Fontos adatra vár a forint – folytatódik a menetelés?

A forint a kedvező a költségvetési adatok hatására hétfőn még nagyot erősödött:

az euróval szemben több mint kétéves csúcson, 376-nál is járt a jegyzés.

Ezt követően azonban kedden ismét visszatért 378 fölé az EUR/HUF. Jelenleg is ezen szint körül billeg az árfolyam:

Eközben a dollárral szemben a január vége óta nem látott 316-os szinten is állt már a forint. Az euróhoz hasonlóan azonban a gyengülésről (korrekcióról) szólt a keddi nap, és egészen 318-ig emelkedett az USD/HUF.

A zöldhasú az euróval szemben is kisebb gyengülésben van most, és épp az elmúlt napokban kialakult 1,192-es ellenállási zónát teszteli a kurzus. A délutáni órák azonban hozhatnak nagy kilengéseket, hiszen fontos munkaerőpiaci adatok érkeznek az Egyesült Államokból.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images