Kína döntött, gyengül a dollár

A forint a múlt héten a nemzetközi piaci bizonytalanság ellenére is meglepően stabil maradt, sőt két éves csúcsra erősödött. Hétfő reggel a dollár tovább gyengült a forinttal szemben, de ez még alacsony forgalom mellett nem jelenti, hogy ez lesz a nap trendje. A gyengülés mögött egy kínai hír áll.
A múlt héten kifejezetten turbulens nemzetközi környezetben tudta megtartani erejét a magyar deviza, amelynek

árfolyama két éves csúcsot is megdöntött.

Hétfő reggel az euró 378 forint környékén jár,

míg a dollár árfolyama 319 körül alakul. Az amerikai fizetőeszköz a forinttal szemben közel egy egységet gyengült, bár a kora reggeli órákban még alacsony a forgalom a devizapiacon.

Az amerikai fizetőeszköz arra a hírre gyengül, hogy a kínai pénzügyi felügyeletek az elmúlt hetekben szóban arra utasították az ország legnagyobb bankjait, hogy fogják vissza amerikai államkötvény-vásárlásaikat. Azoknak az intézményeknek pedig, amelyek már most is jelentős kitettséggel rendelkeznek, a meglévő pozíciók csökkentését írták elő.

A hét elején a hazai események kerülnek előtérbe: a Nemzetgazdasági Minisztérium délelőtt teszi közzé az államháztartás januári egyenlegét. Ez lesz az első idei komolyabb visszajelzés a befektetők számára arról, mennyire tartható a költségvetési fegyelem, illetve az éves hiánycél.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A kínai pénzügyi felügyeletek az elmúlt hetekben szóban arra utasították az ország legnagyobb bankjait, hogy korlátozzák amerikai államkötvény-vásárlásaikat, a magas kitettséggel rendelkező intézményeknek pedig csökkenteniük kell meglévő pozícióikat – értesült több forrásból a Bloomberg.

