Rossz hír érkezett a forint számára
Rossz hír érkezett a forint számára

A vártnál lassabban csökkent a lengyel infláció januárban a pénteken megjelent adatok szerint. Ez bizonytalanságot keltett a jegybanki kamatvágások várható ütemezésével kapcsolatban, mivel a befektetők korábban már márciusban lazításra számítottak – adta hírül a Bloomberg. A hír nem jelent jót a forintnak sem, hiszen az MNB a legvalószínűbb forgatókönyv szerint már következő ülésén csökkentheti az alapkamatot. Ha a lengyelek késlekednek, akkor a kamatelőnyünk mértéke csökkenhet – igaz, ennek önmagában nem valószínű, hogy nagy hatása lesz a hazai fizetőeszközre.

A lengyel statisztikai hivatal pénteki közlése szerint a fogyasztói árak 2,2 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest. Ez mérséklődést jelent a decemberi 2,4 százalékos ütemhez viszonyítva, ugyanakkor a piaci konszenzus ennél alacsonyabb, 1,9 százalékos inflációt várt.

A meglepetést elsősorban az élelmiszerárak alakulása okozta, amelyek az év elején jellemzően nagyobb ingadozást mutatnak.

A várakozásokat felülmúló adat azonnal vitát indított a közgazdászok körében a jegybank Pénzpolitikai Tanácsának várható lépéseiről. Monika Kurtek, a Bank Pocztowy vezető elemzője szerint a testület márciusi ülésén "kétségtelenül" kiemelt téma lesz a friss statisztika.

A szakértő úgy véli, hogy az inflációs kosár súlyozásának küszöbönálló módosítása miatt a döntéshozók akár áprilisra is halaszthatják a kamatvágást.

Ezzel szemben más nagy pénzintézetek, köztük a Bank Millennium, az Alior Bank és a PKO Bank Polski elemzői úgy látják, hogy a januári adat önmagában nem akadálya a lazítási ciklus jövő havi újraindításának.

Grzegorz Maliszewski, a Bank Millennium vezető közgazdásza hangsúlyozta: véleménye szerint a mostani mutató nem zárja ki a márciusi kamatvágás lehetőségét.

Adam Glapiński jegybankelnök korábban maga sem vetette el annak esélyét, hogy márciusban újraindulhat a kamatcsökkentés, miután az év elején a testület szüneteltette a folyamatot. A döntéshozók tavaly összesen 175 bázisponttal mérsékelték a hitelköltségeket.

A mostani inflációs adat azonban nemcsak a márciusi döntést, hanem a későbbi lazítási várakozásokat is átírhatja. A piac ezért fokozott figyelemmel kíséri majd a februári inflációs adatokat, valamint az inflációs kosár esetleges felülvizsgálatát, amely visszamenőleg módosíthatja a januári számokat is.

A monetáris politika mozgásterét a makrogazdasági környezet is befolyásolja.

A csütörtökön közzétett adatok megerősítették, hogy a lengyel gazdaság a negyedik negyedévben 4 százalékkal bővült, ami az elmúlt több mint három év leggyorsabb növekedési üteme.

Ez a dinamikus gazdasági teljesítmény, párosulva azzal, hogy az infláció a lassulás ellenére is a jegybanki célsávon belül maradt, csökkentheti a döntéshozók hajlandóságát a jelentősebb mértékű kamatvágásokra.

