Megtorpant a forint miután letépte láncait
Megtorpant a forint miután letépte láncait

Portfolio
Hétfőn újabb többéves csúcsra erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, sőt, a régióban is kiemelkedően teljesít a magyar deviza. Úgy tűnik, hogy a magas kamatszint és a választásokkal kapcsolatos befektetői várakozások egyelőre erős támaszt adnak a forintnak, ehhez jön még a dollár gyengüléséből adódó lendület.
Gyengülni kezdett a forint

Az elmúlt percekben kicsit gyengülni kezdett a forint az euróval szemben, már 377,24-nél jár a jegyzés, ami 0,15%-kal magasabb a tegnap estinél.

Ez részben azzal függ össze, hogy megállt a dollár tegnap látott gyengülése kicsivel 1,19 felett.

Mi áll a forint ereje mögött?

A közép-kelet-európai régióban a forint proifitál leginkább a nemzetközi hangulatból, a dollár gyengüléséből és az esetleges orosz-ukrán fegyverszünet kilátásaiból - írta kedd reggeli devizapiaci elemzésében az ING Bank. Az elemzők szerint egyelőre az MNB közelgő kamatcsökkentése sem aggasztja a befektetőket, mivel így is a magyar irányadó ráta messze a legmagasabb a régióban. A következő kockázat majd a jegybank két hét múlva esedékes kamatdöntő ülése lehet, amennyiben a Monetáris Tanács túl laza hangnemet üt meg, azonban a tavaly hivatalba lépett jegybanki vezetés eddigi kommunikációja inkább arra utal, hogy az óvatos hozzáállás jellemezheti őket, kulcsfontosságúnak tarthatják a forint stabilitását - teszi hozzá az ING.

Nincsenek határok a forint előtt, képtelen hibázni a magyar deviza

Kedd reggel 376,8 körül járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre minimális elmozdulást jelentett a hétfő esti szinthez képest. A magyar deviza

legutóbb 2023 végén volt a mostaninál erősebb

az euróval szemben, egyelőre úgy tűnik, hogy folyamatosan rácáfol a kétkedőkre, hiszen amikor már azt hinnénk, hogy kifullad a lendület, akkor újabb és újabb csúcsokat dönt. Ennek részben a még mindig magas, 6,5%-os kamatszint, illetve a közelgő választásokkal kapcsolatos befektetői várakozások az okai. A piac ugyanis egyre reálisabb forgatókönyvként árazza, hogy a Tisza Párt esetleges győzelmével egy kiszámíthatóbb és piacbarátabb gazdaságpolitika jön majd.

Nem csak a fejlett devizákkal szemben menetel a forint, a régióban is felülteléjesítő, a lengyel zlotyval szemben például szintén két éve nem látott szintre erősödött. Ez részben a kamatkülönbözetnek, részben más magyar specifikus tényezőknek köszönhető.

A következő napokban a csütörtök reggel érkező januári inflációs adatra lesz érdemes kiemelten figyelni, hiszen az áremelkedési ütem várhatóan jelentős visszaesése akár az MNB kamatcsökkentését is megalapozhatja a következő hónapokban. Az elemzők szerint akár már a február végén esedékes ülésen lazíthat a Monetáris Tanács, de legkésőbb márciusban eljöhet az első vágás ideje.

A nemzetközi hangulat is besegít a forintnak, hiszen tegnap megint a dollár erőteljes gyengülésétől volt hangos a devizapiac. A hírek szerint ugyanis a kínai vezetés arra utasította az ország bankjait, hogy csökkentsék amerikai állampapír-állományukat. Ma reggel az euró-dollár 1,19 felett jár, ami egyelőre minimális elmozdulást jelent hétfő estéhez képest.

A japán jen a hétvégi parlamenti választások után próbál erőre kapni, kedd reggelre 0,3%-ot javított a dollárral szemben, így lassan a 155-ös szintet közelíti.

