (és gyengíti a jent). Ha túl későn, akkor kockáztatja a pénzügyi stabilitást. Azt a pontot keressük, ahol a BOJ „pislog”. A fiskális „ragadósság” tesztje: a piac legnagyobb félelme nem egy egyszeri költekezés, hanem az, hogy az „ideiglenes” címke csak politikai marketing. A befektetők pontosan tudják, hogy egy adócsökkentést politikailag sokkal nehezebb visszavonni, mint bevezetni. Ha a következő hetekben a fiskális keretrendszer kommunikációja elmaszatolódik, és a piac azt érzi, hogy nincs hiteles terv a visszarendeződésre (exit strategy), akkor a kockázati prémium tartósan beépül a hozamokba. A jen és az intervenciós árnyék: a januári „rate check” óta a piac megtanulta a leckét: létezik egy láthatatlan vonal a homokban. Ez nem egy konkrét árfolyamszint (mint a 160), hanem a gyengülés sebessége és dinamikája. Az „intervenciós árnyék” pszichológiai fegyver: a kereskedők óvatosabbak a short pozíciókkal, mert tudják, hogy a Pénzügyminisztérium bármikor „rácsaphat” a kezükre. Ha az USD/JPY mégis gyorsan áttöri a technikai szinteket, és nincs válasz, az zöld lámpa a spekulánsoknak, hogy a hatóságok eszköztelenek. A hazai „bálnák” ébredése: ez a legfontosabb stabilizáló tényező. A japán nagybankok, biztosítók és nyugdíjalapok irdatlan mennyiségű készpénzen ülnek, és éhezik a hozamot. A kérdés az, hogy mikor szállnak be. Ők a természetes vevők, akik megfoghatják a hozamemelkedést, de nem fognak hulló késbe nyúlni. A jelzésértékű pillanat az lesz, amikor az egyik nagy szereplő nyilvánosan jelzi (vagy a flow adatokból látszik), hogy a jelenlegi, magasabb hozamszinteken már „vételi értéket” lát. Ez jelöli ki a piac új alját.

Végszó: Japán most a fejlett világ crash testje

A sztori mélyén nem valami japán különlegesség van, hanem a jövő képlete: magas adósság, óriási társadalmi igény a költekezésre, és közben egy jegybank, amelyik épp ki akar hátrálni a rendkívüli eszköztárból.

Aki azt hiszi, hogy ez csak „japán belügy”, az elfelejti, hogy a kötvénypiac logikája univerzális.

A különbség csak annyi, hogy Japán mindig előbb mutatja meg, hova fut ki egy rezsim. Most épp azt teszteli a világ szeme láttára, hogy meddig lehet egyszerre lazítani fiskálisan, normalizálni monetárisan, és közben stabilan tartani a devizát.

Mivel szeretünk akkor pánikolni, mikor mások nyugodtak, ezért most mivel mindenki pánikol, mi most kicsit optimistábbak lennénk. A base case nálunk a Piaci fegyelem (50%).

De ne feledjük: a piac csak addig fegyelmezett, amíg a politika is az.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

