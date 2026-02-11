Olyan történik a dollárral, amire közel két évtizede nem volt példa

A dollár átszakított egy 18 éves trendvonalat, majd Trump Warsh-kinevezése egyetlen nap alatt felrobbantotta a piacot: tépték a zöldhasút, zuhantak a nemesfémek és rángatózott a teljes risk-univerzum. A pánik azonban csak a nyitójelenet. A valódi kérdés most az, mi következik a pozíciótisztítás után: korszakváltás, vagy egy brutális visszateszt egy sokkal mélyebb pénzügyi átrendeződés előtt?

Legyünk őszinték: ritkán látni olyan tiszta piaci pofont, mint amikor a dollár átszalad egy 18 éves trendvonalon, majd egyetlen kinevezésre úgy viselkedik a teljes risk-univerzum, mintha elvágták volna az oxigént. Múlt héten ez történt. Tépték a zöldhasút, a nemesfémek és a kriptók megrogytak, a részvénypiac pedig hirtelen újra megtanulta, hogy a dollár nem csak egy deviza, hanem a globális tőkeáttétel gerince.

A kérdés azonban nem az, hogy mi történt a múlt héten, hanem hogy mi történik most. A nagy mozgások után mindig jön a legveszélyesebb szakasz: amikor a piac történetet gyárt, majd beleszeret a saját sztorijába.

Mi pont ezért ragaszkodtunk ahhoz, hogy a reflexszerű Warsh-pánikot ne tekintsük korszakváltásnak, amíg a chart nem igazolja.