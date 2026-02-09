Kína döntött, gyengül a dollár
A múlt héten kifejezetten turbulens nemzetközi környezetben tudta megtartani erejét a magyar deviza, amelynek
árfolyama két éves csúcsot is megdöntött.
Hétfő reggel az euró 378 forint környékén jár,
míg a dollár árfolyama 319 körül alakul. Az amerikai fizetőeszköz a forinttal szemben közel egy egységet gyengült, bár a kora reggeli órákban még alacsony a forgalom a devizapiacon.
Az amerikai fizetőeszköz arra a hírre gyengül, hogy a kínai pénzügyi felügyeletek az elmúlt hetekben szóban arra utasították az ország legnagyobb bankjait, hogy fogják vissza amerikai államkötvény-vásárlásaikat. Azoknak az intézményeknek pedig, amelyek már most is jelentős kitettséggel rendelkeznek, a meglévő pozíciók csökkentését írták elő.
A hét elején a hazai események kerülnek előtérbe: a Nemzetgazdasági Minisztérium délelőtt teszi közzé az államháztartás januári egyenlegét. Ez lesz az első idei komolyabb visszajelzés a befektetők számára arról, mennyire tartható a költségvetési fegyelem, illetve az éves hiánycél.
Kezdhetnek aggódni Washingtonban: Kína az amerikai kötvények eladására utasította bankjait
A kínai pénzügyi felügyeletek az elmúlt hetekben szóban arra utasították az ország legnagyobb bankjait, hogy korlátozzák amerikai államkötvény-vásárlásaikat, a magas kitettséggel rendelkező intézményeknek pedig csökkenteniük kell meglévő pozícióikat – értesült több forrásból a Bloomberg.
