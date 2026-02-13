Egy hete gyengül a forint – folytatódik a lejtmenet?

Hétfőn még az euróval szemben kétéves csúcsra jutott a hazai fizetőeszköz, kedden innen korrigált némileg az árfolyam. Szerdán az erős USA munkaerőpiaci adat kérdőjelezte meg az amerikai kamatvágás szükségességét és hozott magával enyhe forintgyengülést, majd

csütörtökön a reggeli, meglepően alacsony inflációs statisztika tette szinte biztossá a jegybanki lazítást már a következő ülésen.

Az euró árfolyama így 376,5 körüli mélypontjáról 379,1-re emelkedett mostanra.

A dollárárfolyam ezen időszak alatt a 315,9 körüli hétfői mélypontjáról 319,5-re szökött.

Ma amerikai inflációs és uniós GDP-statisztikák megjelenése hathat majd a piacokra.

